Burak AlÃ¼minyum ve Teknik AlÃ¼minyum konkordato talep etti

En bÃ¼yÃ¼k ihracatÃ§Ä± firmalardan Burak AlÃ¼minyum ve Teknik AlÃ¼minyum iÃ§in tedbir kararlarÄ± verildi. Ä°ÅŸletmelere konkordato komiserleri heyeti atandÄ±.

Türkiye’nin en büyük alüminyum firmalarÄ±ndan ikisi konkordato talep etti. Temeli 95 yÄ±l önce atÄ±lan Burak Alüminyum ile Türkiye’nin ilk alüminyum levha üreticisi olarak 1960’lÄ± yÄ±llarda kurulan Teknik Alüminyum için tedbir kararlarÄ± verildi; konkordato komiserleri heyeti atandÄ±. Her iki ÅŸirket de aynÄ± zamanda, en büyük ihracatçÄ± firmalar listesinde ilk 100’de yer alÄ±yor. Teknik Alüminyum’un 400 milyon lira, Burak Alüminyum’un ise 300 milyon lira borcu bulunuyor.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, temeli 1960’da atÄ±lan Teknik Alüminyum San. AÅž ve ÅŸirketin çoÄŸunluk hissedarÄ± Ä°brahim Kölük, yapÄ±lan icra takipleri sonrasÄ± konkordato talebinde bulundu. Avukat Åževket Çelik’in 3 Eylül tarihli dava dilekçesini mahkeme 2 gün sonra karara baÄŸladÄ±.

Dava dilekçesine göre, ÅŸirketin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mali sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±nda artan borç yükü, piyasa koÅŸullarÄ± ve yapÄ±lan icra takipleri gösterildi. 400 milyon lira borçla konkordato talebinde bulunan ÅŸirketin yüzde 79,03’ü Ä°brahim Kölük’e kalan kÄ±sÄ±m ise Teknik Alüminyum’u kuran BaÅŸer Ailesine ait.

Dava dilekçesine göre, ÅŸirket için 4 ay önce satÄ±ÅŸ planÄ± gündeme geldi. Bir firma ile 77,5 milyon dolara el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak satÄ±ÅŸ iÅŸlemi gerçekleÅŸmedi.

BakÄ±rköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 48 ülkeye ihraç yapan ÅŸirket ve sahibi için tedbir kararÄ± verdi; yeni icra takibi yapÄ±lmasÄ±nÄ± da yasakladÄ±. Åžirket faaliyetlerinin denetimi için de Birce ArslandoÄŸan, Aziz Åž. YanÄ±k ve Prof. Dr. Sezai DumanoÄŸlu’ndan oluÅŸan üç kiÅŸilik geçici konkordato komiser heyeti atandÄ±.

Konkordato talep eden bir diÄŸer ÅŸirket ise Burak Alüminyum San. ve Tic. AÅž. Ä°stanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mahkemesine konkordato talebinde bulunan ÅŸirket; hacizlere karÅŸÄ± korumaya alÄ±ndÄ±. Åžirket faaliyetlerinin denetimi için de üç kiÅŸilik geçici konkordato komiser heyeti atandÄ±.

Av. SatÄ±lmÄ±ÅŸ Åžahin’in mahkemeye sunduÄŸu dava dilekçesine göre, 300 milyon lira borcu bulunan ÅŸirketin, yaÅŸanan yönetimsel sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeni ile mali darboÄŸaza girdiÄŸi kaydetti. Burak Alüminyum da ürünlerini 50’ye yakÄ±n ülkeye ihraç ediyordu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 10:52

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