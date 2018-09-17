CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–ztrak: Bu kriz sÄ±rtÄ±na Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z milletin krizidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak,MYK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomik krize dair ErdoÄŸan'Ä±n "Bu kriz bizim krizimiz deÄŸil" açÄ±klamasÄ±na karÅŸÄ±, "Evet bu kriz sizin kriziniz deÄŸil, bu kriz sizlerin sÄ±rtÄ±na çöktüÄŸünüz milletimizin krizidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± parti Genel Merkez binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Gündeme dair deÄŸerlendirmelerde bulunan Öztrak, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Bu kriz bizim krizimiz deÄŸil" sözlerini eleÅŸtirerek, "Evet bu kriz sizin kriziniz deÄŸil, bu kriz sizlerin sÄ±rtÄ±na çöktüÄŸünüz milletimizin krizidir" dedi.

'BU KRÄ°Z SÄ°ZÄ°N DEÄžÄ°L, SIRTINA ÇÖTÜÄžÜNÜZ MÄ°LLETÄ°N KRÄ°ZÄ°DÄ°R'

Öztrak ÅŸöyle devam etti: "Bu kriz, sofrasÄ±na iki günde bir et yemeÄŸi koyamayan 29 milyon yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n krizidir. Evet bu kriz, bir ay içinde aldÄ±ÄŸÄ± yumurta yüzde 20 zamlanan, son iki ayda kullandÄ±ÄŸÄ± elektriÄŸe yüzde 18, doÄŸalgaza yüzde 14 daha fazla para ödemek zorunda kalan AyÅŸe teyzemizin krizi. Bu kriz, faturayÄ± görünce ay sonunu getirebilmek için aldÄ±ÄŸÄ± mallarÄ± kasada bÄ±rakmak zorunda kalan Ali RÄ±za amcanÄ±n krizidir. Bu kriz, iÅŸini korumaya çalÄ±ÅŸan iÅŸçinin emekçinin, iÅŸ yerini kurtarmaya çalÄ±ÅŸan esnafÄ±n, fabrikasÄ±nÄ± kurtarmaya çalÄ±ÅŸan sanayicinin krizi. Bu kriz, gübre fiyatlarÄ± ile ürün fiyatlarÄ± arasÄ±nda ezilip kalan, önümüzdeki yÄ±l arazisini nasÄ±l ekeceÄŸini düÅŸünen çiftçimizin krizidir. Evet bu kriz sizin kriziniz deÄŸil, bu kriz sizlerin sÄ±rtÄ±na çöktüÄŸünüz milletimizin krizidir.

'KATAR'DAN TÜRKÄ°YE'YE UÇAN BÄ°R SARAY HEDÄ°YE EDÄ°LMÄ°Åž'

Katar'dan ErdoÄŸan'a hibe edildiÄŸi iddia edilen ultra lüks uçaÄŸa da deÄŸinen Öztrak, "Türkiye'ye Katar bir uçan Saray hediye etmiÅŸ. Bu ülkenin Katar'Ä±n hibesine ihtiyacÄ± yok. Bu ülkenin yöneticilerinin uçan saraylarla saÄŸa sola gitmelerine de ihtiyacÄ± yok. BÄ±rakÄ±n Katar'Ä±, herhangi bir ülke bize 500 milyon dolarlÄ±k bir uçak hediye etse bu bizim gururumuzu zedeler. Nerede iktidarÄ±n aÄŸzÄ±ndan düÅŸürmediÄŸi 'yerlilik ve millilik'? Bu mudur yerlilik ve millilik?" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:59

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