3. havalimanÄ± iÅŸÃ§isine yÃ¶nelik baskÄ± ve gÃ¶zaltÄ±lara tepki yaÄŸdÄ±

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸ bÄ±rakan iÅŸÃ§ilerin gece saatlerinde dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na sendika ve siyasi partilerden tepki geldi.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Ä°ÅŸ cinayetlerine, servis kazalarÄ±na ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. havalimanÄ± iÅŸçilerine yönelik baskÄ±lara her kesimden tepki geldi. Yasalara uymayan patronlar yerine, iÅŸçilere baskÄ± yapÄ±lmasÄ±na tepki gösterilen açÄ±klamalarda, gözaltÄ± emri veren Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, vali ve emniyet müdürünün görevden alÄ±nmasÄ± istendi.

HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Erkan BaÅŸ, Ali KenanoÄŸlu, Serpil Kemalbay, CHP Milletvekili Ali Åžeker, EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros, Liman-Ä°ÅŸ AmbarlÄ± Sorumlusu Sinan Ceviz, DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, DÄ°SK/Limter-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamber SaygÄ±lÄ± ÅŸantiye bölgesine gelerek iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmada bulundu.

CHP MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° ALÄ° ÅžEKER: Ä°ÅžYERÄ°NÄ°N SERVÄ°SLERÄ°YLE GÖZALTINA ALINDI’

Arnavuköy Ä°lçe Jandarma Karakoluna giderek gözaltÄ±lara iliÅŸkin bilgi alan CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, “Öncelikle tahta kurularÄ±na karÅŸÄ± iÅŸçilerin yanÄ±ndayÄ±z! Ä°ÅŸçilerin çok insani olan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler son bir hafta içinde iÅŸe giren iÅŸçiler. Ä°ÅŸverenin vermesi gereken ÅŸantiye kartlarÄ±nÄ± göstermedikleri için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Bu iÅŸçilerin deÄŸil iÅŸverenin sorumluluÄŸunda. Ä°ÅŸyeri kimlikleri yok diyerek sanki bunlar dÄ±ÅŸarÄ±dan gelmiÅŸ gibi gösterilerek kamuoyu yanÄ±ltÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Öte yandan devletin bu iÅŸçilerin haklÄ± taleplerinin ne kadarÄ±nÄ±n doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak için müfettiÅŸ görevlendirip, problemlerin giderilmesi için iÅŸvereni uyarmasÄ± gerekirdi. Ama onlar ne yaptÄ±lar iÅŸverenin servis otobüslerine bindirip gözaltÄ±na aldÄ±lar. Ä°ÅŸveren tarafÄ±ndan zamanÄ±nda gönderilmeyen servislere, iÅŸçileri doldurarak karakola götürdüler.”

HDP MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° ERKAN BAÅž: Ä°NSANÄ° TALEPLER

HDP Milletvekilleri Erkan BaÅŸ ve Züleyha Gülüm ile HDP Ä°stanbul Ä°l Örgütü yöneticilerinden oluÅŸan bir heyet de iÅŸçilere destek olmak ve durumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi almak üzere Arnavutköy Jandarma Karakoluna gitti. YaÅŸananlara tepki gösteren Erkan BaÅŸ, “Ä°ÅŸçilerin taleplerini herkes okusun, insan gibi yemek yemek, düzgün bir yerde yatmak istiyoruz; bunlardan daha insani talepler olabilir mi? Bu talepler suç deÄŸil. BunlarÄ± yerine getirmeyen patronlar suç iÅŸliyor, iktidar suç iÅŸliyor. Arnavutköy Jandarma Karakolunda 380 iÅŸçi içeride tutuluyor. Milletvekilleri bu kapÄ±dan içeri sokulmuyor. AçÄ±kça söylüyorum bu hukuksuz emirleri uygulayanlar suç iÅŸliyor. EÄŸer iktidar halka hizmet eden bir iktidar olsa bunlar olmaz. Ä°ÅŸçiler ÅŸirket otobüsleriyle, patronlarÄ±n otobüsleriyle karakola getiriliyor bundan daha büyük suç yok” diye konuÅŸtu.

EMEP MYK ÜYESÄ° LEVENT TÜZEL: 29 EKÄ°M’E YETÄ°ÅžTÄ°RME BASKISI

Emek Partisi MYK Üyesi Levent Tüzel de, “Ä°ÅŸçilerin tutulduÄŸu Arnavutköy Karakoluna geldiÄŸimizde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgi, iÅŸçilerin ‘29 Ekim’e yetiÅŸmesini sabote etmek için kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±’ gerekçesiyle gözaltÄ±nda olduÄŸu yönünde. Ä°ÅŸçiler uzun süredir ücretlerin zamanÄ±nda ödenmemesi, koÄŸuÅŸlarÄ±n pisliÄŸi, koÅŸullarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ cinayetleri konusundaki duyarsÄ±zlÄ±ktan yakÄ±nÄ±yor. Bu nedenle önceki gün de iÅŸ bÄ±rakma eylemini yaptÄ±lar. 3. havalimanÄ±nÄ± prestij meselesi olarak gören iktidar iÅŸçilerin taleplerini görmek ve karÅŸÄ±lamak yerine suç üretme yoluna gidiyor. Bu kabul edilemez. Ä°ÅŸçilerin talepleri derhal karÅŸÄ±lanmalÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±nanlar serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±. 29 Ekim’e yetiÅŸtirme baskÄ±sÄ±yla, kölelik koÅŸullarÄ±ndan vazgeçilmeli. BakanlÄ±k müfettiÅŸ göndererek buradaki sorunlarÄ± çözmeli” dedi.

HDP MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° SERPÄ°L KEMALBAY: TAM BÄ°R SIKIYÖNETÄ°M VAR

“3. havalimanÄ±nda tam bir kölelik düzeni kurulmuÅŸ. Ä°ÅŸçilerin kamp yeri bile askeri düzende” diyen HDP Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “Tam bir sÄ±kÄ±yönetim var. Ä°ÅŸgal altÄ±nda büyük bir kamp. Ä°ÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± her konutun önünde çok sayÄ±da panzer, akrep, jandarma var. Ä°ÅŸçiler zaten bir operasyonla alÄ±nÄ±p götürülmüÅŸ. Operasyon olunca kampÄ± terk edenler olmuÅŸ. Kalanlar da biz gidinceye kadar jandarma zoruyla servislere bindirilerek çalÄ±ÅŸma sahasÄ±na götürüldü. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler son günlerde iÅŸbaÅŸÄ± yapan iÅŸçiler. ÖrneÄŸin bir iÅŸçi 3 gün önce iÅŸe baÅŸlamÄ±ÅŸ, ÅŸirket kimliÄŸi verilmemiÅŸ. Bu yüzden de gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ. Zor kullanarak kapÄ±lar kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ellerindeki listeye göre ve telefonlarÄ±ndaki görüntülere bakarak ya da iÅŸverenin vermediÄŸi kimlikler bahane edilerek iÅŸçilere gözaltÄ± yapÄ±p iÅŸçileri kamuoyu gözünde itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. OlayÄ± kriminalize etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸçilerin de söylediÄŸi gibi, ‘Kimi kime ÅŸikayet edeceÄŸiz.’ Ä°ÅŸverenin servisleriyle iÅŸçilerin karakollara taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.”

‘ÇALIÅžMA BAKANLIÄžI GELMESÄ° GEREKÄ°RKEN POLÄ°S GELDÄ°’

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n Cengiz, Limak, Kolin gibi ÅŸirketler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kemalbay, “Bu ÅŸirketler iÅŸçi düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nda ve hak gasplarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± ayyuka çÄ±kmÄ±ÅŸ ve deÅŸifre olmuÅŸ ÅŸirketler. Buna raÄŸmen hiçbir yaptÄ±rÄ±mla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yor. Burada iÅŸçilerin bu masum talepleri karÅŸÄ±sÄ±nda çalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gelmesi gerekirken jandarmanÄ±n polisin ÅŸiddetiyle, TOMA’sÄ±, panzeriyle bu iÅŸçi kampÄ±na gelmesi Türkiye’deki 19. yüzyÄ±lÄ± aratmayacak köle koÅŸullarÄ±nÄ± bir kez daha gözler önüne serdi. Ä°ÅŸçiler insani barÄ±nma koÅŸullarÄ± istiyor” diye konuÅŸtu.

HUKUÇULAR: PATRONLAR VE SORUMLU KAMU GÖREVLÄ°LERÄ° SORUÅžTURULSUN

Demokrasi Ä°çin Hukukçular da iÅŸçilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi. YapÄ±lan açÄ±klamada 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n “Yeni Türkiye”nin köle kampÄ± olduÄŸu belirtildi. Siyasi iktidar sahiplerinin ÅŸöhret, siyasi ÅŸov hÄ±rsÄ± ve patronlarÄ±n kâr hÄ±rsÄ± uÄŸruna iÅŸçileri ölümüne çalÄ±ÅŸtÄ±rarak inÅŸaatÄ±n 29 Ekim tarihine yetiÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada “Ä°ÅŸ bÄ±rakma, Anayasa ve ILO sözleÅŸmeleri, YargÄ±tay ve Anayasa Mahkemesi kararlarÄ± çerçeve sinde, iÅŸçilerin meÅŸru hakkÄ±dÄ±r. Mevcut yasalar çerçevesinde dahi, hayati tehlike ve kötü iÅŸ koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± devlet güçlerinin patronlarÄ± soruÅŸturuyor olmasÄ± ve tutuklamasÄ± gerekirdi” dendi. Ä°ÅŸçilere ölümüne çalÄ±ÅŸma dayatmasÄ± için gözaltÄ± emri veren Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, Ä°stanbul Valisi ve Emniyet Müdürünün istifa etmesi gerektiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada, “Ä°ÅŸçiler derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± hiçe sayan patronlar ve denetimle sorumlu kamu görevlileri soruÅŸturulmalÄ±dÄ±r” çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°NÅžAAT-Ä°Åž TEMSÄ°LCÄ°SÄ°: GÖZDAÄžI VERMEK Ä°STÄ°YORLAR

3. havalimanÄ±nda yaÅŸanan kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n ÅŸehir hastaneleri baÅŸta olmak üzere diÄŸer tüm inÅŸaat ÅŸantiyelerinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Temsilcisi Kadir Kurt: “BaÅŸka ÅŸantiyelerde de aynÄ± koÅŸullar olduÄŸu için 3. havalimanÄ±nda yaÅŸanan bu eylemin diÄŸer ÅŸantiyelere de sÄ±çramasÄ±nÄ± istemiyorlar. Bunun için gözdaÄŸÄ± vermek istiyorlar. Orada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin isim isim listesi var kolluk güçlerinin elinde var. Kim olduklarÄ±, nerede geldikleri, nasÄ±l insan olduklarÄ±nÄ± biliyorlar. Fakat buna raÄŸmen sanki yasadÄ±ÅŸÄ± bir örgüt üyesiymiÅŸ gibi, yasadÄ±ÅŸÄ± eylem yapÄ±lmÄ±ÅŸ gibi koçbaÅŸlarÄ±yla kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak koÄŸuÅŸlarÄ± bastÄ±lar ve darp ederek gözaltÄ±na aldÄ±lar. Ä°GA yönetimiyle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede kaymakam da vardÄ±. Onlara bu yasal talepleri sunduk. Sanki kanun dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey istiyor muÅŸuz gibi bir tablo çizilmek isteniyor. Biz burada sadece kanunlar uygulansÄ±n dememize raÄŸmen bakarÄ±z dediler. Bunu basÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda söyleyin dedik onu bile söylemediler” diye konuÅŸtu.

DEV-YAPI-Ä°Åž GENEL BAÅžKANI: BASKI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N ÖFKESÄ°NÄ° DÄ°NDÄ°RMEZ

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, “Hiçbir muhalefetin, hiçbir karÅŸÄ± sesin çÄ±kmasÄ± bunlarÄ± çileden çÄ±karÄ±yor, tahammül edemiyorlar. Yani en gözde projeleriydi, güya dünya kÄ±skanÄ±yordu burayÄ±. Ama iÅŸçiler tahtakurularÄ± arasÄ±nda, kurtlu yemeklerle, tÄ±ka basa servislerle ve her gün iÅŸ cinayetlerine kurban vererek, bedel ödeyerek o ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n hepsini gizliyorlardÄ±. Yani bir noktaya kadar bu baskÄ±, sindirme devam ediyordu. En son yaÅŸanan ve 17 iÅŸçinin yaralanmasÄ±na sebep olan servis kazasÄ± bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu ve iÅŸçiler isyan etti artÄ±k bu koÅŸullara. Çok insani talepler. Zaten iÅŸ kanununa göre yerine getirilmesi gereken talepleri. YapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± devletin denetlemesi gerekirken denetlemiyor. Bu taleplere polis zoruyla karÅŸÄ±lÄ±k verdiler. Bu iÅŸçilerin öfkesini dindirmez. Bugün 400 iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±nabilir ama yarÄ±n bu ÅŸantiyede yine öfke, direniÅŸ patlak verir, patlak da verecektir” diye konuÅŸtu.

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin koÅŸullarÄ±: Yemek yetmiyor, aÃ§ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 09:50

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