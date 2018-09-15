3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin koÅŸullarÄ±: Yemek yetmiyor, aÃ§ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

Maliyeti 25.6 milyar avro olan 3. havalimanÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir iÅŸÃ§i, saatlerce yemek beklediklerini ve kimi zaman aÃ§ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Mahmut ALTINTAÅž

Ä°stanbul

YapÄ±m maliyeti 25.6 milyar avroyla dünyanÄ±n en pahalÄ± havalimanÄ± olarak belirlenen 3. havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n katlanÄ±lamaz durumda olduÄŸunu söyledi. Saatlerce yemek kuyruÄŸunda beklediklerini belirten iÅŸçi, kimi zaman yemek kalmadÄ±ÄŸÄ± için yiyemediklerini ve aç çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

YaÅŸam halatÄ± olmadan, inÅŸaata çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ä°ÅŸçi Y.Ç. “Firma yetkilileri acele etmemiz konusunda bize baskÄ± yapÄ±yor, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alanda ambulans bulundurulmuyor. En yakÄ±n ambulans 40 dakika uzaklÄ±kta. Herhangi bir kaza sonucunda yaralanan iÅŸçiler ambulans gelene kadar hayatÄ±nÄ± kaybedebilir” dedi.

FirmalarÄ±n güvenlik önlemlerine dikkat etmediÄŸini belirten Y.Ç, “Ä°ÅŸ güvenliÄŸi denetim elemanlarÄ± görevlerini yerine getirmiyorlar. Denetim yapmak yerine, sabahtan akÅŸama kadar oturuyorlar. Burada ölen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu yeterli önlemler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için hayatÄ±nÄ± kaybetti” diye konuÅŸtu.

‘PARAMIZ HEM EKSÄ°K, HEM GEÇ YATIRILIYOR’

TaÅŸeron firmalarÄ±n ödeme yapmasÄ± gereken tarihten 20 gün sonra ücretlerini alabildiklerini dile getiren Y.Ç, “AyrÄ±ca devlet adÄ±na ödenen AGÄ°, iÅŸçiye verilmiyor, taÅŸeron firmalar paramÄ±zÄ± gasbediyor” iddiasÄ±nda bulundu. Yasaya göre AGÄ°’yi ödemeyen patron Ä°ÅŸ Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymadÄ±ÄŸÄ± için suç iÅŸlemiÅŸ sayÄ±lÄ±yor. Ä°lgili yasa “Bu durumda Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± resen veya ikmalen tarhiyat yaparak iÅŸverene vergi ziyaÄ± cezasÄ± kesecektir. Ä°ÅŸçi tarafÄ±nda ise iÅŸ sözleÅŸmesi feshedilebilir ve hukuka baÅŸvurulabilir” diyor.

‘SAATLERCE SIRADA BEKLETÄ°LÄ°YORUZ’

Yemekhanelerin önünde uzun kuyruklar oluÅŸturduklarÄ±nÄ± söyleyen Y.Ç. ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “Saatlerce sÄ±rada bekledikten sonra, ya yemek az kaldÄ±ÄŸÄ± için az yemek alabiliyoruz. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yemek bizi doyurmuyor. Ya da hiç yemek kalmadÄ±ÄŸÄ± için yemek alamÄ±yoruz. Ä°mkanÄ± olan kantinde karnÄ±nÄ± doyurabilir ama imkanÄ± olmayan ne yapsÄ±n o günü aç geçirecek mecbur. Bu sorun yemekhane açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden beri devam ediyor. SÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±zÄ± hem yemekhane yetkililerine, hem de kendi firma yetkililerimize ilettik ancak sorun çözülmüÅŸ deÄŸil, kimse umursamÄ±yor. Bu sorunlar yüzünden kaç kiÅŸi iÅŸi bÄ±raktÄ±... BÄ±raksa ne olur biri gidiyor biri geliyor, iÅŸsiz çok, iÅŸçinin deÄŸeri yok.”

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 10:34

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