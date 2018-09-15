GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸ bÄ±rakan iÅŸÃ§ilere gece saatlerinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 543 kiÅŸiden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Ä°ÅŸ cinayetlerine, servis kazalarÄ±na ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin cuma günü baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi gece saatlerinde polis ve jandarma baskÄ±nÄ±yla bastÄ±rÄ±lmak istendi. BaskÄ±nda aralarÄ±nda çok sayÄ±da öncü iÅŸçi ve sendika yöneticisinin de olduÄŸu 543 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilerden 160'Ä± ise cumartesi akÅŸam saatlerinde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

3. HavalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 537 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zdan Arnavutköy Ä°lçe Jandarmada tutulan 160 iÅŸçi az önce serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



Tüm gözaltÄ±lar bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n.



Zulüm yenilecek direniÅŸ kazanacak!



BaskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±ramaz!#KöleDeÄŸiliz — DÄ°SK/ Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ (@devyapi_is) 15 Eylül 2018

Ä°NÅžAAT-Ä°Åž VE DEV YAPI-Ä°Åž'TEN BASIN TOPLANTISI

3. HavalimanÄ±ndaki eylem ve ardÄ±ndan yaÅŸanan polis baskÄ±nÄ± ile gözaltÄ±larla ilgili açÄ±klama yapÄ±lÄ±yor. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ ve Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ sendikalarÄ± DÄ°SK Dev SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ'te basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenliyor.

Åžu an Disk Dev SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ'de iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve gözaltÄ±lar için basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenliyoruz. #KöleOlmayacaÄŸÄ±z https://t.co/BVNSapKcZt — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 16 Eylül 2018

HUKUKÇULAR: 16 EYLÜL PAZAR 12:00'DE AÇIKLAMA YAPACAÄžIZ

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) ve Demokrasi Ä°çin Hukukçular-Özgürlükçü Hukukçular Platformu, bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ± ve sürece iliÅŸkin 16 Eylül Pazar saat 12.00'de Ä°stanbul Barosu’nda bir açÄ±klama yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

HukuçularÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

BasÄ±na ve Kamuoyuna

14.09.2018 tarihinde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi talepleriyle bir araya gelen 3. havaalanÄ± iÅŸçileri, bir gece yarÄ±sÄ± operasyonuyla kapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±larak, ters kelepçe takÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r. GözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 600'e yakÄ±n olduÄŸu bilgisi edinilmiÅŸtir.

Ä°ÅŸçilerin gözaltÄ±nda tutulduÄŸu Eyüp, Maslak ve Arnavutköy karakollarÄ±nda Sabah saatlerinden itibaren, milletvekillerimiz ve avukatlarÄ±mÄ±z karakolda hazÄ±r bulunmasÄ±na raÄŸmen, gözaltÄ±nda tutulan isçilerle görüÅŸtürülmemiÅŸ, yapÄ±lan iÅŸlemler konusunda bilgi verilmemiÅŸ ve avukatlarÄ±n görevlerini yapmalarÄ± hukuksuzca engellenmiÅŸtir.

Muhatap savcÄ± bulmakta zorluk yaÅŸanÄ±lmÄ±ÅŸ, görüÅŸtürülmeme kararÄ±nÄ±n valilik tarafÄ±ndan verilmiÅŸ kesin bir talimat olduÄŸu belirtilerek isçilerin avukatlarÄ±yla görüÅŸme haklarÄ± ellerinden hukuksuzca alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu nedenle sürece iliÅŸkin Ä°stanbul Barosu’nda 16.09.2018 tarihinde saat 12.00de yapacaÄŸÄ±mÄ±z açÄ±klamamÄ±za bütün basÄ±n emekçilerini, halkÄ±mÄ±zÄ± ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz.

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi-Demokrasi Ä°çin Hukukçular-Özgürlükçü Hukukçular Platformu

Ä°ÅžÇÄ°LER GELÄ°ÅžMELERÄ° BEKLÄ°YOR

Ä°ÅŸçiler, gözaltÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmamasÄ± durumunda eylemlerinin daha da büyüyerek devam edeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Öte yandan havalimanÄ±nda bugün meydana gelen iÅŸ kazasÄ±nda 1'i aÄŸÄ±r olmak üzere 2 iÅŸçi yaralandÄ±.

Ä°ÅŸ cinayetleriyle gündeme gelen 3. havalimanÄ±nda iki gün önce yaÅŸanan ve 17 iÅŸçi yaralanmasÄ±yla sonuçlanan servis kazasÄ± iÅŸçileri isyan ettirdi. Dün sabah erken saatlerde baÅŸlayan eylem kÄ±sa sürede yaygÄ±nlaÅŸarak kitleselleÅŸti. Eylemin kitleselleÅŸmesi üzerine ÅŸirket yetkilileri bölgeye kolluk kuvvetlerini çaÄŸÄ±rdÄ±. TOMA'larla ÅŸantiyeye giren jandarma ekipleri iÅŸçilere gaz bombalarÄ±yla saldÄ±rdÄ±. Eylemin saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen devam etmesi üzerine ÅŸirket yetkilileri iÅŸçilere görüÅŸme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. GörüÅŸmede ÅŸirkete 15 maddelik talep listesi iletildi. Taleplerin insani olduÄŸunu söyleyen ve karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅŸirket yönetimi bunun protokole çevrilmesine itiraz etti. Ä°ÅŸçi temsilcilerinin Ä±srarÄ± üzerine "Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n" diyen ÅŸirket yetkilileri görüÅŸmeden çekildi.

GECE BASKININDA Ä°ÅžÇÄ°LER VE SENDÄ°KACILAR GÖZALTINA ALINDI

FotoÄŸraf: MA

Gece saatlerinde polis ve jandarma tarafÄ±ndan eylem yapan iÅŸçilere düzenlenen operasyonda yüzlerce iÅŸçi ve sendika yöneticisinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlara göre jandarma ekipleri saat 03.00 sularÄ±nda koÄŸuÅŸlara baskÄ±n düzenledi. KapÄ±lar kÄ±rÄ±larak düzenlenen baskÄ±nda elinde isim listesi olan jandarma ve polisin özellikle öncü iÅŸçileri gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Elinde isim listesi olan jandarmanÄ±n ve polisin, özellikle öncü iÅŸçileri gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± haberine ulaÅŸtÄ±k.KapÄ±larÄ± kÄ±rarak yapÄ±lan operasyonlar devam ediyor.#ÜçüncüHavalimanÄ±ndaOperasyonVar — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 15 Eylül 2018

Öte yandan Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Yunus Özgür ve Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider'in de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Sendika ayrÄ±ca Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi üyesi Yusuf YÄ±lmaz'Ä±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: MA

Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut ise "Åžu an karakoldayÄ±z. DireniÅŸi gözaltÄ±larla bastÄ±rdÄ±lar ancak mücadelemiz sona ermeyecek. GözaltÄ±lar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n. BÄ±rakÄ±lmadÄ±klarÄ± takdirde eylemlerimiz akÅŸam devam edecek" dedi.

FotoÄŸraf: MA

3. havalimanÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayeti 3 gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±

CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Twitter hesabÄ±ndan iÅŸçilerin karakoldaki durumlarÄ±na iliÅŸkin fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±.

"Tahta kurularÄ±yla yaÅŸamak istemiyoruz" diyerek seslerini Türkiye'ye duyuran 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± ÅŸu an Arnavutköy Jandarma Karakolu'nda bu ÅŸekilde bekletiliyor. AKP Türkiye'sinde insanca yaÅŸamak istemenin bedeli iÅŸte budur... KaranlÄ±k düzene iÅŸçiler son verecek! pic.twitter.com/AEx1AOzj9h — BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ (@barisyarkadas) 15 Eylül 2018

'ARKADAÅžLARIMIZ BIRAKILMAZSA EYLEMLERÄ°MÄ°Z BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK'

543 iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3. HavalimanÄ±nda iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± iÅŸbaÅŸÄ± yaparken en az 2 bin iÅŸçi ise çalÄ±ÅŸmayarak eylemini sürdürüyor. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen iÅŸçiler, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmamasÄ± durumunda eylemlerinin daha da büyüyerek devam edeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Evrensel'e konuÅŸan direniÅŸteki bir iÅŸçi ÅŸunlarÄ± söyledi: “Büyük bir baskÄ± var. Bu nedenle çoÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± gidip iÅŸ baÅŸÄ± yapmak zorunda kaldÄ±. ÇalÄ±ÅŸmaya gitmeyerek kamp alanÄ±nda bekleyen en az 2 bin iÅŸçi var. Belirsiz bir durum var. Gidip çalÄ±ÅŸanlarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± da ‘Ä°çeri gitsek de çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z’ diyor. Bizim taleplerimiz kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± haliyle de görüldüÄŸü üzere çok insani, meÅŸru talepler. Bu taleplerimizi ‘sadece halledeceÄŸiz’ diyerek geçiÅŸtirdikleri için eyleme devam kararÄ± aldÄ±k. Taleplerimizin bir hafta içerisinde düzeltileceÄŸine dair resmi bir açÄ±klama bekliyoruz. EÄŸer akÅŸama kadar bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bÄ±rakÄ±lmazsa eylemlerimiz daha da büyüyerek devam edecek. UmarÄ±z ki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z akÅŸama kadar bÄ±rakÄ±lÄ±r ve taleplerimiz yerine getirilir. Taleplerimizin karÅŸÄ±lanmasÄ± durumunda hiçbir sorun sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmadan grevimizi sonlandÄ±rÄ±rÄ±z.”

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§isine yÃ¶nelik baskÄ± ve gÃ¶zaltÄ±lara tepki yaÄŸdÄ±

BÄ°R Ä°Åž KAZASI DAHA YAÅžANDI, Ä°KÄ° Ä°ÅžÇÄ° YARALANDI

Ä°ÅŸ bÄ±rakma eyleminin devam ettiÄŸi 3. HavalimanÄ±nda bir iÅŸ kazasÄ± daha yaÅŸandÄ±. Sepet vinci, içindeki iki çalÄ±ÅŸanla beraber 30 metreden devrildi. YaÅŸanan iÅŸ kazasÄ± sonucu iÅŸçilerden birinin beli aÄŸÄ±r hasar görürken, diÄŸerinin ise kafasÄ±nÄ±n kanlar içinde olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Åžu an bir iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi bilgiye göre bir iÅŸ "kazasÄ±" daha yaÅŸanmÄ±ÅŸ. Sepet vinci içindeki iki çalÄ±ÅŸanla beraber 30 metreden devrilmiÅŸ. Ä°ÅŸçilerden birinin beli aÄŸÄ±r hasar görürken, diÄŸerinin ise kafasÄ±nÄ±n kanlar içinde olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. #KöleDeÄŸiliz pic.twitter.com/nGsTv42PiR — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 15 Eylül 2018

KADIKÖY’DE YAPILAN Ä°ÅžÇÄ°LERE DESTEK EYLEMÄ°NE POLÄ°S SALDIRDI

Ä°ÅŸçilerin direniÅŸine destek vermek ve gözaltÄ±larÄ± protesto etmek için KadÄ±köy'de düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na polis saldÄ±rdÄ±. Daha sonra toplanan kitle KadÄ±köy sokaklarÄ±nda yürüyüÅŸ yaptÄ±. Polisin ikinci saldÄ±rÄ±sÄ±yla beraber 40'a yakÄ±n kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ve KadÄ±köy iskele karakolu önünde gözaltÄ±lar için bekleyiÅŸin devam ettiÄŸi belirtildi.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ÅŸantiyedeki insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi gerçekleÅŸtirmiÅŸ, gece saatlerinde de jandarma iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlarÄ± basarak 543 iÅŸçiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemi takip eden AFP (Fransa BasÄ±n AjansÄ±) foto muhabiri Bülent KÄ±lÄ±ç'Ä±n da gözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KÄ±lÄ±ç daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

'6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K KOÄžUÅžTA 20 KÄ°ÅžÄ° KALIYORLAR, ÅžANTÄ°YEDE DAYAKLA SORGU VAR'

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ sendikasÄ± pazar sabahÄ± Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda

"Arnavutköy'de gözaltÄ±nda olan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan 6 kiÅŸilik koÄŸuÅŸlarda 20 kiÅŸiden fazla kaldÄ±klarÄ±nÄ±, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda yatÄ±p kalktÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrendik. Bunun yanÄ±nda ÅŸantiyedeki iÅŸçilere ise Ä°GA tarafÄ±ndan kaba dayak ile iÅŸkence yapÄ±lmakta olduÄŸunu aktardÄ±lar."

"SendikacÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ÅŸantiyede Ä°GA tarafÄ±ndan kaba dayakla iÅŸkence yapÄ±lan iÅŸçilere eylemleri baÅŸlatanlar ve katÄ±lanlar soruluyormuÅŸ." denildi.

Ä°ÅžÇÄ°LER NE Ä°STÄ°YOR?

FotoÄŸraf: Günay Kubilay

Ä°ÅŸçilerin ÅŸirket yöneticilerine sunduÄŸu 15 maddelik talep listesi ÅŸöyle:

- Eyleme katÄ±lan iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lmayacak.

- Habersiz ÅŸekilde iÅŸten atÄ±lanlar iÅŸe iade edilecek

- Servis sorunu çözülecek

- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapÄ±lacak, tahtakurusu sorunu çözülecek

- Revir personelinin iÅŸçilerle ilgilenmesi, gerekli saÄŸlÄ±k malzemelerinin temin edilmesi saÄŸlanacak, iÅŸçilere dönük aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± muamele engellenecek

- MaaÅŸlarÄ±n tamamÄ± hesaba yatÄ±rÄ±lacak, elden maaÅŸ ödemesi yapÄ±lmayacak

- GeçmiÅŸe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek

- Ä°ÅŸçi ve formenler aynÄ± yemekhanede yemek yiyecek

- Sorunlara sebep olan Ä°GA yetkilileri görevden alÄ±nsÄ±n

- Talepler basÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda okunacak

- Ä°ÅŸ cinayetleri çözülecek

- 6 aydÄ±r maaÅŸlarÄ± yatÄ±rÄ±lmayan iÅŸçilerin ödemelerinin yapÄ±lmasÄ±

- Bayram ikramiyesi verilmesi

- AzerbaycanlÄ± iÅŸçilerin bulunduÄŸu ekibin baÅŸÄ± Selim Öztürk’ün yarattÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyet dolayÄ±sÄ±yla iÅŸten atÄ±lmasÄ±

- Ä°ÅŸçi kÄ±yafetlerinin verilmesi

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin koÅŸullarÄ±: Yemek yetmiyor, aÃ§ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

KAMU Ä°HALESÄ°NDE BÄ°RÄ°NCÄ° SIRADALAR

Kamu Ä°hale Kanunu’nda 2002 yÄ±lÄ±nda gidilen deÄŸiÅŸiklik ardÄ±ndan kamu ihalelerinin neredeyse tamamÄ±nÄ± toplayan inÅŸaat ÅŸirketleri Mapa, Cengiz, Kalyon ve Kolin, Dünya BankasÄ±nÄ±n 1990-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda tüm dünyada devletten en çok ihale alan ÅŸirketler sÄ±ralamasÄ±nda ilk sÄ±ralara yerleÅŸti. Limak, Cengiz ve Kolin’in devletten aldÄ±klarÄ± ihalelerin toplamÄ± 150 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±.

MEDYA Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N Ä°SYANINA GÖZLERÄ°NÄ° YUMDU

Ä°ÅŸ cinayetlerine, servis kazalarÄ±na ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylem, merkez medyada yer bulmadÄ±.

Yüzlerce iÅŸçinin isyanÄ± sadece Evrensel ve BirGün’de manÅŸet olurken Cumhuriyet haberi ikinci manÅŸet olarak gördü.

Karar, AydÄ±nlÄ±k ve Sözcü haberi birinci sayfasÄ±na taÅŸÄ±yan diÄŸer gazetelerdi.

Ä°ÅŸçilerin eylemi iktidar medyasÄ±nda 8. sayfanÄ±n altÄ±nda “yeni havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda eylem” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile gören Hürriyet dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir gazetede yer almadÄ±.

Star, Sabah, Yeni Åžafak, Milli Gazete, AkÅŸam gibi gazeteler eyleme iç sayfalarÄ±nda dahi yer vermedi.

Haber iktidara yakÄ±n gazetelerin web sitelerinde de yer almadÄ±.

3. havalimanÄ± Ã¶lÃ¼m pistine dÃ¶ndÃ¼

3. havalimanÄ±nda isyan eden iÅŸÃ§ilerin talepleri kabul edildi

BakanlÄ±k: HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 27 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybettiÂ

'3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÃ§in her haneden 850 TL Ã§alÄ±ndÄ±'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 12:25

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