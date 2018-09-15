Uyuyan yalnÄ±zca gÃ¼zeller deÄŸil

Alper Kaya, Stephen King ve oÄŸlu Owen King'in 'Uyuyan GÃ¼zeller' adlÄ± kitabÄ±na dair yazdÄ±.

Alper KAYA

Bir babanÄ±n, oÄŸluna borçlu kalmasÄ± çok da vaki deÄŸildir. Genelde hep tam tersine alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±zdÄ±r lakin King ailesinde bu durum biraz deÄŸiÅŸik. GiriÅŸ cümlesindeki borcun müsebbibi olan romana, Uyuyan Güzeller’e, geçmeden önce kÄ±saca bu iÅŸ birliÄŸinin evveliyatÄ±na deÄŸinmek istiyorum.

Günümüzde en ‘korku sevmez’ okurun bile pek çok eserini neredeyse ezbere sayabileceÄŸi denli üretken ve etkileyici bir yazar olan Stephen King ve kendisi gibi yazar olan karÄ±sÄ± Tabitha King ile daha farklÄ± çocuklar yetiÅŸtiremezlerdi: Çiftin büyük oÄŸullarÄ± Joe Hill gibi, Owen King de yazdÄ±klarÄ±nÄ± yayÄ±mlatma fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±. Ancak Owen’Ä±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± hem edebiyat odaklarÄ±nda hem de babasÄ± Stephen King’in gözünde pek de umut vadetmedi. Öyle ki, “YazdÄ±klarÄ± bir King’den ziyade Nick Hornby’e benziyor” denilen edebiyat çevrelerinin yankÄ±sÄ± dinmemiÅŸken Stephen King de bir dergiye verdiÄŸi röportajda Owen’Ä±n ilk romanÄ± hakkÄ±nda pek de yenilir yutulur ÅŸeyler söylemedi. ArdÄ±ndan önce özür diledi, ardÄ±ndan kiÅŸisel web sitesinde oÄŸlunun romanÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Bu borcun ödeme vadesi henüz bitmemiÅŸ olacak ki Stephen King-Owen King ikilisinden “Uyuyan Güzeller” piyasaya çÄ±ktÄ±.

BaÅŸtan baÅŸlayarak ilerleyelim.

UluslararasÄ± kapakta ve ülkemizdeki versiyonda kullanÄ±lan canlÄ±, bir kelebekken; hikaye tamamen güvelerin üzerine kurulmuÅŸ durumda. Enteresan bir kapak tercihi vesselam.

ArdÄ±ndan hikayeye geçelim.

2017 yÄ±lÄ±nda ‘The Dark Tower’ filmi çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda serinin okuyucularÄ±nÄ±n hiçbir ÅŸekilde beÄŸenmeyeceÄŸi fakat bu seri ile bir alakasÄ± olmayan alelade aksiyon izleyicisinin büyük beÄŸenisini toplayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸtüm. Nitekim öyle de oldu. “Sleeping Beauties” / “Uyuyan Güzeller” de, bu klasmanda bir eser. Herhangi bir King kitabÄ±nÄ± okumamÄ±ÅŸ olan okuyucularÄ±n çok beÄŸenebileceÄŸi, hatta ‘tuÄŸla gibi kitap’ fetiÅŸizmine sahip olanlarÄ±n baÅŸ tacÄ± edebileceÄŸi; fakat King’in sadÄ±k okuyucularÄ± için hacmi ölçütünde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratacak bir yapÄ±t.

ANLATILAN, KLASÄ°K BÄ°R Ä°YÄ°-KÖTÜ SAVAÅžI

Zira, nasÄ±l ki sanatta belli bir yÄ±lÄ± doldurmuÅŸ müzisyenlerin ‘best of’ albümleri yapmasÄ± vakidir; bu da Stephen King’in pek çok romanÄ±ndan kolaj sahnelerin bir araya geldiÄŸi, araya yanlÄ±ÅŸ mantÄ±kla örülmüÅŸ olsa da politik doÄŸruculuÄŸun ve uyumsuz bir karakter senfonisinin serpiÅŸtirildiÄŸi bir roman. Okurken Carrie’den, ÇÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ötesi’nden, YüzyÄ±lÄ±n FÄ±rtÄ±nasÄ±’ndan, Sis’ten ama en çok da MahÅŸer’den izler bulmamanÄ±z mümkün deÄŸil.

AnlatÄ±lan, klasik bir iyi - kötü savaÅŸÄ±. Bu savaÅŸÄ± anlatÄ±rken YüzyÄ±lÄ±n FÄ±rtÄ±nasÄ±’ndaki Linoge’a benzeyen bir figürle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yor bizi baba - oÄŸul Kingler. Evie isimli bir kadÄ±n, ansÄ±zÄ±n bir kasabaya çÄ±kageliyor ve bir uyuÅŸturucu taciri ile yanÄ±ndakini olaÄŸanüstü derecede güç kullanarak öldürüyor. ArdÄ±ndan otoyolda, üzerinde hiçbir kÄ±yafet olmaksÄ±zÄ±n yürürken KasabanÄ±n KadÄ±n Åžerifi Lila Norcross’a yakalanÄ±yor. Lila Norcross’un kocasÄ± ise, bölgedeki kadÄ±nlar hapishanesinin Psikiyatri UzmanÄ± Clinton Norcross’tur. Haliyle, Norcross ailesi bir anda kasabaya gelen ne idüÄŸü belirsiz kadÄ±nÄ±n dosyasÄ±ndan doÄŸrudan sorumlu olur. Ancak bu kadÄ±n, tÄ±pkÄ± YüzyÄ±lÄ±n FÄ±rtÄ±nasÄ±’ndaki Linoge veya birazcÄ±k uzaktan da olsa Ruhlar DükkânÄ±’ndaki herkesin aklÄ±nÄ± ve duygularÄ±nÄ± okuyabilen Leland Gaunt karakteriyle kötülüÄŸün zÄ±ttÄ± olan iyilik ekseninde birebir aynÄ± ölçütlere sahip.

Kendisi ortaya çÄ±ktÄ±ktan sonra, bir gece önce tüm dünyayÄ± sarmalayan, kadÄ±nlarÄ±n uykularÄ±nda bir kozaya bürünmesi ve kozanÄ±n yÄ±rtÄ±lmasÄ± halinde kozayÄ± yÄ±rtanlarÄ± öldürüp tekrar kozaya girmesi durumu, kitaptaki adÄ± ile Aurora SalgÄ±nÄ±, kasabada da gözlenmeye baÅŸlar. Fakat isminin Evie Black olduÄŸunu söyleyen kadÄ±nÄ±n hapishanedeki koÄŸuÅŸunda uyuyup, kozaya bürünmeden uyanmasÄ± ve hayatÄ±na devam etmesi kÄ±sa sürede kasabada yayÄ±lÄ±r ve karÄ±larÄ±nÄ± kozaya bürünmüÅŸ olarak görmekten sÄ±kÄ±lan erkeklerin bu mevzuyu temelli çözmek için Evie Black’i “ele geçirmeye” çalÄ±ÅŸmak için yaptÄ±klarÄ± planlarÄ± okumaya baÅŸlarÄ±z. Bu esnada bir parantez açmak lâzÄ±m. Hikaye, Norcross ailesinin etrafÄ±nda dönecek gibi hissettirdiÄŸi halde okuru bir pinpon topu misali savuran bir sürü karakterle bezeli bir uyumsuzluk senfonisine dönüÅŸüyor. Bu noktada da kaçÄ±nÄ±lmaz olarak, senaryo formatÄ±na dönüÅŸmesi için yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belli olan bir kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa kendisini devÅŸiriyor.

‘BÄ°R KISA ÖYKÜ OLSA DAHA Ä°YÄ° OLURMUÅž’ DEDÄ°RTÄ°YOR

YazÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda bahsettiÄŸim mesajÄ± sorunlu olan politik doÄŸruculuk da burada kendisini göstermeye baÅŸlÄ±yor. KadÄ±n haklarÄ±na destek olunmasÄ± için bir kamu spotu yazÄ±lÄ±rcasÄ±na, kitaptaki hemen hemen tüm erkek karakterlerin kötü, tüm kadÄ±n karakterlerin ise iyilik timsali olduÄŸu sekanslar belli aÅŸamadan sonra okuyucuda mesaj verme zorunluluÄŸunun devam etmesi hissiyle tezahür ediyor.

Üstelik bu politik doÄŸruculuk, kitabÄ±n finaliyle de tamamen çeliÅŸen cinsten bir olay örgüsüne dahil edilerek; 750 sayfalÄ±k dev hacmine raÄŸmen “Bir kÄ±sa öykü olsa daha iyi olurmuÅŸ”dedirtmenin yanÄ± sÄ±ra kurgunun yarÄ±sÄ±ndan çoÄŸuyla The Stand ismiyle kültleÅŸmiÅŸ, Türkçeye MahÅŸer olarak çevrilmiÅŸ olan 1978 basÄ±mÄ± kitabÄ±n çok kötü bir kopyasÄ± olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

Ä°ki yapÄ±t da iyi ve kötünün savaÅŸÄ±nÄ± iÅŸlemenin haricinde Evie Black karakterine benzeyen ve herkesin ruhunu okuyabilen Abigail Anne karakterini, iyi ve kötünün kendi içlerinde birleÅŸmesi ve bir lider atamasÄ± ile devam eden; bir meydan savaÅŸÄ±yla nihayete eren kurgusuyla MahÅŸer’i andÄ±rmanÄ±n da ötesine geçiyor diyebiliriz. Öyle ki bu meydan savaÅŸÄ±nda karakterlerin üstlendiÄŸi pek çok rol bile tÄ±patÄ±p aynÄ±…

OwenKing’in, bu hikayeye katkÄ±sÄ± ne olmuÅŸ olabilir? Misal aynÄ± soruyu Stephen King’in, Peter Straub ile ortaklaÅŸa yazdÄ±ÄŸÄ± 2001 yayÄ±m tarihli Black House için Straub’a dönük sorduÄŸumuzda cevabÄ± biraz netleÅŸtirebiliyoruz. Straub’un kendi tarzÄ±nÄ± konuÅŸturduÄŸu noktalarÄ± rahatça tespit edebiliyor; hikayedeki yerini yanÄ±lma payÄ±mÄ±z sabit kalmakla beraber netleÅŸtirebiliyoruz. Uyuyan Güzeller için aynÄ± soruyu sorduÄŸumuzda ise net bir cevap bulmamÄ±z çok zor. Çünkü kitap, tamamen Stephen King kokuyor. KonuÅŸan tilki, büyülü aÄŸacÄ± koruyan kaplan gibi fantastik figürleri tahmin edebiliyoruz. Ancak emin olamÄ±yoruz. Bu da, belki baba ve oÄŸul için güzel bir anÄ± olabilir ancak okuyucunun gözünde bir yazarÄ±n konumlandÄ±rabileceÄŸi en alt seviyenin bile altÄ±nda olsa gerek.

VelhasÄ±lÄ±kelAm, Sleeping Beauties orijinal ismiyle, Uyuyan Güzeller romanÄ±nda uyuyan sadece güzeller deÄŸil. Özgün bir hikAye, dolayÄ±sÄ±yla yaratÄ±cÄ±lÄ±k, derin bir uykuda. Üstüne üstlük bezginliÄŸe neden olan, kör göze parmak politik doÄŸrucu tavÄ±r ile çeliÅŸen finali de okuru kendisini aldatÄ±lmÄ±ÅŸ hissettirmeye fazlasÄ±yla kabil.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:27

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