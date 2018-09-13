Åžarbonda bilgi verilmemesi endiÅŸe yaratÄ±yor

SaÄŸlÄ±k meslek Ã¶rgÃ¼tleri, ÅŸarbon hakkÄ±nda yeterli bilgi verilmemesine dikkat Ã§ekerek, meslek Ã¶rgÃ¼tlerinin baÄŸÄ±msÄ±z denetim yapmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±

SaÄŸlÄ±k meslek örgütleri, Brezilya’dan ithal edilen hayvanlarÄ±n karantina altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan günlerdir bazÄ± illerde ÅŸarbon vakalarÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. AçÄ±klamada, yetkililerin bu konuda yeterli bilgi vermemesinin endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kta meslek örgütlerinin baÄŸÄ±msÄ±z denetim yapmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Genel Merkezinde yapÄ±lan ortak açÄ±klamada konuÅŸan Dt. Neslihan Sevim, günlerdir farklÄ± ÅŸehirlerde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± teÅŸhisi konulduÄŸunu insanlarÄ±n ya da karantinaya alÄ±nmÄ±ÅŸ ÅŸarbonlu hayvanlarÄ±n gündeme geldiÄŸini belirterek, “Bu geliÅŸmeler ve yetkililerin ithal edilen hayvan sayÄ±sÄ±, bu hayvanlarÄ±n daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerler ve karantinaya alÄ±nmalarÄ±, ÅŸarbon teÅŸhisi konmuÅŸ insanlar ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ± ile ilgili bilgileri paylaÅŸmamasÄ± hepimizde endiÅŸe uyandÄ±rmaktadÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

28 Nisan 2018 tarihli bir düzenlemeyle ithal edilen hayvanlarÄ±n saÄŸlÄ±k denetimlerinde veteriner hekim zorunluluÄŸunun kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Sevim, böylece hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±yan meslek gruplarÄ± veterinerler ve zooteknistlerin denetimden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n denetimden kaldÄ±rÄ±lan bu uygulamalar nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar arasÄ±ndan yayÄ±lmaya devam ettiÄŸini ifade eden Sevim, bayram öncesinde Brezilya’dan ithal edilen hayvanlarÄ±n laboratuvar sonuçlarÄ± alÄ±nmadan, 21 günlük karantina iÅŸlemleri tamamlanmadan ülkeye sokulmasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±n ülkeye sokulmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini söyledi.

‘SATILAMAYAN ÜRÜNLER Ä°Ç PÄ°YASAYA’

CanlÄ± hayvan ithalatÄ±na geçiÅŸle birlikte ithal edilen hayvanlarda deli dana, mavi dil, pasterolloz gibi hastalÄ±klarÄ±n olduÄŸunun Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü ve baÅŸka ülkelerin kaynaklarÄ±ndan öÄŸrenildiÄŸini kaydeden Sevim, ihraç edilmek üzere gönderilen pek çok tarÄ±msal ürünün yapÄ±lan denetimlerin ardÄ±ndan geri çevrildiÄŸine dikkat çekerek “AlÄ±cÄ± ülkelerin geri çevirdiÄŸi bu ürünlerin imha edildiklerine dair bilgi ÅŸimdiye kadar alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžirketlerin bu ürünleri daha ucuz fiyata iç piyasaya sürerek halkÄ±mÄ±zÄ±n tüketimine sunduÄŸu bilinmektedir” dedi.

GÄ±da denetimlerinin yapÄ±larak sonuçlarÄ±n kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± olmayan besinlerin piyasadan çekilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Sevim “SaÄŸlÄ±ksÄ±z üretim ve saÄŸlÄ±ksÄ±z olduÄŸunu bilerek satÄ±ÅŸ yapanlar cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:17

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