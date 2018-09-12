TÃ¼tÃ¼n yasasÄ± Ã¼reticilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmedi!

AdÄ±yamanlÄ± tÃ¼tÃ¼ncÃ¼ler yeni tÃ¼tÃ¼n yasasÄ± ile iÅŸlerinin yarÄ± yarÄ±ya azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, birliklere ve sendikalara Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

ErdoÄŸan ALAYUMAT

GeçtiÄŸimiz yÄ±l yürürlüÄŸe giren tütün yasasÄ± ile iÅŸlerinin yarÄ± oranda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AdÄ±yamanlÄ± tütüncüler, yetiÅŸtirici birliklerine ve sendikalara duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AdÄ±yaman’da baÅŸlayan tütün hasadÄ±, yetiÅŸtiricilerin yüzünü güldürmedi. Tütün yasasÄ±nda yeni düzenlemelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n üzerinden bir yÄ±l geçti. Aradan geçen bir yÄ±lÄ±n sonunda tütün yetiÅŸtiricileri yasanÄ±n kendilerini olumsuz etkilediÄŸini ve satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya düÅŸtüÄŸünü dile getirdi.

MASRAF ÇOK KÂR YOK

Tütün yasasÄ± ile birlikte açÄ±ktan tütün satma ve doldurulmuÅŸ tütün satmanÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kargo ile baÅŸka kentlere satÄ±lan tütünün kilosunda da sÄ±nÄ±rlamaya gidildiÄŸini hatÄ±rlatan yetiÅŸtiriciler, baÅŸka kentlere kargo ile 50 kilo tütünden fazla gönderemediklerini kaydetti. YasaÄŸa uymayan üreticiye adli para cezasÄ± ile 3 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetiÅŸtiriciler, satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya düÅŸtüÄŸünü söyledi.

TÜCCAR KAZANDI

Nüfusunun büyük bölümünün tütün ile geçimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Çelikhan ilçesine baÄŸlÄ± Bulam beldesinde tütün yetiÅŸtiren Abuzer Çelik, yürürlüÄŸe giren tütün yasasÄ±nÄ±n iÅŸlerini ciddi anlamda düÅŸürdüÄŸünü dile getirdi. Tütün yasasÄ±nÄ±n daha çok tütün tüccarÄ±na yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekleyen Çelik, “Ürününü satamayan çiftçinin mahsulünü çok düÅŸük fiyatlarla tüccarlar satÄ±n alÄ±yor, daha yüksek fiyata satÄ±yor. Bu sene tütünden kazancÄ±mÄ±zdan ziyade zararÄ±mÄ±z var” diye konuÅŸtu.

ÜRETÄ°M YÜZDE 90 AZALDI

Gökhan Ayna, yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r Kömür beldesinde tütüncülük yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak “40 yÄ±l önce buralar tütünden geçilmezdi. Her köyde, her beldede bir tütün pazarÄ± vardÄ±. O zamanlar bizim de iÅŸlerimiz iyiydi. Hiç kimsenin ÅŸikayet ettiÄŸini duymuyorduk ama ÅŸimdi durum öyle deÄŸil. Ben eskiden yüz dönüme tütün ekerken ÅŸimdi sadece 10 dönüme ekiyorum. Yani iÅŸlerimiz yüzde 90 civarÄ±nda düÅŸmüÅŸ. Bunun sorumlusu kim diye sorarsanÄ±z devlettir derim” dedi.

ESKÄ° MAHSÜL BÄ°TMEDÄ°

Kent merkezinde bulunan tütüncüler çarÅŸÄ±sÄ±nda esnaflÄ±k yapan Abuzer Akgül, tütün yasasÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±ndan sonra dÄ±ÅŸarÄ±ya satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya düÅŸtüÄŸünü ifade etti. Eski mahsulü bitiremeden yeni mahsulün geldiÄŸini dile getiren Akgül, “Geçen seneden kalan tütünü daha tüketebilmiÅŸ deÄŸiliz. Bu yüzden yeni mahsulü bu sene almaya gücüm yok. AdÄ±yaman tütünü Türkiye ve bölge kentlerinin tümüne yetiyordu ama son yÄ±llarda dÄ±ÅŸarÄ±ya tütün satÄ±ÅŸÄ±nda ciddi düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±” dedi.

‘BÄ°NLERCE Ä°NSAN MAÄžDUR OLDU’

FotoÄŸraf: MA

Uzun yÄ±llardÄ±r tütüncüler çarÅŸÄ±sÄ±nda esnaflÄ±k yapan Ahmet Kaplan ise çarÅŸÄ±yÄ± göstererek eskiden cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l olduÄŸunu, ÅŸimdilerde ise tek tük müÅŸteri geldiÄŸini kaydetti. Tütün yasasÄ±nÄ±n kendilerini olumsuz etkilediÄŸini sözlerine ekleyen Kaplan, yetiÅŸtiricilerin tek geçim kaynaÄŸÄ±nÄ±n tütün olduÄŸunu, bu yasa ile birlikte binlerce insanÄ±n maÄŸdur olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. YetiÅŸtirici birliklerine duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Kaplan, yetiÅŸtirici birlikleri ve sendikalarÄ±n sessizliÄŸini eleÅŸtirerek ÅŸunlarÄ± söyledi: Daha ne kadar susacaksÄ±nÄ±z. Ülkede talan edilmedik, yok edilmeyen tarÄ±m alanÄ± kalmadÄ±. Var olanlar da verimsizleÅŸtirildi. Buna artÄ±k dur deyin. (AdÄ±yaman/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:56

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