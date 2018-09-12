GeleceÄŸimizden tasarruf etmiyoruz

BugÃ¼n geleceÄŸini kendi eline almak isteyen biz genÃ§ler tedbirlere, tasarruflara karÅŸÄ± "GeleceÄŸimizden Tasarruf Etmemeliyiz"

NELER OLDU?

Geçen sürece baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda üniversitelerde ve liselerde saldÄ±rÄ±nÄ±n, baskÄ±nÄ±n, sömürünün daha da arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemi geride bÄ±raktÄ±k. Antidemokratik seçim koÅŸullarÄ±yla birlikte tek adam tek parti rejimini inÅŸa eden ErdoÄŸan-AKP hükümeti OHAL'i de üniversiteler ve liselerde bir baskÄ± aracÄ± olarak kullandÄ±. Özellikle 15 Temmuz sürecinin ardÄ±ndan ülke OHAL ve KHK'lar ile yönetilmeye baÅŸlandÄ±. Ülkede zaten kÄ±rÄ±ntÄ± halinde bulunan demokrasi tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin, emekçilerin grevi yasaklandÄ±. Ülkedeki demokratik, ekonomik, sosyal-kültürel haklar bakÄ±mÄ±ndan bir ilerleme deÄŸil tam tersine gerileme yaÅŸandÄ±. ParasÄ±z, bilimsel, demokratik eÄŸitim isteyen, demokratik bir üniversiteyi savunan gençler gözaltlarÄ±yla, tutuklamalarla bastÄ±rÄ±lmak istendi. Gençlik içerisinde iÅŸsizlik oranÄ± büyük oranlarda arttÄ±. 16 Nisan'Ä±n ardÄ±ndan fiili bir ÅŸekilde hayata geçen "tek adam tek parti" rejimi, iÅŸbirlikçi tekeller ve ErdoÄŸan'Ä±n da içinde aldÄ±ÄŸÄ± "aile ÅŸirketi" kliÄŸinin çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan kurumsallaÅŸÄ±yor.

TASARRUF PAKETÄ°YLE EÄžÄ°TÄ°MDEN “TASARRUF”

Geçen sürecin gösterdiÄŸi üzere; AKP-ErdoÄŸan hükümetinin deÄŸiÅŸen sistemle beraber yeni dönemde saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n daha da arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün. Özellikle bu süreçte ülkede yaÅŸanan ekonomik daralma ve döviz kurundaki geliÅŸmelerin ardÄ±ndan Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± "tasarruf paketleri" adÄ± altÄ±nda MEB'in bütçesinden 2 Milyar TL'lik bir kesinti yaptÄ±. Bu MEB'in bütçesinin %18'lik daralmasÄ± anlamÄ±na geliyor. DeÄŸiÅŸen sistemle beraber oluÅŸturulan kabinenin ve hükümetin ilk icraatÄ± milyonlarca öÄŸrenciyi ve ailesini ilgilendiren eÄŸitim bütçesinden kesinti yapmak oldu.

YOKSULLUK VE Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ARTACAK

Son süreçte kapitalist-emperyalist sistemin doÄŸasÄ±ndan kaynaklÄ± ve AKP'nin uzunca yÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik model ile ekonomik bir daralma sürecinin baÅŸlamasÄ± söz konusu. AKP uzunca bir süredir kalkÄ±nmacÄ±, planlÄ±, üretken bir ekonomi planÄ±ndan ziyade dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen sÄ±cak para ile gününü kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ekonomideki bu dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlar ise daha da çarpÄ±cÄ± bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kÄ±yor. En temel ihtiyaçlarÄ±n dahi ithal edildiÄŸini düÅŸünürsek bu ürünlerde yüksek oranda fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± görülüyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra borçlarÄ±nÄ± döviz üzerinden ödeyen ÅŸirketler artÄ±k borçlarÄ±nÄ± ödeyemez hale geldi. Bunun ise iki sonucu olacak: Ä°nsanlar için daha güvencesiz yaÅŸam koÅŸullarÄ±, toplu iÅŸten çÄ±karmalar. YaÅŸanan ekonomik daralma ve kur krizi ile birlikte yoksulluÄŸun ve iÅŸsizliÄŸin daha da artacaÄŸÄ± bir süreç bizleri bekliyor.

NASIL BÄ°R ANTÄ°EMPERYALÄ°ZM?

Bunun yanÄ± sÄ±ra AKP-ErdoÄŸan hükümeti sahte bir "antiemperyalizm" üzerinden kitleleri kendi gerici politikalarÄ±na yedeklemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. "DÄ±ÅŸ güçlerin büyüyen ekonomimizi kÄ±skandÄ±klarÄ±" üzerinden "DÄ±ÅŸ Güçlerin Oyunu" diyerek yaÅŸanan durumun üzerini örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Evet, bugün yaÅŸananlar zaten bu büyük tekellere her türlü açÄ±dan baÄŸlÄ± olmaktan dolayÄ± yaÅŸanÄ±yor ve AKP'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar bu iliÅŸkileri kesmek deÄŸil daha da ileri seviyeye taÅŸÄ±maya hizmet ediyor. AKP antiemperyalist olamaz çünkü AKP iktidara geldiÄŸi günden bugüne kadar bölgesel çÄ±karlar ve emperyalist politikalar için sayÄ±sÄ±z tezkereye onay vermiÅŸ, emperyalist ülkelerle askeri, ekonomik, diplomatik iliÅŸkileri geliÅŸtirmek için anlaÅŸmalar imzalamÄ±ÅŸ, "yerli milli ekonomi" adÄ± altÄ±nda özelleÅŸtirmelerin yolunu açÄ±p Türkiye'yi burjuvazi için ucuz iÅŸ gücü cenneti haline getirmiÅŸtir. Gerçek bir antiemperyalist mücadele ancak her türden emperyalist politikaya karÅŸÄ± gelmekle olabilir. ABD, Rusya, AB, Çin fark etmeksizin her türlü yaÄŸmayÄ±, sömürüyü yapan ve kar hÄ±rsÄ±yla pazarda pay kapma yarÄ±ÅŸÄ± için halklara ölüm ve yoksulluktan baÅŸka bir ÅŸey bÄ±rakmayan her türlü emperyalist ülkeyle baÄŸlarÄ± koparmakla; onlarÄ±n bu politikalarÄ±na karÅŸÄ± gerçek bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesiyle olabilir.

Gençlerin rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ve bunlara karÅŸÄ± dile getirdikleri talepleri ise tarihsel motiflerle döÅŸenmiÅŸ AKP politikasÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ± olarak 2023, 2053, 2071 yÄ±llarÄ±na erteleniyor. 2023 yÄ±lÄ±na geldiÄŸimizde her ÅŸeyin düzeleceÄŸi söyleniyor. O tarihe kadar yaÅŸanan sorunlara hep beraber göÄŸüs germemiz isteniyor. 2023, 2053, 2071 yÄ±llarÄ±nda ise AKP'nin iddia ettiÄŸinin aksine bizleri batÄ±k bir ekonomi, emperyalizme daha da sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlanmÄ±ÅŸ bir ülke, iÅŸsizliÄŸin, yoksulluÄŸun daha da artacaÄŸÄ± bir gelecek bekliyor.

GEMÄ°NÄ°N ROTASI SERMAYENÄ°N ÇIKARINA

Ülkede yaÅŸanan geliÅŸmelere karÅŸÄ± AKP-ErdoÄŸan hükümeti sürekli olarak "AynÄ± Gemideyiz", "Batarsak hep beraber batarÄ±z" diyor. Ä°lk baÅŸta doÄŸru gibi gözüken bu söz aslÄ±nda asÄ±l sömürünün üzerini örtüyor. Kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± "hepimizin ortak çÄ±karlarÄ±" gibi göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak bu "gemi" hepimizin gemisin deÄŸil. Bu geminin asÄ±l sahipleri bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin zenginliklerine el koyanlardÄ±r. Gemi batacakken hepimiz batÄ±yoruz ancak ortadaki zenginliÄŸe bir avuç insan el koyuyor. Zarar herkesin zararÄ± oluyor ancak yarardan herkes faydalanamÄ±yor. Madem herkes "aynÄ± gemide" o zaman bu kadar ekonomik büyümeye karÅŸÄ±n iÅŸçilerin, gençlerin yaÅŸam koÅŸullarÄ± neden daha da kötüleÅŸiyor? Patronlara her türlü vergi affÄ±, borç ertelemesi, kredi affÄ± saÄŸlanÄ±rken iÅŸçilerin, emekçilerin ve onlarÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n en temel ihtiyaçlarÄ±ndan eÄŸitime kadar her alandan "tasarruf" adÄ± altÄ±nda kesinti yapÄ±lÄ±yor. Bu geminin rotasÄ± halklarÄ±n yararÄ±na deÄŸil sermayenin, patronlarÄ±n çÄ±karlarÄ±na göre çizilmiÅŸ durumda. Gemi eÄŸer batacaksa batsÄ±n çünkü bizlerin kaybedecek hiçbir ÅŸeyimiz yok. EÄŸer bu durumun deÄŸiÅŸmesini istiyor, bu krizin faturasÄ±nÄ± bizler ödemek istemiyorsak bizlere tek yol kalÄ±yor: Bu gemi batmadan gemiyi bir avuç insanÄ±n elinden almak. Ancak o zaman gerçekten aynÄ± gemide olabilir, hep beraber daha iyi, güvenli bir yaÅŸama yolculuk edebiliriz.

“BÄ°ZÄ°M DEÄžÄ°L SÄ°ZÄ°N KRÄ°ZÄ°NÄ°Z”

Ekonomiyi düzeltmek adÄ±na birçok alandan "tasarruf" adÄ±na kesintiler yapÄ±yor. EÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, gÄ±dalardan ücretlere kadar en temel ihtiyaçlar daha artÄ±k ulaÅŸÄ±lmasÄ± zor hale geliyor. YaklaÅŸan krizin faturasÄ± ise iÅŸçilere, gençlere kesilmek isteniyor. EÄŸer ki gerçek bir çözüm aranÄ±yor bu durumdan çÄ±kÄ±lmak isteniyorsa bu insanlarÄ±n en temel ihtiyaçlarÄ±ndan yapÄ±lan tasarrufla mümkün deÄŸildir. Kapitalistler, her yaklaÅŸan kriz öncesi hepimize "fedakarlÄ±k" çaÄŸrÄ±sÄ± yaparlar. Böylelikle krizin faturasÄ± bizlere kesilmek istenir. Çünkü kapitalist üretim tarzÄ± bitmek bilmeyen kar arzusuyla hareket eder. Bu yüzden her çareyi deneyerek emek tarafÄ±ndan üretilen zenginliÄŸi arttÄ±rmaya ve halka giden payÄ± azaltmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Ä°ÅŸte tam da bundan dolayÄ± bizlerin çÄ±kÄ±p "kriz bizim deÄŸil sizin kriziniz, faturayÄ± siz ödeyin" dememiz gerekir. Çünkü krizin sebebi bizler deÄŸil kapitalist üretim tarzÄ± ve patronlarÄ±n bizzat kendisidir. EÄŸer yaklaÅŸan ekonomik krizden kurtulmak isteniyorsa 2-3 tekelin mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konmasÄ± gerekir; iÅŸçilerden, gençlerden "fedakarlÄ±k" etmesi beklenerek deÄŸil.

ACÄ°L Ä°HTÄ°YAÇLAR

YaklaÅŸan ekonomik krize karÅŸÄ± biz gençliÄŸin geleceÄŸi zapturapt alÄ±nmak isteniyor. Ancak biz gençler geleceÄŸimizi büyük tekellerin ellerine bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. YaklaÅŸmakta olan krizin faturasÄ±nÄ± biz gençler deÄŸil buna sebep olan büyük tekeller ödemelidir.

Gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ±n gitgide daha da artan biz gençler ÅŸunu söylüyoruz ki: GeleceÄŸimizden Tasarruf EtmeyeceÄŸiz! Bir avuç sermaye ve tekelin geleceÄŸi için geleceÄŸimizden feragat etmeyeceÄŸiz. Kapitalist-emperyalist sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±ma karÅŸÄ± sahte "antiemperyalist" propagandayla karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kanlara karÅŸÄ± gerçek bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, demokrasi, sosyalizm mücadelesi bugün gençlik için daha elzem hale gelmiÅŸtir. Çünkü kapitalist-emperyalist sistemin gençliÄŸe verebileceÄŸi hiçbir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün geleceÄŸini kendi eline almak isteyen biz gençler tedbirlere, tasarruflara karÅŸÄ± "GeleceÄŸimizden Tasarruf Etmemeli", bugün bu durumlara sebep olan yerli-yabancÄ± tekellere ve onlarÄ±n temsilcilerine, tek adam- tek parti rejimine karÅŸÄ± koymalÄ±, kendimizi yöneteceÄŸimiz bir halk demokrasisi, tam baÄŸÄ±msÄ±z bir ülke için kendi bulunduÄŸumuz her alanda tartÄ±ÅŸmalÄ± ve mücadele etmeliyiz.

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