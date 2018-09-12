Ev arÄ±yorsanÄ±z hayat gerÃ§ekten Ã§ok zor

EÄŸer Kocaeli Ãœniversitesiâ€™nde okuyan bir Ã¶ÄŸrenci iseniz ve eve Ã§Ä±kma kararÄ± aldÄ±ysanÄ±z hayat gerÃ§ekten de Ã§ok zor.

Burak PINAR

Kocaeli

Enflasyon son 14 yÄ±lÄ±n en yüksek oranÄ±na ulaÅŸtÄ±. ÜFE'ye baÄŸlÄ± artÄ±ÅŸla 1000 lira kira ödeyen bir kiÅŸi bu artÄ±ÅŸla birlikte 1187.8 TL kira ödeyecek. Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun (TÜÄ°K) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre yÄ±llÄ±k enflasyon aÄŸustos ayÄ±nda yüzde 17.90’a çÄ±ktÄ±. Bu, son 14 yÄ±lÄ±n en yüksek enflasyon oranÄ±. TÜÄ°K tarafÄ±ndan açÄ±klanan ÜFE’ye göre de kira artÄ±ÅŸ oranÄ± Eylül 2018’de yüzde 18.78 olarak gerçekleÅŸti. Bu veriler ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ± yansÄ±masÄ± olarak bir kenarda dursun. EÄŸer Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan bir öÄŸrenci iseniz ve eve çÄ±kma kararÄ± aldÄ±ysanÄ±z hayat gerçekten de çok zor.

“ÖÄžRENCÄ°YE EV YOK”

Yolda yürürken boynunuz tutulana kadar, internetten telefon ÅŸarjÄ±nÄ±z bitene kadar baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z daireler, eÅŸten dosttan duyduÄŸunuz daireler hepsinin arasÄ±ndan bütçenize ve en yaÅŸanÄ±lÄ±r olanlarÄ± sormaya baÅŸlÄ±yorsunuz ama unuttuÄŸunuz bir ÅŸey var “ÖÄžRENCÄ°YE VERMÄ°YORUZ !”

Hadi diyelim öÄŸrenciye kiraya veren bir ev buldunuz. Bu sefer de parasÄ± çok uçuk oluyor. Telefonda öve öve bitirilemeyen o evler içine girdiÄŸinizde harabe oluyor. AkÄ±tan musluklar, çalÄ±ÅŸmayan su Ä±sÄ±tma sistemleri, bozuk kapÄ± ve cam kollarÄ± ya da bazen karÅŸÄ±nÄ±za aÅŸÄ±lmasÄ± imkansÄ±z bir sorun olarak çÄ±kan merkezi sistem aidatlarÄ±. Evin kirasÄ± 700 lira oluyor 400-500 lira aidat oluyor. Durum böyle olunca bir eve çÄ±kmak gerçekten çok zor. Tabi birde burada öÄŸrencinin ana maddi gelir durumu ailelerin maddi durumunu göz ardÄ± etmemek gerekiyor. Son zamanlarda temel gÄ±da maddelerine gelen %30’luk zamlarÄ±, vergilere gelen yeni zamlarÄ±, elektrik ve suya gelecek zamlarÄ± göz önünde bulundurduÄŸumuzda zamlardan önce de durumlarÄ± hiç iyi olmayan ailelerin bu durumda pek de yapacaÄŸÄ± bir ÅŸey kalmÄ±yor.

Peki ya nasÄ±l olacak bu iÅŸler? Bu aÄŸÄ±r ÅŸartlar altÄ±nda ezilmeyi reddedip krizin faturasÄ±nÄ± tabana deÄŸil tavana kesilsin mi diyeceÄŸiz? Ekonomik gidiÅŸatÄ± fÄ±rsat bilip, kan emicilik yapÄ±p evlerinin fiyatlarÄ±nÄ± ÅŸiÅŸirerek kiraya vermek isteyen ev sahiplerine göz mü yumacaÄŸÄ±z yoksa ne oluyor mu diyeceÄŸiz, Her fÄ±rsatta bütün olumsuzluklarÄ±n yükünü omuzlarÄ±mÄ±za yüklemeye devam etmelerine göz mü yumacaÄŸÄ±z yoksa bütün bunlara karÅŸÄ± bulunduÄŸumuz her alanda bir araya gelerek mücadele mi edeceÄŸiz? Karar onun, bunun, ÅŸunun deÄŸil karar geleceÄŸi karartÄ±lmak istenen ülke gençliÄŸinindir.

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