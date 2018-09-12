Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi davasÄ±nda bir gazeteciye tahliye

6â€™sÄ± tutuklu 14 Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi gazetesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 1 kiÅŸi tahliye edildi.

KapatÄ±larak mallarÄ±na el konulan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme tutuklu gazetecilerden sadece PÄ±nar Tarlak'Ä±n tahliyesine karar verdi.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 6’sÄ± tutuklu 14 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda savcÄ± tüm tutuklularÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± istedi.

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±k gazetecileriden PÄ±nar Tarlak'Ä±n tahliyesine karar verirken, diÄŸer isimlerin tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

KapatÄ±larak mallarÄ±na el konulan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 6’sÄ± tutuklu 14 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸma, tutuklu 6 gazeteci ile tutuksuz gazete çalÄ±ÅŸanÄ± Ramazan Sola duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. Gazeteciler, yanlarÄ±nda bulunan askerlere kelepçeli ÅŸekilde duruÅŸma salonuna getirmeleri dikkat çekti. DuruÅŸmayÄ± çok sayÄ±da gazeteci, aileler, yabancÄ± heyetler, HDP Milletvekilleri Ahmet ÅžÄ±k, Züleyha Gülüm ve Ali KenanoÄŸlu, Evrensel gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat ve Yeni YaÅŸam gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan izledi.

Mahkeme heyeti, tüm gazetecilerin avukatlarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ä°stanbul Barosu’ndan avukat talebinde bulunmasÄ± dikkat çekti. DuruÅŸma baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda barodan gelen avukatlar duruÅŸmadan çekildi.



Avukat Özcan KÄ±lÄ±ç, ilk savunmayÄ± gazetenin yazÄ± iÅŸleri müdürü Ä°shak Yasul’un yapmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ahmet OÄŸuz, KÄ±lÄ±ç’a “Siz iÅŸimizi bize öÄŸretmeyin” dedi.



Mahkeme baÅŸkanÄ± ilk olarak gazetenin imtiyaz sahibi Ä°hsan YaÅŸar’Ä±n dinlenmesine karar verdi. YaÅŸar, savunmasÄ±nda, ticaret ile uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, 6 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu söyledi.

1 TAHLÄ°YE

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 6’sÄ± tutuklu 14 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda savcÄ± tüm tutuklularÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± istedi.



KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±k gazetecileriden PÄ±nar Tarlak'Ä±n tahliyesine karar verirken, diÄŸer isimlerin tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

DAVA HAKKINDA

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin Ä°stanbul BeyoÄŸlu ilçesinde bulunan binasÄ± ve gazetenin basÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± matbaa Gün MatbaacÄ±lÄ±k’a 28 Mart 2018 gecesi polis tarafÄ±ndan baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde gazete binasÄ±na giden gazetenin avukatlarÄ±, karÅŸÄ±larÄ±nda Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu'ndan (TMSF) gelen görevliler ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Gazete ve matbaaya iliÅŸkin iki ayrÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Operasyon ile birlikte Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Ä°hsan YaÅŸar ile Gün MatbaacÄ±lÄ±k sahibi KasÄ±m Zengin ile matbaa çalÄ±ÅŸanÄ± 22 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bir gün sonra da Özgürlükçü Demokrasi gazetesi YazÄ±iÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Gün MatbaacÄ±lÄ±k’a kayyum atanmasÄ± üzerine Welat gazetesi, basÄ±m yapacak matbaa bulamayÄ±nca fotokopi ile okuyucuya ulaÅŸtÄ±. BaskÄ±n iki gün sonra gazetenin DiyarbakÄ±r temsilciliÄŸine polis baskÄ±nÄ± gerçekleÅŸti. 31 Mart günü Welat gazetesi basÄ±m yapacaÄŸÄ± matbaa bulamadÄ±ÄŸÄ± için yayÄ±n hayatÄ±na son verdi. BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda muhatap bulamayan gazetenin avukatlarÄ±, günler sonra soruÅŸturma savcÄ±sÄ±nÄ±n Uygur Kaan ArÄ±soy olduÄŸunu öÄŸrendi. Gazeteye ve Gün MatbaacÄ±lÄ±k’a kayyum atandÄ±ÄŸÄ±na dair belge baskÄ±ndan 10 gün sonra avukatlara gösterildi.



4 Nisan günü bir kez daha düÄŸmeye basan soruÅŸturma savcÄ±sÄ±, 8 gazete çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± gözaltÄ±na aldÄ±rdÄ±. 5 Nisan günü Gün MatbaacÄ±lÄ±k’Ä±n sahibi KasÄ±m Zengin’in de içerisinde olduÄŸu 20 kiÅŸi, “Bilerek ve isteyerek örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmak” iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. 3 kiÅŸi ise emniyette serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 6 Nisan günü ise Özgürlükçü Demokrasi gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Ä°hsan YaÅŸar ve Sorumlu YazÄ±iÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. 10 Nisan günü ise gazete editörleri Mehmet Ali Çelebi, Reyhan HacÄ±oÄŸlu, Hicran Urun ve gazete çalÄ±ÅŸanÄ± PÄ±nar Tarlak tutuklandÄ±.



8 Temmuz günü ise OHAL kapsamÄ±nda 701 SayÄ±lÄ± KHK ile Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün MatbaacÄ±lÄ±k kapatÄ±ldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 6’sÄ± tutuklu 14 çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± Uygur Kaan ArÄ±soy tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 14 gazeteci için “SilahlÄ± Terör Örgütüne Üye Olmak”, “Terör Örgütü PropagandasÄ± Yapmak”, “Terör Örgütlerinin YayÄ±nlarÄ±nÄ± Basmak veya YayÄ±nlamak” suçlamalarÄ± yöneltildi. Ä°ddianamede, 6 gazeteci için yakalama kararÄ± bulunurken, 5 gazete çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda “KavuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na” dair karar verildi. Ä°ddianamede, gazeteye yönelik soruÅŸturmanÄ±n TSK’nÄ±n Efrin’e dönük operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 20 Ocak günü baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. 20 Ocak gününden sonra gazetede Efrin’e dair çÄ±kan tüm haberlerin soruÅŸturma konusu olduÄŸu ve “Özellikle kamuoyunda ‘Zeytin DalÄ± HarekatÄ±’ olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK/KCK bölücü terör örgütüne ve örgütün Suriye uzantÄ±larÄ±na yönelik Afrin'de yürütmekte olduÄŸu meÅŸru operasyonlarla ilgili örgütün lehine, devletimiz aleyhine yalan haberlerle olumsuz bir algÄ± oluÅŸturmak amacÄ±yla rutin ve sistematik ÅŸekilde terör örgütü propagandasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ± ileri sürüldü. Gazetede yer alan haber suçlama konusu yapÄ±ldÄ±.



SoruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda iddianame hazÄ±rlanan gazeteciler ÅŸunlar: Davut Uçar, Ersin Çaksu, FÄ±rat Benli, Günay Aksoy, Hicran Urun, Ä°hsan YaÅŸar, Ä°shak Yasul, Mehmet Ali Çelebi, Mizgin Fendik, Önder ElaldÄ±, PÄ±nar Tarlak, Ramazan Sola, Reyhan HacÄ±oÄŸlu, YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±z. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 13:53

www.evrensel.net