Antepâ€™te iÅŸten atmalar binlerle ifade ediliyor

TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k organize sanayi bÃ¶lgelerinden Gaziantep OSBâ€™de binlerle ifade edilen iÅŸten atmalar pek Ã§ok iÅŸyerinde hÄ±z kesmeden sÃ¼rÃ¼yor.

Deniz KAR

Antep

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Gaziantep OSB’de iÅŸten atmalar devam ediyor. AÄŸustos baÅŸÄ±nda patlak veren döviz kriziyle birlikte baÅŸlayan ve Kurban BayramÄ± öncesi binlerle ifade edilen iÅŸten atmalar, Merinos, Sanko ve Åžireci gibi kentin en büyük fabrikalarÄ±nÄ±n da içinde olduÄŸu pek çok iÅŸyerinde hÄ±z kesmeden sürüyor. Ä°ÅŸten atÄ±lanlarÄ±n tazminatlarÄ±nÄ±n bile verilmediÄŸi ifade edilirken, borç içinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler duruma tepkili.

BÖLÜM BÖLÜM Ä°ÅžÇÄ° ATILIYOR

Bayram öncesi 150 civarÄ± iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Zeki Mensucat’ta da kÄ±yÄ±m devam ediyor. Fabrikada üretim neredeyse durma noktasÄ±na geldi. Kendi bölümündeki iÅŸini tamamlayan iÅŸçiler, makinelerine iÅŸ gelmediÄŸini ve vardiyalarÄ±nÄ± doldurduktan sonra yönetimin ‘gelin çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± alÄ±n’ dediÄŸini belirtiyor. Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ±n birdenbire gerçekleÅŸmediÄŸini söyleyen iÅŸçiler “Bir bölümün iÅŸi sÄ±fÄ±rlandÄ±ysa o bölümdeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z çÄ±karÄ±lÄ±yor. Üretimdeki mallar son halini alana kadar iÅŸi biten bölümlerin iÅŸçileri çÄ±karÄ±lmaya devam edecek” diyor. FabrikanÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± sipariÅŸler hazÄ±r hale geldikten sonra kapatÄ±labileceÄŸini, kapanana kadar da iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n devam edeceÄŸini dile getiriyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°plik üretimi yapan Zeki Mensucat’Ä±n BaÅŸpÄ±nar OSB’de 3 ayrÄ± fabrikasÄ± bulunuyor. Bundan 1.5 sene önce üretime baÅŸlayan üçüncü fabrika, Ramazan BayramÄ± öncesi ekonomik kriz gerekçesiyle kapatÄ±lmÄ±ÅŸ ve buradaki iÅŸçiler ikinci fabrikaya gönderilmiÅŸti. Bir süre sonra aynÄ± iÅŸçilere üretim düÅŸüÅŸü bahane gösterilerek çÄ±kÄ±ÅŸ kaÄŸÄ±tlarÄ± verilmiÅŸti. Zeki Mensucat’ta 13 ay çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra ikinci fabrikaya gönderilen ardÄ±ndan iÅŸten çÄ±karÄ±lan Ramazan adlÄ± bir iÅŸçi fabrikasÄ±nda yaÅŸanan süreci anlatÄ±yor: “Fabrikada elyaf imalatÄ±nda kullanÄ±lmak üzere akrilik üretimi yapÄ±yorduk. Ham madde dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nÄ±yor, satÄ±ÅŸ iç piyasaya dönüktü. Ham madde dolar üzerinden alÄ±nÄ±p iÅŸlenen mal TL üzerinden satÄ±lÄ±yor, dövizin yükselmesiyle iÅŸletmenin kârÄ± düÅŸtü, böyle olunca iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±k.”

‘BÄ°R ANDA ÇIKARMIYORLAR’

Ä°ÅŸçilerin arasÄ±nda yayÄ±lan söylentiye göre hükümetten patronlara ‘Ä°ÅŸçileri bir anda çÄ±karmayÄ±n’ diye talimat geldiÄŸini ifade eden Ramazan, “Zaten bana çÄ±karÄ±lma bilgisi pazar günü geldi. Telefonla arayÄ±p söylediler. Normalde muhasebeci pazar günü çalÄ±ÅŸmaz, çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±z önceden belliymiÅŸ ama tepki olmasÄ±n diye bekletiyorlar, her gün üçer beÅŸer kiÅŸi çÄ±karÄ±yorlar. Åžimdi iÅŸyerinden bir arkadaÅŸla konuÅŸtum, 1. bölüm de kapanmÄ±ÅŸ, onlar da zaten iÅŸçi çÄ±karmaya devam ediyordu” diyor.

Akrilik üretimi yapan pek çok iÅŸletmenin kapanabileceÄŸini dile getiren Ramazan, bir taraftan bir fabrikayÄ± kapatÄ±p yÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler iÅŸten atan aynÄ± patronun, diÄŸer taraftan da yeni bir fabrika açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Polyester iplik üretecek olan fabrikaya iÅŸçi alÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, makinelerin montajlarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü belirtiyor.

KREDÄ°YLE EV ALMIÅžTIM, ÖDEYEMEYECEÄžÄ°M

Krediyle ev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üç ayda bir ödeme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat bu ay borcunu yatÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ramazan, “Su faturasÄ± geçen ay 90 lira gelmiÅŸti bu ay 170 lira geldi, neredeyse iki katÄ±. Her ÅŸeyden kÄ±smak zorunda kaldÄ±k. Et yerine tavuk, tavuk yerine patates yiyoruz. Gerçi artÄ±k patates de yiyemiyoruz” dedi. Ramazan, diÄŸer iÅŸçilerin de durumun farkÄ±nda olduÄŸunu ancak suçu ABD’ye ve Trump’a yüklediklerini söylüyor.

Hükümetin ekonomide yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki tavrÄ±na da tepki gösteren Ramazan, “Devletin kasasÄ±nda para azalÄ±rsa vatandaÅŸÄ±n cebindekine göz diker. Elektrik dolarla mÄ± alÄ±nÄ±yor ki zam yapÄ±yorsun? VatandaÅŸÄ±n durumu çok kötü, iÅŸten atÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°ÅžKUR’a gittim, fiÅŸ almak için oluÅŸan kuyruk üç katÄ± doldurmuÅŸtu” diyor.

ÇIKARILANLARIN TAZMÄ°NATLARI ÖDENMEDÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Yine iplik üretimi yapan Åžireci Tekstil’in ise BaÅŸpÄ±nar OSB’de 13 fabrikasÄ± var. 2 fabrikayla birlikte bazÄ± bölümleri de kapatan iÅŸletmeden 700 dolayÄ±nda iÅŸçi çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor. KapatÄ±lan fabrika ve bölümlerin çoÄŸunluÄŸunu Zeki Mensucat’ta olduÄŸu gibi akrilik üretimi yapanlar oluÅŸturuyor. 4 senedir Åžireci Tekstil’in pamuk ipliÄŸi üreten fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve henüz iÅŸine devam eden bir iÅŸçi, pamuk ipliÄŸin iÅŸlendikten sonra da döviz üzerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Ä°ÅŸçi, “AlÄ±m da satÄ±m da dolar üzerinden olduÄŸu için bizim bölümün iÅŸleri etkilenmedi” diyor. Daha çok iç piyasaya çalÄ±ÅŸan iÅŸletmelerde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin zarar gördüÄŸünü aktaran iÅŸçi, “Åžireci’den yüzlerce kiÅŸi çÄ±karÄ±ldÄ±, çÄ±karÄ±lanlarÄ±n ne kÄ±dem tazminatÄ± ne ihbar tazminatÄ± ödendi” diyor. Patronun krizi bahane ederek küçülmeye gitmesine tepki gösteren iÅŸçi ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Bir taraftan devletten, istihdam ve yatÄ±rÄ±m yapÄ±yorum diye teÅŸvik alan Åžireci diÄŸer taraftan kriz var deyip iÅŸçi çÄ±karÄ±yor. Pamukta çalÄ±ÅŸan adamÄ±, bayramÄ±n üçüncü günü ‘iÅŸ çok’ diye iÅŸe çaÄŸÄ±rÄ±yor. Önce iÅŸçiyi iÅŸten atÄ±yor sonra Ä°ÅžKUR’dan eleman alÄ±yor, Ä°ÅžKUR’dan aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸçinin parasÄ±nÄ± kendisi ödemiyor çünkü.”

SevkiyatlarÄ±n gözlerinin önünde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi, “Günlük 50 ton mal çÄ±kÄ±yor, neredeyse 250 bin lira eder. Sen bu kadar malÄ± babanÄ±n hayrÄ±na mÄ± gönderiyorsun. Bayram harçlÄ±klarÄ±mÄ±z ayÄ±n beÅŸinde yatacaktÄ±, soruyoruz ne oldu diye, ‘Genel müdür yanlÄ±ÅŸlÄ±kla pamuÄŸa para vermiÅŸ’ diyor. Halbuki beyefendiden habersiz bir kalem dahi alÄ±nmaz fabrikada” dedi.

Ekonomideki sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n kendisini de doÄŸrudan etkilediÄŸini belirten iÅŸçi, “Ev kiralarÄ± zaten 700 TL’den baÅŸlÄ±yor, asgari ücret 1600 TL. Mutfak masrafÄ±, faturalar, çocuk giderleri derken elde avuçta para kalmÄ±yor. Geçen ay çocuk bezi 35 liraydÄ±, bir ayda 50 lirayÄ± geçti” dedi. Hükümetin yaptÄ±ÄŸÄ± birlik beraberlik çaÄŸrÄ±larÄ±na ise ÅŸu yanÄ±tÄ± veriyor: “Mesela bizim çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸyerlerinin bir kÄ±smÄ± mutlaka inÅŸaat olarak gösterilir ki vergi ödenmesin. Buna göz yumuyorsun ama asgari ücrete zam yapmÄ±yorsun, sonra diyorsun ki ‘KardeÅŸim kenetlenelim’. Nereye kadar? Ä°ÅŸçi zaten bir ayÄ±n 29 gününü patrona çalÄ±ÅŸÄ±yor, 1 gününü kendisine çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yani krizde, olan gene iÅŸçiye oluyor. Böyle giderse Suriye’den kötü olur.”

Ä°ÅžTEN ATMALAR DEVAM EDECEK

Gaziantep OSB’de bulunan ve bayramdan önce iplik bölümünde 100’den fazla iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Merinos’ta iÅŸten atmalar devam ediyor. Akrilik iplik bölümünde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin büyük çoÄŸunluÄŸu iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler bölümün kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu ana kadar iÅŸten atÄ±lan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n 200’den fazla olduÄŸunu söylüyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Festival HalÄ±’da iÅŸten atmalar devam ediyor. Son birkaç günde 40 civarÄ± iÅŸçinin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fabrikada iÅŸten atmalarÄ±n devam edeceÄŸi konuÅŸuluyor.

BaÅŸpÄ±nar OSB’nin en büyük fabrikalarÄ±ndan olan Sanko da iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n en çok olduÄŸu fabrikalardan. Tekstil iÅŸ kolunda ÅŸu ana kadar 400 iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sanko’da, ülke genelinde farklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndan toplam 1600 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Yüzde 30 küçülmeye gidecek olan iÅŸletmede iÅŸten çÄ±karÄ±lacak iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 bini bulacaÄŸÄ± söyleniyor. Bunun yanÄ±nda fabrika, iÅŸten atmalarÄ±n olduÄŸu diÄŸer fabrikalar gibi Ä°ÅžKUR üzerinden bedava iÅŸçi almaya devam ediyor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 21:14

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