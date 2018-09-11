Schneider Elektrik iÅŸÃ§ileri: Ãœcretlere zam, iÅŸimize gÃ¼vence istiyoruz

EMÄ°Sâ€™le toplu sÃ¶zleÅŸme sÃ¼recinde olan Schneider Elektrik iÅŸÃ§ileri 'Ãœcretlerimize zam, iÅŸimize gÃ¼vence istiyoruz' diyor.

Osman DÜZGÄ°DEN

Ä°stanbul

Schneider Elektrik, Schneider Enerji, ABB ve General Elektrik’e ait fabrikalarÄ± kapsayan ve 2 bin 800 iÅŸçiyi ilgilendiren, DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ ve patron örgütü Elektromekanik Metal Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± (EMÄ°S) arasÄ±ndaki toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinin ilk oturumu tamamlandÄ±. Fabrika fabrika görüÅŸme esasÄ±na dayalÄ± TÄ°S görüÅŸmelerinin ilk oturumunda idari maddelerde anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Ücret artÄ±ÅŸlarÄ± ve sosyal haklarÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± görüÅŸmelere ise 6 Eylül’de baÅŸlandÄ±.

EMÄ°S’e baÄŸlÄ± iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, bu dönem görüÅŸmelerin kolay geçmeyeceÄŸini, EMÄ°S patronlarÄ±nÄ±n ekonomideki sÄ±kÄ±ntÄ±, daralma gibi her türlü bahaneyle manevra yapma olanaÄŸÄ±nÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Enflasyondaki artÄ±ÅŸ ve TL’nin döviz karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesiyle birlikte ücretlerinin kar gibi eridiÄŸini belirten Ä°stanbul Samandra’da bulunan Schneider Elektrik’te çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, TÄ°S’ten baÄŸÄ±msÄ±z ek zam, TÄ°S kapsamÄ±nda saat ücretlerine 1.80 lira+yüzde 10 zam (toplam yüzde 30’a takabül ediyor) ve iÅŸ güvencesi istiyor. Ä°ÅŸçiler, sendikalarÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’e de beklentilerinden taviz vermemesi yönünde çaÄŸrÄ±da bulunuyor.

‘EMÄ°S TEK TEK TÄ°S GÖRÜÅžMELERÄ°YLE BÄ°ZÄ° BÖLÜYOR’

TÄ°S görüÅŸmeleri öncesi iÅŸyeri komitesi olarak tüm iÅŸçileri sürece dahil ederek yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±lar sonucu taleplerini maddeler halinde sunduklarÄ±nÄ± belirten bir Schneider Elektrik iÅŸçisi, “Hem Gebze ÅŸube temsilciler toplantÄ±larÄ±nda, hem de tüm EMÄ°S iÅŸyerlerini kapsayan genel temsilciler toplantÄ±larÄ±nda kararlÄ± olduÄŸumuzu ifade ettik” dedi. EMÄ°S’in tek tek fabrikalar ÅŸeklinde görüÅŸmelerde Ä±srarcÄ± olduÄŸunu belirten iÅŸçi, “Niçin EMÄ°S’in fabrika fabrika TÄ°S görüÅŸmeleri yapmasÄ±na izin veriyoruz. SendikamÄ±z BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ açÄ±kça EMÄ°S’in tek tek fabrikalar düzeyinde TÄ°S görüÅŸmelerini yürütmesini boÅŸa çÄ±karmalÄ±dÄ±r” dedi.

PATRONLAR BAHANELER ÜRETECEK

2. oturum görüÅŸmelerinde patronlarÄ±n, ekonomik daralma, üretimde talebin azalmasÄ±, yeni iÅŸ baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n durmasÄ±, fabrikalarÄ±n bir süre rölanti üretim yapÄ±lmasÄ± gibi bahaneleri koz olarak kullanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden bir iÅŸçi de “ABB’de daha önce yaÅŸanan daralmadan dolayÄ± çok sayÄ±da iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±. Gebze’de benzeri bir bahaneyle onlarca arkadaÅŸÄ±mÄ±z atÄ±ldÄ±. Åžimdi baÅŸka fabrikalarda özellikle metal fabrikalarÄ±nda ‘Ä°ÅŸ alamÄ±yoruz, para dönmüyor’ bahaneleriyle istihdam daralmalarÄ± sinyalleri verilerek iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lÄ±yor. BÄ°LNET, PENTA ve baÅŸka bilgisayar yazÄ±lÄ±m grubu fabrikalarÄ±nda mühendisler, teknik elemanlar ve çok sayÄ±da iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸinden oldu. Buna raÄŸmen zorunlu mesailer hâlâ var ve devam ediyor. Zorunlu mesai ücretleri düÅŸük. Biz zorunlu mesailerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸma saatlerinin düÅŸürülmesini istiyoruz” diye konuÅŸtu.

‘FEDAKARLIK OYUNUNA GELMEYELÄ°M’

“TÄ°S görüÅŸmelerinde sendikamÄ±zÄ±n, EMÄ°S patronlarÄ±nÄ±n ‘Kriz var fedakarlÄ±k yapÄ±n biz de biraz ücret arttÄ±ralÄ±m bu iÅŸ bitsin’ oyunlarÄ±na asla gelmesini istemiyoruz” diyen iÅŸçi ÅŸöyle devam etti: “Ekonominin bu duruma gelmesinden biz sorumlu deÄŸiliz. Suriye’ye, Irak’a girer oralarda bombalar yaÄŸdÄ±rÄ±r sonra bunu bize fatura eder. Ülkemizin beka sorunu olursa, ama gerçekten olursa önce biz gider savaÅŸÄ±rÄ±z. Ama oralarda kimin çÄ±karÄ± varsa faturasÄ±nÄ± onlar ödesin. Biz kimse ölmesin istiyoruz. Dolar milyonerlerini bir gecede yaratanlar, Halk BankasÄ±nÄ±n döviz rezervlerini boÅŸaltanlar bu bedeli ödesin. Biz ülkemiz için elbette fedakarlÄ±k yaparÄ±z. Zaten askerlik yapÄ±yoruz, vergi veriyoruz, gidip çatÄ±ÅŸÄ±p ölüyoruz. Bunu EMÄ°S patronlarÄ± iyi bilir.”

TÄ°S görüÅŸmelerinin kilit maddelerinden birinin iÅŸ güvencesi garantisi olduÄŸunu ifade eden bir iÅŸçi, “Tek bir fabrikanÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na onay vermeden, kitlesel iÅŸten atmalarÄ±n yasaklanmasÄ± maddesi bile ek olarak konulmalÄ±dÄ±r” dedi.

‘BU SOPAYI KIRMAMIZ GEREKÄ°YOR, HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

DayatmalarÄ± kabul etmediklerinde, ücret artÄ±ÅŸlarÄ±nda esnemediklerinde EMÄ°S’in çeÅŸitli ÅŸekillerde saldÄ±rÄ±ya geçeceÄŸini belirten iÅŸçi, “Önemli olan bizim sendikamÄ±z bu geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda tedbirini alacak mÄ± almayacak mÄ±? Sorun burada. Çünkü iÅŸten atmalar gündeme gelebilir, baÅŸkanlÄ±k rejiminde grev daha kolay yasaklanabilir, direniÅŸlerimiz, eylemlerimiz yasaklanabilir. Bu durumda üretimi durduracak mÄ±yÄ±z? Fiili grev hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanmaktan çekinmeyecek kararlar alacak mÄ±yÄ±z? Buna iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var mÄ±? Biz yeterli bir hazÄ±rlÄ±k olduÄŸunu düÅŸünmüyoruz. Bu TÄ°S sessiz sedasÄ±z bitmez, bunu görmemiz lazÄ±m. 100-200 liralÄ±k zamlarla bu TÄ°S baÄŸÄ±tlanamaz. O zaman sendikamÄ±z itibarÄ±nÄ± yitirir güç kaybeder. Bunu açÄ±kça söyleyelim. Ekonomik kriz sopasÄ± bize karÅŸÄ± bir caydÄ±rma aracÄ±na dönüÅŸtürülecektir. Bu sopayÄ± kÄ±rmamÄ±z gerek yoksa kafamÄ±zÄ±, gözümüzü yararlar.”

TÄ°S’TEN BAÄžIMSIZ EK ZAM MUTLAKA OLMALI

Ä°ÅŸyerinde, TÄ°S öncesinde ek zam talepli eylemlerin gündeme geldiÄŸini belirten bir iÅŸçi de “Bu konuda sendika genel merkezine, EMÄ°S patronlarÄ± ile görüÅŸme yapmasÄ± konusundaki çaÄŸrÄ±mÄ±z, OHAL ve 24 Haziran seçimleri dolayÄ±sÄ±yla ertelendi” dedi. Taleplerinin baÅŸÄ±nda ek zam, ücretlerin yüzdelik artÄ±ÅŸlarÄ±nda ve ücret artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n saat ücretlerine yansÄ±malarÄ±nda taviz verilmemesi geldiÄŸini belirten iÅŸçi ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ücretler 1800 ila 2 bin 500 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Ücretlerimiz erimiÅŸ durumda. Fazla mesai ve yÄ±llÄ±k bazda ikramiyelerin yansÄ±masÄ± bile geçinebilmemize olanak vermiyor. Her ÅŸeye zam yapÄ±lmasÄ±yla pazar alÄ±ÅŸveriÅŸine ödediÄŸimiz iki katÄ±na çÄ±ktÄ±. Elektrik ve doÄŸal gaz fiyatlarÄ± arttÄ±. Her iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z borçlu. ÇoÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda ek iÅŸte çalÄ±ÅŸmak durumunda kalÄ±yor. Bu yalnÄ±z bizde deÄŸil, Günsan Elektrik’te çalÄ±ÅŸan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zda da aynÄ± durum söz konusu. Ev geçindiremiyoruz. Akraba ve ailelerimizin öteki fertleriyle ancak geçinebiliyoruz. O açÄ±dan TÄ°S olsun ya da olmasÄ±n en az 500 ile 750 lira iyileÅŸtirme olmalÄ±. BazÄ± metal fabrikalarÄ±ndaki çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z eylemlerle bunu elde ettiler. Asgari ücret açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±ndaysa o zaman yeniden acil asgari ücret belirlenmeli ve en az 2 bin 500 lira olmalÄ±dÄ±r. ÇoÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±z hâlâ 1600 liranÄ±n biraz üstünde bir ücret alÄ±yor. Yeni iÅŸe giren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla, eski arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saat ücretleri, bunlarÄ±n kÄ±deme yansÄ±malarÄ± konusunda ciddi karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar var. Yani eÅŸitsizlikler var. Biz Samandra Schneider Elektrik iÅŸçileri olarak bu konularda hiçbir taviz vermeyeceÄŸiz. Birlik ve dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± en yukarÄ± çekerek EMÄ°S kapsamÄ±ndaki iÅŸçi kardeÅŸlerimizle sonuna kadar birlikte olacaÄŸÄ±z.”

YapÄ±lan tüm zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen iÅŸçi, “SendikamÄ±z, konfederasyonumuz, öteki iÅŸçi sendikalarÄ± ve biz iÅŸçiler bu zamlara karÅŸÄ± mücadele etmeliyiz. Mücadele etmezsek daha fazla yoksullaÅŸacaÄŸÄ±z. Bizi açlÄ±kla terbiye etmek istiyorlar. Ekonomideki daralmanÄ±n tüm faturasÄ±nÄ± en baÅŸta biz iÅŸçiler ve yoksul halka yÄ±kÄ±yor bu hükümet. Bu kötü gidiÅŸatÄ± durduracak tek güç isçi sÄ±nÄ±fÄ±dÄ±r. Bunu iyi anlamalÄ±yÄ±z” dedi.

SÜRECE TÜM KESÄ°MLER DAHÄ°L EDÄ°LMELÄ°

Her görüÅŸmede fabrikalarÄ±nda olduÄŸu gibi genel merkez yöneticilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgilendirme toplantÄ±larÄ±nÄ±n mutlaka yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Schneider iÅŸçileri, “Tüm fabrikalarla koordinasyonu saÄŸlayacak merkezi bir TÄ°S komitesi kurulmalÄ±dÄ±r. Tüm iÅŸyerlerinden TÄ°S komitelerimizin, baÅŸtemsilci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, temsilci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerin tek elden yapÄ±lmasÄ±nÄ± daha doÄŸru buluyoruz. AyrÄ±ca beyaz yakalÄ± ya da kapsam dÄ±ÅŸÄ± personel olarak lanse edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu toplantÄ±lara dahil edilmeleri, bilgilendirilmeleri hayati önemdedir. Çünkü önceki TÄ°S’te alÄ±nan grev kararÄ±nda bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tavÄ±rlarÄ± belirleyici olmuÅŸtur. Bu dönem bu sorun karmaÅŸÄ±ktÄ±r. EMÄ°S patronlarÄ± iÅŸten atma tehdidini yer yer dillendirerek bir korku yaratmÄ±ÅŸ durumdalar. OlasÄ± grev oylamalarÄ±nda bu bir tehlikedir. Kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± sürece dahil ederek ücretlerin hiç edilmesine karÅŸÄ± mücadele etmeliyiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 21:30

www.evrensel.net