Gazetecilere yer yok: KÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ldÃ¼ mÃ¼?

Cem KÃ¼Ã§Ã¼k 'Gazeteler kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± olmadan Ã§Ä±ksa kimse fark etmez' ana fikirli bir yazÄ± yazdÄ±. 'KÃ¼Ã§Ã¼k' de olsa haklÄ±lÄ±k payÄ± vardÄ± ancak niyeti baÅŸkaydÄ±

Hakan GÜNGÖR

Sözde polemikler bir yandan fikri tartÄ±ÅŸma gibi görünse de aslÄ±nda satÄ±r arasÄ±nda bir tür itirafname iÅŸlevi görür. Polemikçiler arasÄ±nda bir doz da “tartÄ±ÅŸma” görünümlü övgü sosu vardÄ±r. Cem Küçük ve Nagehan AlçÄ± arasÄ±ndaki sözde polemik de buna bir örnek ve söylediklerini azÄ±cÄ±k eÅŸeleyince nasÄ±l dara düÅŸtüklerini görmek mümkün.

Öncelikle kÄ±sa bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m, Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köÅŸesinde, “Gazeteler köÅŸe yazÄ±sÄ± olmadan çÄ±ksa kimse fark etmez” ana fikirli bir yazÄ± yazdÄ±. “Küçük” de olsa bir haklÄ±lÄ±k payÄ± vardÄ± söylediÄŸinin ancak niyeti baÅŸkaydÄ±. Küçük, birkaç “etkili” köÅŸe yazarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ±n da Nagehan AlçÄ±, Fatih AltaylÄ± gibi isimler olduÄŸunu söylüyordu. Televizyonlara çÄ±kan yorumcular için de, “‘Reklam arasÄ±ndaki konuklarÄ±n yerine yenileri konsa kimse giden yorumcularÄ± fark etmez ve rejiyi aramaz” diyordu. Ona cevap veren Nagehan AlçÄ± ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Kendisi son birkaç senedir bizim sektörün biçerdöver makinasÄ± görevi görmedi mi? Onun Ä±srarÄ±yla kaç kiÅŸi medyadan tasfiye olmadÄ± mÄ±? KovdurduÄŸu kimi yazarlar ayrÄ± gazete kurmak durumunda kalmadÄ± mÄ±?” Cem Küçük de bu yazÄ±ya, “EÄŸer sen ‘Cem Küçük Türk medyasÄ±nÄ± ve köÅŸe yazarlarÄ±nÄ± bitirdi’ diye beni suçluyorsan o zaman birileri de ‘Nagehan ve kocasÄ± da TSK’yÄ± ve generalleri bitirdi’ derse de haklÄ± olurlar” diye yanÄ±t verdi…

DANIÅžIKLI DÖVÜÅž OLSA BU KADAR TATMÄ°N ETMEZ

Ä°ncelikle sözde polemiÄŸin komplimanlarÄ±na dikkat etmek gerekiyor. Zira “tartÄ±ÅŸmanÄ±n” danÄ±ÅŸÄ±klÄ± dövüÅŸ olsa bu kadar tatmin etmeyecek bir yanÄ± var. Öyle bir tartÄ±ÅŸma ki, “Sen etkilisin”, “Ama sen herkesi bitirecek kadar etkilisin”, “Ama sen kurumlarÄ± bitirecek kadar etkilisin” yollu sürüp gidiyor. Birbiriyle tartÄ±ÅŸÄ±rken birbirlerine güç atfetme meselesinde, “bitiren-bitirilen” ekseninde AlçÄ± ve Küçük’ün sadece emir telakki ettiklerini ve kendilerine gösterilen hedeflere yönelen güdümlü kalemÅŸorlar olduklarÄ±nÄ± biliyoruz.

Kavga görünümlü övgüler bir yana, bu polemik bir itirafÄ±n da göstergesi. Bu ifadeler merkez medyada dönen büyük paralarÄ±n, korkunç yatÄ±rÄ±mlarÄ±n, daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n, fazla basmanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n maddi dönüÅŸünün olmamasÄ±nÄ±n göstergesi. Kimsenin eline almadÄ±ÄŸÄ± Star’larÄ±n, AkÅŸam’larÄ±n, Sabah’larÄ±n, bu nedenle zaten kapanan Habertürk’lerin ve devlet desteÄŸi olmasa bir gün yaÅŸayamayacak, okuru-kitlesi olmayan yayÄ±nlarÄ±n bir itirafÄ±. “Medya bitti” deÄŸil, çünkü söz konusu olan, kendi mecralarÄ±nÄ±n tükenmiÅŸliÄŸi. Satmayan, okunmayan gazeteleri gelir getirmiyor ama gideri çok fazla. Bu pozisyonda yapabilecekleri tek ÅŸey var, “Zaten sektör/mecralar/köÅŸe yazarlarÄ± bitti” argümanÄ± üzerinden bir tartÄ±ÅŸma yürütmek.

‘YENÄ°’ BÄ°R ÅžEY ÇIKMAYACAÄžINI HERKES BÄ°LÄ°YOR

Kimin etki alanÄ± olsun? Her açtÄ±ÄŸÄ± word sayfasÄ±nÄ±n ilk cümlesi otomatik olarak yazÄ±lan ve ilk satÄ±rda “CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z haklÄ±…” yazan Nagehan AlçÄ±’lar mÄ± okunsun? BaÅŸka bir yazarÄ±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± bir gerçeÄŸe karÅŸÄ± çÄ±kÄ±p, “Hiç de bile, bi’kere o benim canÄ±m muktedirim” minvalli yazÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda satÄ±r bulmanÄ±n kabil olmadÄ±ÄŸÄ± Ahmet Kekeç’ler mi okunsun? YÄ±llarca gazetelerde köÅŸe yazarÄ± diye “tarih” yazdÄ±rdÄ±klarÄ± ama tarihe ÅŸirk koÅŸmaktan baÅŸka tarih bilimine en ufak katkÄ±sÄ± olmayan Mustafa ArmaÄŸan’lar mÄ± okunsun? Bu isimlerden “yeni” bir ÅŸey çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± herkes biliyor.

Eskiden “merkez medya” tabir edilen yayÄ±nlarda da farklÄ± fikirlerden isimler yazardÄ±, artÄ±k büyük bir kuraklÄ±k var. Merkez medya köyünde gazeteciler yaÅŸamÄ±yor artÄ±k. YazÄ± okumak isteniyorsa, sayÄ±sÄ± bir elin parmaklarÄ±nÄ± geçmeyen muhalif gazetelere, bir de haber sitelerine bakmak gerekir. Bu köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±na deÄŸil, mecraya ve organizasyona dair bir durumdur. Gazeteler ölür ama gazetecilik ölmez. KöÅŸeler kapÄ±lÄ±r ama iyi köÅŸe yazarÄ± bir kenardan hakikati söyler.

DaÄŸÄ±tÄ±lan yüz binlerce sayfanÄ±n, televizyon ekranÄ±nda sanki sabit ekranmÄ±ÅŸçasÄ±na simalarÄ± beliren ve binlerce saat program yaptÄ±rÄ±lan kiÅŸilerin etkisi yok, evet. Zira o devrimcilere, demokratlara zaten kapalÄ± olan o ekranlarda ve sayfalarda en azÄ±ndan muktedirden ayrÄ± düÅŸünenler vardÄ± ve hepsini kovdular. DahasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ± birkaç kere kovdular.

AKP iktidarÄ± döneminde köÅŸe yazÄ±sÄ±, haberi, fikri, zikri nedeniyle kovulan, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yerden tekrar kovulan; kimi muhalif gazetelere, kimi haber sitelerine, kimi kendi sosyal medya hesaplarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan ve mücadelesini oradan yürüten gazetecilerin sÄ±ralÄ± tam listesini yapsak AKP dönemi gazetecilerinin neredeyse bir kavimler göçü kadar büyük bir yer deÄŸiÅŸtirme yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görürüz.

DediÄŸim gibi, hiçbir zaman demokrat fikirlere açÄ±k olmadÄ± merkez medya, onlarÄ±n da buralarda kalem oynatmak gibi bir “hevesi” olmadÄ± ancak cevap hakkÄ±na riayet edilmeliydi. Mesela Milliyet gazetesini çok deÄŸil, bir on yÄ±l evvel elinize aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Hasan Pulur’u, Can Dündar’Ä±, Ece Temelkuran’Ä±, Çetin Altan’Ä±, Metin Münir’i, “çok çok dar da olsa bir yelpazeyi” görürdünüz. Bugün Milliyet’ten kaç köÅŸe yazarÄ± sayabilirler?

Nagehan AlçÄ± suçu baÅŸkasÄ±na atmakla meÅŸgul, ileride “Ben gazeteci tasfiyelerine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±m” demek için yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir yazÄ±, hesabÄ± baÅŸtan belli. YarÄ±n suçu yüze vurulduÄŸunda ortaya bunu koyacak ama iÅŸ o kadar kolay deÄŸil.

Merkez medya dÄ±ÅŸÄ±na bir bakÄ±n, hâlâ vardÄ±r ve etkilidir köÅŸe yazarlarÄ± ancak onlar artÄ±k yüz binlerce basÄ±lÄ±p kolayca ve bazÄ±larÄ± bedava daÄŸÄ±tÄ±lan mecralarda deÄŸiller, binlerce saat yayÄ±n için stüdyolarda uzun uzadÄ±ya aÄŸÄ±rlanan mutat zevatÄ±n arasÄ±nda da deÄŸiller.

KöÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±n yÄ±llarÄ± olacak gelecek zaman, “haber” her yerde var, gece gündüz var, her mecrada var. Belge yayÄ±nlayanÄ±n, araÅŸtÄ±rma yapanÄ±n, aynÄ± zamanda fikir belirtenin, çözüm önerenin zamanÄ± geliyor. Ama insanÄ±n fikri olmasÄ±, araÅŸtÄ±rma yapabilmesi, belge yayÄ±mlayacak cesareti olmasÄ± gerek.

Muktedir merkez medyayÄ± yazarlara kapattÄ±, deÄŸiÅŸime teÅŸne olanlarÄ± da eritti. Hâlâ –üzülerek– okuduÄŸum isimler var; ne yetenekliydi bazÄ±larÄ±, ne kÄ±vrak kalemleri vardÄ±, bazÄ±larÄ± ne imrenilesi geçmiÅŸlere sahipti… Ve fakat spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n ve iyi kaÄŸÄ±da basÄ±lmÄ±ÅŸ ama okunmayan gazetelerin köÅŸelerini tercih ettiler. Yeteneklerini kullanmaz, zekalarÄ±nÄ± iÅŸletmez, geçmiÅŸlerini yad etmez oldular.

BUGÜN DE ETKÄ°LÄ° YAZARLAR VAR

Åžimdi kalkÄ±p “E okuyacak bir ÅŸey yok” denmesi bundan. Okunacak “ÅŸey” var, var ama sizin mahallede deÄŸil. Bugün de etkili yazarlar var. Ama sizin mecralarÄ±nÄ±zda deÄŸiller. Bedava daÄŸÄ±tÄ±lan yayÄ±nlarda yazmÄ±yorlar, boot hesaplar vasÄ±tasÄ±yla RT’lere boÄŸulmuyorlar, parlak stüdyolarÄ±nÄ±zda bulunmuyorlar. Ä°simler üzerinden de konuÅŸulabilir, mecralarla yetinelim. Bugün BirGün’de, Duvar’da, Odatv’de ve dahi Evrensel’de, öte yandan Sözcü’de “etkili” yazarlar var. Ä°yi-kötü, haklÄ±-haksÄ±z bir yana, ama “etkililer”. Bu yayÄ±nlar “önemsiz” olsa, haberleri kadar fikir bildiren köÅŸe yazarlarÄ± etkisiz olsa AlçÄ±larÄ±n, Küçüklerin, KütahyalÄ±larÄ±n hedefinde olurlar mÄ±ydÄ±? Hapis cezalarÄ±yla, para cezalarÄ±yla yÄ±ldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±rlar mÄ±ydÄ±?

MERKEZ MEDYAYA GELÄ°NCE…

Belge yayÄ±nlayan gazeteciler vardÄ±, öldürmediniz mi? Soru soran aydÄ±nlar vardÄ±, hapsetmediniz mi? Ä°tiraz eden yazarlar vardÄ±, kovmadÄ±nÄ±z mÄ±? Gazeteciler bunlara maruz kalÄ±rken, “Gazetecilikten tutuklu deÄŸiller” demediniz mi? Ortaya yeni bir fikir, farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ, önemli bir belge koyabilen gazeteciler öldürüldü, öldürülmeyenler hapse atÄ±ldÄ±, hapse atÄ±lmayanlar kovuldu… Yine de susturulamayÄ±nca, “gazeteci deÄŸil” buyuruldu. Sonuç, dünya kadar para harcanÄ±p, korkunç maaÅŸlar ödenip, iyi kaÄŸÄ±da basÄ±p, bir de daÄŸÄ±tÄ±p karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± maddi olarak da etki gücü olarak da asla alamamalarÄ±ndan ibaret…

Åžimdi kendi pisliklerine bakÄ±p “E bu kokuyor” demelerine ÅŸaÅŸmamak gerek…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 19:41

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