Ã–calanâ€™Ä±n ailesinden 'tecridi kaldÄ±rÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

PKK Lideri Abdullah Ã–calan'Ä±n kardeÅŸi Mehmet Ã–calan 'Demokratik kurumlar, aydÄ±nlar ve tÃ¼m insanlar, tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§melidir' dedi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yaptÄ±klarÄ± son görüÅŸmeyi anlatan Mehmet Öcalan, aÄŸabeyinin kendisine “En son gelinecek nokta yine barÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sorun öldürmeyle çözülemez. Ölümle çözülseydi 40 yÄ±ldan bu yanadÄ±r çözülürdü” dediÄŸini belirterek, herkesi tecride karÅŸÄ± harekete geçmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Abdullah Öcalan'Ä±n kardeÅŸi Mehmet Öcalan, Mezopotamya AjansÄ±ndan Muhammed Abdulkadir Esen’e deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Yasalara göre bir mahkumun ailesi ve avukatlarÄ±yla görüÅŸebilme hakkÄ± olduÄŸunu dile getiren Öcalan, “O yasalar ne ailesi ne de avukatlar için iÅŸletilmiyor. 2 yÄ±ldan beridir ondan hiçbir haber alamÄ±yoruz. YaÅŸayÄ±p yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile bilmiyoruz. Umuyorum ki önümüzde ki günlerde Ä°mralÄ± yolu açÄ±lÄ±r. Kendimiz için istemiyoruz. Bize açÄ±lmÄ±yorsa avukatlara ve baÄŸÄ±msÄ±z heyetlere de açÄ±lsa yeterlidir” dedi.

‘EN SON GELÄ°NECEK NOKTA YÄ°NE BARIÅžTIR’

Son görüÅŸmede Abdullah Öcalan’Ä±n genel bir süreç deÄŸerlendirmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸan Öcalan, yaptÄ±klarÄ± son görüÅŸmeye iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“O zaman açlÄ±k grevleri yapÄ±lÄ±yordu. Biraz onlarÄ± konuÅŸtu. Sonra da Kürt sorununa yönelik konuÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bana; ‘Devlet bana imkan verirse, ben ve buradaki arkadaÅŸlarÄ±m her ÅŸeyi hazÄ±rladÄ±k. Bu sorunu 6 ayda çözebiliriz. En son gelinecek nokta yine barÄ±ÅŸtÄ±r. Günde ortalama 10 insan çatÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Bu sorun öldürmeyle çözülemez. Ölümle çözülseydi 40 yÄ±ldan bu yanadÄ±r çözülürdü’ demiÅŸti.”

‘BU DURUM ARTIK TECRÄ°DÄ° DE AÅžTI’

“Devlet onun barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ±na kulak asmÄ±yor” diyen Öcalan, “Bu durum artÄ±k tecridi de aÅŸtÄ±. Bu durumun baÅŸka bir örneÄŸi dünyada yok. Herkese çaÄŸrÄ±da bulunuyorum; Bütün demokratik kurumlar, aydÄ±nlar ve tüm insanlar, tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ± için harekete geçmelidir” dedi.

Tecridin Türkiye’nin zararÄ±na olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Öcalan, “Hükümet ve devlet biraz vicdanlÄ± olsun. Bu durum her ne kadar siyasi ise, bu iÅŸin bir de insani tarafÄ± bulunuyor. Bugün harekete geçmezsek yarÄ±n çok geç olabilir. Tecridin bir an önce kÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. UluslararasÄ± kurumlara da çaÄŸrÄ±da bulunuyorum. UluslararasÄ± kurumlar harekete geçmelidir. Ä°ÅŸkence Önleme Komitesine (CPT) çaÄŸrÄ±da bulunuyorum. CPT’nin gücü var. Neden gidip görüÅŸmüyorlar. Ortada çirkin bir oyun dönüyor. Bu oyunun bedelini insanlar canlarÄ±yla veriyor” diye ekledi.

1999 yÄ±lÄ±nda Türkiye’ye teslim edilen ve Ä°mralÄ± Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, o günden bu yana tecrit koÅŸullarÄ±nda tutuluyor. Öcalan, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana avukatlarÄ±yla, 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana da Ä°mralÄ± Heyeti ile görüÅŸtürülmüyor. 50 Kürt siyasetçi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan süresiz dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi sonucunda 11 Eylül 2016 tarihinde Öcalan’Ä±n kardeÅŸi Mehmet Öcalan, Ä°mralÄ± AdasÄ±’na gitmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 18:06

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