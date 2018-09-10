Kalan MÃ¼zik'in sahibi Hasan SaltÄ±k da Sabah'a rÃ¶portaj verdi

Sabah gazetesine rÃ¶portaj veren Ã¼nlÃ¼ler furyasÄ±na Kalan MÃ¼zikâ€™in sahibi Hasan SaltÄ±k da katÄ±ldÄ±.Â

Sabah’a röportaj veren Hasan SaltÄ±k, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan için “BaÅŸkan ErdoÄŸan” ifadesini kullandÄ±.

Sabah’Ä±n GünaydÄ±n ekinden Tuba KalçÄ±k’a konuÅŸan müzik yapÄ±mcÄ±sÄ± Hasan SaltÄ±k, , “Popüler Kürt sanatçÄ±larÄ± PKK korkusuyla TRT ÅžeÅŸ'e çÄ±kamadÄ±. Ä°lk açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da söyledim bunu. Özellikle sanatçÄ±larÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± konserlerini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±” diye iddia etti.

Sabah gazetesine röportaj veren ünlülere gelen eleÅŸtirileri de “UnutmayalÄ±m hepimiz aynÄ± gemideyiz. Birbirimizle kavga etmenin hiçbir anlamÄ± yok” sözleriyle göÄŸüsledi.

Hasan SaltÄ±k röportajÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'Dersim katliamÄ±nÄ± CHP yaptÄ±' açÄ±klamanÄ±z ses getirmiÅŸti. CHP sizce niye hâlâ bu katliamla yüzleÅŸemiyor?

1938'de ülkeye tek hakim güç CHP'ydi. Kamuoyuna yansÄ±masa da CHP kendi içinde yüzleÅŸmiÅŸ olabilir. Ama CHP kendi içinde çok daÄŸÄ±nÄ±k bir parti. FarklÄ± farklÄ± ekipler barÄ±ndÄ±rÄ±yor içinde. CHP zaten yönetilmiyor, idare ediliyor bence. Åžimdiye kadar gelen liderler, parti içinde tam hakimiyeti saÄŸlayamadÄ±. Baykal da, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da öyle. CHP'nin iktidara gelmek gibi bir derdi, öyle bir çabasÄ± da yok zaten. Ä°ktidara gelse bile ülkeyi yönetecek kadrosu olduÄŸunu da düÅŸünmüyorum.

CHP baÅŸarÄ±sÄ±z. Üç-dört tane baÅŸörtülü hanÄ±mÄ± partiye alarak halka açÄ±lÄ±m yapÄ±lmaz. Daha önce baÅŸörtüsüne karÅŸÄ±ydÄ±n, ÅŸimdi bu insanlarÄ± partiye alsan da halka inandÄ±rÄ±cÄ± gelmez. Kendini yeniden dizayn etmeli, yenilemeli. Åžunu da söylemek gerekiyor ki, ana muhalefet olarak CHP, hükümeti zora sokacak, meclisi kilitleyecek çok da fazla harekette bulunmadÄ±. Zaman zaman destek oldu devletin politikalarÄ±na.

Sabah’a röportaj verenlere yönelik sosyal medyada linç kampanyalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Benzer bir kampanya resepsiyona katÄ±lan sanatçÄ±lara yönelik de yapÄ±lÄ±yor... Bu durumu nasÄ±l yorumluyorsunuz?

DüÅŸüncelerini açÄ±kça ortaya koyuyorsan hangi gazeteye konuÅŸtuÄŸunun hiçbir önemi yok.

Ben size de röportaj veririm, baÅŸka bir basÄ±n kuruluÅŸuna da. AkÄ±llÄ± telefonlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ± bu linç kampanyalarÄ±. Çünkü önüne gelen cahilce fikir beyan eder oldu. Eskiden de var böyle ÅŸeyler ama bu denli deÄŸildi. ZamanÄ±nda beni de farklÄ± dillerde yaptÄ±ÄŸÄ±m çalÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± 'bölücü' diye yaftaladÄ±lar. Kim nereye isterse konuÅŸur, buna kimse karÄ±ÅŸamaz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Resepsiyonu'na katÄ±lmayan sanatçÄ±larÄ± eleÅŸtiriyorum. Devletin düzenlediÄŸi etkinliÄŸe bakÄ±yorum; hep aynÄ± sanatçÄ±lar katÄ±lÄ±yor. Davet edilen tüm sanatçÄ±lar katÄ±lmalÄ± bu etkinliÄŸe. 'Ben katÄ±lmÄ±yorum' denmemeli. Hükümet deÄŸil, devlet davet ediyor seni. Sen bu ülkede yaÅŸÄ±yorsan, vergini veriyorsan, o zaman hükümetin politikalarÄ±nÄ± beÄŸenmesen de, devlet davet ediyorsa buna icabet etmelisin. KayÄ±kçÄ± kavgasÄ±na son vermeliyiz artÄ±k.

UnutmayalÄ±m hepimiz aynÄ± gemideyiz. Birbirimizle kavga etmenin hiçbir anlamÄ± yok.

"ZamanÄ±nda beni farklÄ± dillerde yaptÄ±ÄŸÄ±m çalÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± 'bölücü' diye yaftaladÄ±lar" dediniz. Bunu biraz açar mÄ±sÄ±nÄ±z?

Benim bütün çabam; bu coÄŸrafyadaki kültürel zenginliÄŸi yansÄ±tan projeler yapmak. Mesela Türkiye'de Kürtçe ezgilerin bu kadar yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nda benim katkÄ±m çoktur. 90'larÄ±n zor koÅŸullarÄ±nda bile insanlarÄ±n kendi dillerini konuÅŸmasÄ±nÄ± savunmuÅŸ biriyim. Çözüm süreci baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda çok mutlu olmuÅŸtum. BaÅŸkan ErdoÄŸan, bu süreci siyasi açÄ±dan ciddi risk alarak, cesurca ve samimi bir ÅŸekilde baÅŸlattÄ±. Ne yazÄ±k ki görünmez bir el bu süreci sabote etti.

'POPÜLER KÜRT SANATÇILAR PKK KORKUSUYLA TRT ÅžEÅž'E ÇIKAMADI'

GeçmiÅŸte Kürtçe konuÅŸulmasÄ± bile yasakken ÅŸimdi TRT ÅžeÅŸ kanalÄ± var. Bu çok önemli bence...

Kürtçe televizyon kanalÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± büyük bir olaydÄ±r. Ben de çok önemli buluyorum. Popüler Kürt sanatçÄ±larÄ± PKK korkusuyla TRT ÅžeÅŸ'e çÄ±kamadÄ±. Ä°lk açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da söyledim bunu. Özellikle sanatçÄ±larÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± konserlerini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Popüler Kürt sanatçÄ±larÄ± zaten yurt dÄ±ÅŸÄ± konserlerinde bir sürü maÄŸduriyet yaÅŸadÄ± geçmiÅŸte. Mesela sanatçÄ±larÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na dernek adÄ± altÄ±nda konserlere çaÄŸÄ±rÄ±yorlar, sonra da konser alanÄ±na PKK bayraÄŸÄ± asÄ±p, örgüt propagandasÄ± yapÄ±yorlar. Birçok sanatçÄ± maÄŸdur oldu bu yüzden. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Kaya'dÄ±r. Ahmet Kaya benim yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mdÄ±. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en yurtsever insanlardan biridir.

Konu Ahmet Kaya'dan açÄ±lmÄ±ÅŸken bir dönemde de ona yönelik linç kampanyasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± belli çevrelerden...

Bir kesim ucuz milliyetçilikle Ahmet Kaya'ya büyük bir haksÄ±zlÄ±k yaptÄ±. Åžu anda kendine solcuyum diyenlerin bir kesimini biraz kazÄ±dÄ±ÄŸÄ±nda altÄ±ndan faÅŸizm ve Kürt düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± çÄ±kar. Biraz sohbet edip konuÅŸtuÄŸunda eyvah diyorsun yani. 68 kuÅŸaÄŸÄ±ndakiler, 12 Eylül öncesindeki solcular böyle deÄŸildi. Kürt ile Türk kardeÅŸtir. Etle tÄ±rnak olmuÅŸlar. Kürt ile Türk'ü kimse birbirine düÅŸüremez. Emperyal devletler çok çok denedi ve hala da deniyor Türk ve Kürt'ü ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak için ama baÅŸaramazlar.

Her kim Türk ile Kürt'ü ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±rsa, emperyalistlere hizmet eder.

Mezhepsel ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapan da aynÄ± ÅŸekilde BatÄ±'ya hizmet ediyor demektir. Bu ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± yapanlar bana göre Türkiye düÅŸmanÄ±dÄ±r. Biz ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil, birleÅŸtirici olmalÄ±yÄ±z.

Ne sÃ¶yledim sana ki vurdun kapÄ±yÄ± gittin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 10:28

www.evrensel.net