ParÃ§a baÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸan sayacÄ±lar kapÄ±larÄ±na bir bir kilit vuruyor

SayacÄ±lar, 8 liradan 14 liraya Ã§Ä±kan dikiÅŸ ipini bile alamÄ±yor. SayacÄ±lar dolar krizi sonrasÄ± kapÄ±ya kilit vurmak zorunda kalÄ±yor.

Ruken DEMÄ°R

Nimet ÖLMEZ

Ä°zmir’in Bornova ilçesinde bulunan IÅŸÄ±kkentte parça baÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan sayacÄ±lar, dolarÄ±n yükselmesi ve dolar krizinden dolayÄ± zor günler yaÅŸÄ±yor. SigortasÄ±z ve saÄŸlÄ±k riski altÄ±nda çalÄ±ÅŸan sayacÄ±lar, 8 liradan 14 liraya çÄ±kan dikiÅŸ ipini bile alamÄ±yor. SayacÄ±lar dolar krizi sonrasÄ± kapÄ±ya kilit vurmak zorunda kalÄ±yor.

Ä°zmir’in Bornova ilçesinde 500’den fazla iÅŸyerinin bulunduÄŸu IÅŸÄ±kkent sitesinde deri ve ayakkabÄ± emekçileri, kötü ÅŸartlarda yaptÄ±klarÄ± iÅŸin yanÄ± sÄ±ra ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lardan dolayÄ± da zor günler geçiriyor. IÅŸÄ±kkent'te bulunan Tekstil Kundura Ä°ÅŸleri YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi verilerine göre; iki katlÄ± rutubetli 811 ayrÄ± binada çalÄ±ÅŸmak zorunda kalan yaklaÅŸÄ±k 50 bin iÅŸçi bulunuyor. Bu iÅŸçilerden 5 bine yakÄ±nÄ±nÄ± ise çocuk. IÅŸÄ±kkent Sanayi Sitesi’nde çalÄ±ÅŸan 45 bin iÅŸçinin büyük bir bölümü sigortasÄ±z ve iÅŸ güvenliÄŸinden yoksun. Özellikle AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesi’ndeki saya iÅŸçileri, saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± tiner, yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± gibi kimyasallar içinde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸçiler, hem saÄŸlÄ±klarÄ±ndan olduklarÄ±nÄ± hem de emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyor.

‘DÜÅžÜK ÜCRET VE SÄ°GORTASIZ ÇALIÅžTIRACAÄžIZ’

AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesi'nde 30 yÄ±ldÄ±r sigortasÄ±z olarak çalÄ±ÅŸan Fatih Sakar, ailesine bakamayacak durumda olduÄŸunu söyledi. YaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle daha fazla çalÄ±ÅŸmak zorunda olduklarÄ±nÄ± dile getiren Saka, hijyenik olmayan ayakkabÄ± atölyesinde sabahladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. IÅŸÄ±kkentte parça baÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan sayacÄ±larÄ±n bir bir dükkanlarÄ±na kilit vurduÄŸunu belirten Sakar, dükkan parasÄ±nÄ± veremeyen çok kiÅŸinin olduÄŸunu söyledi.

Sakar, “DükkanÄ±n kirasÄ± 5 yÄ±l önce 90 TL idi. Åžimdi 300 TL. ElektriÄŸe zam geldi. Bizim zaten iÅŸimiz elektrik. IÅŸÄ±kkentte artÄ±k yavaÅŸ yavaÅŸ kapÄ±lara kilit vuracaÄŸÄ±z. Ben de bunlardan biriyim. KapÄ±ma yakÄ±nda kilit vuracaÄŸÄ±m. DolarÄ±n yükselmesi ile Türk lirasÄ± deÄŸeni kaybediyor. Åžuan ayakkabÄ± dikimi için aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ipi 8 TL iken 14 TL oldu. Sorun sadece bununla da bitmiyor. Ä°ÅŸveren ÅŸimdi kimden çalacak! Kimden çalacaklar, iÅŸçiden. Yani düÅŸük ücretler ile sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yoruz. ArtÄ±k bu mesleÄŸi yapÄ±lmayacak hale getirdi. Bizim mesleÄŸimizi karanlÄ±k odalar haline getirdiler” diye konuÅŸtu.

ÇÖZÜM: BÄ°RLÄ°KTE HAREKET ETMEK

1 ay çalÄ±ÅŸÄ±p 3 ay çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Sakar, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemin kazancÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± dönemler harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Sakar, ayakkabÄ± çiftini 2 TL’ye diktiklerini belirterek, tek çözümün sayacÄ±larÄ±n birlik ve beraberliÄŸinden geçtiÄŸini dile getirdi. Sakar, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “BaÅŸka çözümü yok, ya bÄ±rakacaÄŸÄ±z iÅŸi, çÄ±kacaÄŸÄ±z meydanlara ‘ücretimiz bu kadar olsun, sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸmÄ±yoruz’ diyeceÄŸiz. DüÅŸünün bir ayda kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kazanç ile dükkan kirasÄ±nÄ± bile ödeyemiyoruz. Bizim meslek artÄ±k geçim kaynaÄŸÄ±ndan çok emekli iÅŸine döndü. Bizim meslekte emekli olacaksÄ±n gelip burada çalÄ±ÅŸacaksÄ±n ancak öyle geçimini saÄŸlayabilirsin. Sabah 08.00’de iÅŸe baÅŸlayÄ±p, 23.00’e kadar devam ediyoruz. Kendi saÄŸlÄ±mÄ±zdan olduk. Bundan 3 yÄ±l önce bile gözlük kullanmazken ÅŸimdi gözlük olmadan iÅŸimizi yapamÄ±yoruz. SigortamÄ±z yÄ±llardÄ±r yok. Çözüm insanlarÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n emeklerin birlikte hareket etmeli. Åžuan ki yetkililer Cuma namazlarÄ±nda en ön saflarda oturuyorlar ama iÅŸçi hakkÄ± insan hakkÄ± denildiÄŸi zaman en arkada saf tutarlar.”

SURÄ°YELÄ° Ä°ÅžÇÄ°LER: BÄ°ZE NE VERÄ°RLERSE O FÄ°YATA ÇALIÅžIYORUZ

AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesi'nde 2 yÄ±ldÄ±r sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸan 22 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli iÅŸçi Zekeriya KavuÅŸ da, 5 yÄ±l önce Halep’ten geldiÄŸini söyledi. HaftalÄ±k 300 TL’ye günde 14 saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktanan KavuÅŸ, “SigortamÄ±z yok. Bize ne verirlerse o fiyata çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, çünkü mecburuz. Ailemize ancak böyle bakÄ±yoruz. IÅŸÄ±kkente baÄŸlÄ± bir köyde oturuyoruz. Zaten çok zor ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. 4 kardeÅŸim var onlara bakÄ±yorum. Günde 2 kiÅŸi 120 çift ayakkabÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. SÄ±cakta çok zorlanÄ±yoruz. Pislik içinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Kokusunda dayanamÄ±yoruz. Bizde bu halde çalÄ±ÅŸmak istemezdik ama mecburiyetten buradayÄ±z. Ama burada da ekonomik kriz var. Kimse iÅŸ yapamÄ±yor. Bize iÅŸ verenlerde dükkanÄ± kapatmasa iyidir” diye konuÅŸtu.

‘KÄ°RAMI ZOR ÖDÜYORUM’

AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesi'nde 2 yÄ±ldÄ±r sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸan Suriyeli 3 çocuk babasÄ± Muahmmed Ä°hsan da, Türkiye’de yaÅŸamÄ±n zor olduÄŸunu dile getirdi. Ailesine bakmak için mecburen çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ä°hsan, Türkiye ekonomik krizin en fazla yaÅŸayan ve hissettiren ülke olduÄŸunu dile getirdi. Saya iÅŸçiliÄŸinin artÄ±k bitme noktasÄ±na geldiÄŸini vurgulayan Ä°hsan, ÅŸunlarÄ± dedi: “Åžuan biz Türkiye’nin neresine gidersek gidelim düÅŸük ücretlerde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biz burada mecbur bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz. Herkes Suriyeliyiz diye bizi sömürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Gece geç saatlerde eve gidiyorum çocuÄŸum yüzümü unuttum.”

‘EMEÄžÄ°MÄ°ZÄ°N KARÅžILIÄžINI ALAMIYORUZ’

AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesi'de 35 yÄ±ldÄ±r sigortasÄ±z ayakkabÄ± iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan Sait Dinç, sayacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sigortasÄ±z ve sendikasÄ±z çalÄ±ÅŸan tek meslek olduÄŸuna dikkat çekti. “Biz onurlu yaÅŸam ve emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilmek için burada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyen Dinç, dolar krizinden kaynaklÄ± iÅŸlerinin sekteye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Dinç, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Krizden dolayÄ± çocuklarÄ±mÄ±zÄ± dershanelere gönderemiyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±z üniversite kazanamÄ±yor. Ä°nsanlar artÄ±k patlama noktasÄ±nda. Mesleki hastalÄ±klar boy gösteriyor. Üst solunum yollarÄ±m sürekli tÄ±kalÄ±. Buna raÄŸmen yine iÅŸsiziz. Her gün birileri gelsin bize iÅŸ getirsin diye bekliyoruz. Bu da bu ülkenin doÄŸru çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kendi insanlarÄ±na kendi iÅŸçilerine doÄŸdu sahip çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ± gösteriliyor. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ayakkabÄ±larÄ± dünyanÄ±n en büyük mankenleri gelip buradan giyiyor. AyakkabÄ±nÄ±n fiyatÄ± 60-80 dolar oluyor. Ä°ÅŸte ayakkabÄ±larÄ± biz bodrum katlarda ve koÅŸullarÄ± uygun olmayan yerlerde üretiyoruz. EmeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yoruz.”

‘BÖYLE DEVLET OLMAZ’

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sadece ismen var olduÄŸunu ifade eden Dinç, iktidarÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä± eleÅŸtirdi. Dinç, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bizim devlete isyanÄ±mÄ±z var. Evimize ekmek götüremeyecek durumdayÄ±z. Bu ülkede artÄ±k huzurlu bir ÅŸekilde bile ölemeyeceÄŸiz. Ne zaman bizim CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olacak. Çok istemiyoruz. 365 günün 1 günü iÅŸçilerin cumhurbaÅŸkanÄ± gibi davransÄ±n. O Saray’a kim girse beste yapÄ±yor. ÅžarkÄ±lar söylüyor. Zengin oluyor. Böyle devlet olmaz. Devlet bu demekse bizim devlete ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Åžuan biz iÅŸçiler kendi ülkemizde mülteci gibi yaÅŸÄ±yoruz.” (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 13:41

www.evrensel.net