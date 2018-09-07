DemirtaÅŸ'a 4 yÄ±l 8 ay, Ã–nder'e 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±

'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak' suÃ§undan Selahattin DemirtaÅŸ'a 4 yÄ±l 8 ay SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'e 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP eski milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in “örgüt propagandasÄ±” yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda DemirtaÅŸ'a 4 yÄ±l 8 ay, HDP eski milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder'e 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi. Olumsuz tutum gösterdikleri iddiasÄ±yla cezada indirim uygulamayan mahkemenin kararÄ± istinaf mahkemesine taÅŸÄ±nacak.

‘SEGBÄ°S TERCÄ°HÄ° BANA AÄ°T’

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP eski milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’e 17 Mart 2013’te Ä°stanbul Zeytinburnu’nda gerçekleÅŸen Newroz kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± konuÅŸma sebebiyle "örgüt propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan Silivri Cezaevi Kampüsü’ndeki 1 Nolu DuruÅŸma Salonu’nda görüldü. HDP Milletvekilleri Erol KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, Tuma Çelik, Züleyha Gülüm, DilÅŸad Canbaz ve Hasan ÖzgüneÅŸ, Ä°sviçre ve Kanada KonsoloslarÄ± ile Londra Barosu’ndan Avukat Ali Has ve Margaret Owen’Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi duruÅŸmayÄ± izledi. DuruÅŸmada HDP eski milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder hazÄ±r bulundu. Mahkeme önceki celsede DemirtaÅŸ’Ä±n karar duruÅŸmasÄ±nda hazÄ±r edilmesi için tutuklu bulunduÄŸu Edirne F Tipi Cezaevi’ne yazÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak DemirtaÅŸ, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle ring aracÄ±yla gelecek durumda olmadÄ±ÄŸÄ±ndan duruÅŸmaya SEGBÄ°S ile katÄ±ldÄ±. DemirtaÅŸ, “Mahkeme beni huzura getirme kararÄ± verdiÄŸi için duruÅŸmaya SEGBÄ°S ile katÄ±lmayÄ± kabul ettim. SEGBÄ°S ile katÄ±lma tercihi bana ait; mahkemeye ait olsaydÄ± SEGBÄ°S baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kabul etmezdim” diye not düÅŸtü.

AVUKATLAR USULE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TALEPLERDE BULUNDU

Esasa iliÅŸkin son savunmasÄ± sorulan DemirtaÅŸ, avukatlarÄ±nÄ±n usule iliÅŸkin beyanlarÄ±ndan sonra söz almak istediÄŸini söyledi. DemirtaÅŸ’Ä±n avukatlarÄ±ndan FÄ±rat Epözdemir mahkeme heyetinin, DemirtaÅŸ’Ä±n 17 Ocak 2017’de BakÄ±rköy 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yapÄ±lan sorgusu ile yetinmesinin CMK 7 ve 211. maddelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savundu. SanÄ±ÄŸÄ±n mahkeme huzurunda savunma yapma hakkÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Epözdemir, mahkeme heyetinin bu yöndeki kararÄ±nÄ±n usule aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyledi. Epözdemir, “CMK 211. maddenin 2. fÄ±krasÄ±na göre mahkemeye getirilecek belgeleler taraflarÄ±n rÄ±zasÄ±yla okunarak getirilebilir. TarafÄ±mÄ±z CMK 211/2 gereÄŸi rÄ±za göstermedi. KaldÄ± ki müvekkilimin BakÄ±rköy 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki sorgusu mahkemede okunmadÄ± ve tartÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±. Ä°ddia makamÄ± da bu deliller tartÄ±ÅŸÄ±lmada mütalaa verdi. Bu nedenle öncelikle müvekkilin sorgusunun yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyetinin bir önceki celse, DemirtaÅŸ'Ä±n kötü niyetli olarak savunma yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸünü hatÄ±rlatan Epözdemir, “BakÄ±rköy 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde savunma yapmaktan kaçÄ±nmadÄ± burada mÄ± kaçÄ±nacak?” diye sordu. Epözdemir, DemirtaÅŸ ve Önder’in sorgusunun yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve deliller tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra mütalaa verilmesini talep etti.

SAVUNMA TALEPLERÄ° REDDEDÄ°LDÄ°

Ä°ddia makamÄ± esas hakkÄ±ndaki mütalaayÄ± tekrar ederek Epözdemir’in taleplerinin reddini talep etti. Ara karar oluÅŸturan mahkeme de, DemirtaÅŸ’Ä±n kötü niyetli olarak savunma yapmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddiasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durdu. Önder’in 30 Nisan tarihli celsede savunmasÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden mahkeme heyeti, DemirtaÅŸ’Ä±n BakÄ±rköy 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yaptÄ±ÄŸÄ± savunmanÄ±n yeterli olduÄŸu kanaatiyle Epözdemir’in taleplerini reddetti. Taleplerinin reddedilmesi üzerine söz almaya çalÄ±ÅŸan Avukat Epözdemir mahkeme baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ± ve kararÄ±n temyiz edilebileceÄŸini söyledi.

‘BEN DEÄžÄ°L MAHKEME USULDEN KAÇTI’

Mahkeme baÅŸkanÄ± bir kez daha DemirtaÅŸ’a esasa iliÅŸkin savunmasÄ±nÄ± sordu. DemirtaÅŸ, yargÄ±lamanÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren mahkeme heyetinin usulün iÅŸlemesi konusundaki talepleri kabul etmediÄŸini hatÄ±rlattÄ±. DemirtaÅŸ, suçlamaya konu olan konuÅŸma metnine iliÅŸkin bilirkiÅŸi raporu ile savunmalarÄ± alÄ±nmamasÄ±na raÄŸmen iddia makamÄ±nÄ±n mütalaa vermesini de eleÅŸtirerek, “Ä°ddia makamÄ± neye göre mütalaa verdi?” diye sordu. Delilsiz ve savunmasÄ±z verilen mütalaaya karÅŸÄ± savunma yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten DemirtaÅŸ, “Savunmadan kaçmÄ±yorum. KurmuÅŸ olduÄŸunuz ara karar yanlÄ±ÅŸ. Türkiye Cumhuriyeti’nin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ siyasetçilerindenim. Bir mahkemeden kaçacak halim yok. Tam tersi heyetiniz usulden kaçtÄ±. SavunmalarÄ±mÄ±zÄ±n alÄ±nmamasÄ± için olaÄŸanüstü bir çaba harcadÄ±. Ortada bir kötü niyet varsa benim deÄŸil heyetinizindir. Mütalaa 2 gün önce elime geçti. CMK’ya göre en az7 gün önce tarafÄ±ma iletilmeliydi. Madem esas hakkÄ±nda savunma istiyorsunuz makul süre talep ediyorum.” dedi.

‘NEDÄ°R BU ACELE?’

DemirtaÅŸ’Ä±n süre talebi üzerine mahkeme baÅŸkanÄ±, “Yani savunma yapmayacak mÄ±sÄ±nÄ±z? Süre mi istiyorsunuz” diye sordu. DemirtaÅŸ da asil yargÄ±lama gereÄŸi süre istediÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek ÅŸöyle konuÅŸtu: “SayÄ±n Önder de ben de uzun yÄ±llar parlamentoda çalÄ±ÅŸtÄ±k. Önünüzdeki kanunlarda benim ve SÄ±rrÄ± Bey'in imzasÄ± var. Sanki düÅŸmanmÄ±ÅŸÄ±z gibi bir an önce yargÄ±lamayÄ± bitirmek doÄŸru deÄŸil. Nedir bu acele? Mahkemenize iliÅŸkin adil yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±ma dair pozitif bir beklenti içine girmedim. Benim ve Önder’in siyasi kimliÄŸi deÄŸil suç iÅŸleyip iÅŸlemediÄŸimiz araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p incelenmeli.”

Avukat Veysi Eski mütalaaya iliÅŸkin savunma için süre talebinin deÄŸerlendirilmesini talep etti. SavcÄ± süre talebinin reddini istedi. MütalaanÄ±n 2 gün önce DemirtaÅŸ’a ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen mahkeme heyeti, yeterli sürenin verildiÄŸini savunarak talebi reddetti.

‘MAHKEME HEYETÄ°NE Ä°TÄ°MADIM SIFIR’

Süre talebinin reddedilmesi üzerine DemirtaÅŸ, “Savunma yapacaÄŸÄ±m ancak bu savunma mütalaaya cevap deÄŸildir. Bu mütalaa için nefesimi tüketmem.” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n avukat Epözdemir’e kararÄ±n temyiz edilebileceÄŸi yönündeki söyleminin davayÄ± bitirme kararÄ± olduÄŸunu söyleyen DemirtaÅŸ, “Bu ihsas-Ä± reydir (hakimin görüÅŸ beyan etmesi). KararÄ± temyiz edeceÄŸimizi nereden biliyorsunuz?” diye sordu. Mahkeme baÅŸkanÄ± ise yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Tekrar söz alan DemirtaÅŸ, “Siz zaten dosyayÄ± okumadan karar vermiÅŸtiniz ondan ÅŸüphem yok. Size ve heyetinize güven ve itimadÄ±m sÄ±fÄ±rdÄ±r.” dedi.

DEMÄ°RTAÅž SAVUNMASINI GAZETE KUPÜRLERÄ°YLE DESTEKLEDÄ°

Ä°ddianamede iki cümlesinin suçlama konusu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan DemirtaÅŸ, söz konusu cümlelerin iddianamede yanlÄ±ÅŸ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DemirtaÅŸ, 18 Mart 2013 Ä°stanbul Newroz’unda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu konuÅŸmalara iliÅŸkin bilirkiÅŸi raporu taleplerinin mahkemece reddedildiÄŸini de anÄ±msattÄ±. DemirtaÅŸ, “Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nce belirtildiÄŸi gibi bir konuÅŸma yargÄ± konusu yapÄ±lÄ±yorsa o konuÅŸmanÄ±n tamamÄ± incelenmek zorunda. Yine konuÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortam ve konuÅŸmanÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± toplumsal etki de deÄŸerlendirilmek zorunda. Söz konusu konuÅŸmalar 2018’de de suç deÄŸil o tarihte de suç deÄŸildi” diyerek gazete kupürleriyle 2013’ün siyasi atmosferini hatÄ±rlattÄ±. DemirtaÅŸ, 2013 Newroz’unun Kürt sorunu meselesinin çözümü konusunda önemli adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günler olduÄŸunu anÄ±msattÄ±. Gazete kupürlerini avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mahkemeye sunan DemirtaÅŸ, o tarihte muhalif ve yandaÅŸ basÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n meydanlarda barÄ±ÅŸ temalÄ± manÅŸetler attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mahkeme baÅŸkanÄ±, “AvukatlarÄ±nÄ±z sundu okuduk” dedi. DemirtaÅŸ, “Siz ne zaman okudunuz? En az 150 sayfalÄ±k dökümanÄ± 15 dakikada okuduysanÄ±z tebrik ederim ama ben bu manÅŸetleri okumaya devam edeceÄŸim.” dedi. Çözüm sürecinde MHP ve CHP’nin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen HDP ve AKP’nin süreci savunduÄŸunu belirten DemirtaÅŸ, ErdoÄŸan’Ä±n da çözüm sürecini savunduÄŸunu gazete manÅŸetleriyle destekledi.

‘SAVAÅžI DEÄžÄ°L BARIÅžI SAVUNANLARI SUÇLUYORSUNUZ’

Ä°ddianamedeki, “Ankara’dan atÄ±p tutanlar 1 gece Kandil’de nöbet tutsunlar dümdüz oluyor mu” cümlesine iliÅŸkin açÄ±klamada bulunan DemirtaÅŸ, “Ben o konuÅŸmayÄ± yapmadan 2 gün önce konuÅŸan Bahçeli’ye cevaben söylediÄŸim cümle. Bahçeli, ‘Gerekirse Ä°mralÄ±yÄ± yÄ±kar Kandil’i yakarÄ±z millet için’ demiÅŸti. Ä°ddianamede, ‘bir nöbet kulübesinde nöbet tutsunlar dümdüz oluyor mu olmuyor mu’ diye yazÄ±yor. Ülkeye barÄ±ÅŸ gelmesin diye gayreti olan Bahçeli’ye cevap verdim. Siyasetçinin iÅŸi çözümü 20 yaÅŸÄ±ndaki gençlere havale etmek deÄŸil. Ankara’da atÄ±p tutuyorsun git o askerin yerine koy bakalÄ±m kendini. Sen git nöbet tut oluyor mu diye sordum. SavcÄ±lÄ±k bunu ‘Kandil güçlüdür siz Kandil’i bitiremezsiniz’ gibi göstermiÅŸ. SavaÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Bahçeli’yi deÄŸil, barÄ±ÅŸÄ± savunan partimi ve beni suçluyorsunuz. Çözüm sürecinde geçtiÄŸimiz kontrol noktalarÄ±nda güvenlik güçleri elimize sarÄ±lÄ±p, ‘Aman boÅŸvermeyin bu süreci’ derdi. Çünkü kimse ölmek de öldürmek de istemiyordu.”

‘SÜRECÄ° BÄ°TÄ°REN AKP PROVOKE EDEN MHP’

DemirtaÅŸ ÅŸöyle devam etti: “Bu laf savcÄ± ve yargÄ±yÄ± 5 yÄ±l sonra niye rahatsÄ±z etti? Niye bizi cezalandÄ±rmak istiyorlar? Mesele çözüm sürecinden intikam almak. Süreci bitiren AKP, provoke eden MHP. Ortaya çÄ±kan tablonun sorumlusu biz deÄŸiliz. Kime demiÅŸiz ‘silah sÄ±k, bomba at’. BarÄ±ÅŸÄ± savunarak nasÄ±l terörün sorumlusu oluyoruz. BarÄ±ÅŸ talebinden geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Ülkedeki barÄ±ÅŸ için elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koymaya devam edeceÄŸiz.”

‘FETÖ'CÜLERÄ° SÖYLEMEM MAHKEMEYÄ° RAHATSIZ MI ETTÄ°’

DemirtaÅŸ, iddianamede konuÅŸmasÄ±na Paris'te infaz edilen Sakine CansÄ±z, Leyla Söylemez ve Fidan DoÄŸan'Ä± anarak baÅŸlamasÄ±nÄ±n da çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye'de çözüm süreçlerinin katliamlarla provoke edildiÄŸini belirten DemirtaÅŸ, Paris katliamÄ±nÄ±n provokasyon olduÄŸu ile ilgili AKP'li siyasetçilerin basÄ±nda yer alan demeçlerini okudu. DemirtaÅŸ, tüm Newroz konuÅŸmalarÄ±na 1990'larda Newroz kutlamalarÄ±nda katledilen ve gözaltÄ±na kaybedilen partililerinin anÄ±larak baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Bunlar Newroz ÅŸehitleridir. Bunlarla onur duyuyorum. Bir kere deÄŸil milyon kere anarÄ±m. AndÄ±ÄŸÄ±m için terör propagandasÄ± yaptÄ±m diyorsanÄ±z bin yÄ±l ceza da verseniz sözlerimden geri adÄ±m atmam” dedi.

DemirtaÅŸ, Paris katliamÄ±nda MÄ°T izinin bulunduÄŸunu söylediÄŸi sÄ±rada baÅŸkan AkÄ±n Gürlek, “KurumlarÄ± itham etmeyin” diyerek DemirtaÅŸ'Ä±n sözünü kesti. DemirtaÅŸ da söz konusu iddianÄ±n Hakan Fidan ile görüÅŸmesinde de dile getirildiÄŸini anÄ±msatarak, “SanÄ±rÄ±m mahkemenizi rahatsÄ±z etti FETÖ’cülerin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunu söylemem. 15 Temmuz darbe giriÅŸimine de generaller katÄ±ldÄ±. BunlarÄ± söylemem de rahatsÄ±z mÄ± ediyor” diye sordu. DemirtaÅŸ son olarak söz konusu yargÄ±lamanÄ±n Ä±rkçÄ±-milliyetçi ve 'FETÖ' baÄŸlantÄ±lÄ± iki kiÅŸinin suç duyurusu ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, “Biz barÄ±ÅŸ için çaba sarfettik. Bu yargÄ±lamalarÄ± bu hale getirenler de hesap verecek. Ben hukuka inanÄ±yorum” dedi.

3 DAKÄ°KALIK KONUÅžMAYA 3 YIL

DemirtaÅŸ'Ä±n ardÄ±ndan SÄ±rrÄ± Süreyya Önder söz aldÄ± ve suçlama konusu konusu sözleri söylemediÄŸini belirtti. Bunun ortaya çÄ±kmasÄ± için mahkemeden defalarca konuÅŸma kaydÄ±nÄ±n RTÜK'ten istenmesini talep ettiÄŸini ancak hep reddedildiÄŸini söyledi. Önder, konuÅŸmanÄ±n aslÄ±nÄ± RTÜK'ten kendisinin istediÄŸini söyledi. Önder 3 dakika 20 saniyeden ibaret konuÅŸmasÄ±nÄ±n kaydÄ±nÄ± mahkeme salonunda dinletmeden önce, “BarÄ±ÅŸ için 3 dakikalÄ±k konuÅŸmaya 3 senelik ceza” dedi. KayÄ±tta, iddianamede “PKK” olarak geçen kÄ±sÄ±mlarÄ±n “HDK”, “kabristan” olarak geçen kÄ±smÄ±n da “gülistan” olduÄŸu duyuldu. Önder, kaydÄ±n sonunda heyete “KeÅŸke merak etseydiniz de gürültüye gitmeseydik” dedi.

MAHKEME Ä°NDÄ°RÄ°ME GÄ°TMEDÄ°

Mahkeme, avukatlarÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DemirtaÅŸ ve Önder'e son sözlerini sordu. Önder, “YaÅŸasÄ±n barÄ±ÅŸ! YaÅŸasÄ±n demokrasi ve özgürlük” derken, DemirtaÅŸ da, “Kahrolsun faÅŸizm! YaÅŸasÄ±n barÄ±ÅŸ, demokrasi ve emek mücadelesi” dedi. Heyet, son sözlerin ardÄ±ndan 15 dakika ara verdi ve dosyayÄ± karara baÄŸladÄ±. Mahkeme, örgüt propagandasÄ± suçlamasÄ±yla DemirtaÅŸ'a 4 yÄ±l 8 ay, Önder'e 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. Her iki cezada da olumsuz tutum gösterdikleri iddiasÄ±yla indirim uygulanmadÄ±. Karar istinaf mahkemesine taÅŸÄ±nacak.

KARAR MUHALEFETE GÖZDAÄžI

DuruÅŸmayÄ± takip eden HDP milletvekilleri Hasan ÖzgüneÅŸ, Tuma Çelik, Züleyha Gülüm, Åževin CoÅŸkun, Erol KatÄ±rcÄ±loÄŸlu ve DilÅŸat Canbaz'Ä±n duruÅŸma sonrasÄ± yapmak istedikleri açÄ±klamaya polis engel oldu.

AçÄ±klama yapmak isteyen milletvekilleri polisin müdahalesine maruz kaldÄ±. Bütün engellemelere karÅŸÄ±n açÄ±klama yapan Zülehya Gülüm, adil bir yargÄ±lamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: ”YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yargÄ±nÄ±n iktidar eliyle bir baskÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimizi biliyoruz. Bugün verilen ceza da bizim bilgilerimizi teyit etmiÅŸ oldu. KararlarÄ±n hakimler tarafÄ±ndan verilmiyor. Ä°ktidarÄ±n politik hattÄ± doÄŸrultusunda toplumsal muhalefeti, siyasi partilere gözdaÄŸÄ± verilmek için yargÄ± kullanÄ±yor.”

Gülüm, kararÄ± kabul etmediklerini ve mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladÄ±.

Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi

Selahattin DemirtaÅŸ, 1 EylÃ¼l DÃ¼nya BarÄ±ÅŸ GÃ¼nÃ¼ iÃ§in yazdÄ±

DemirtaÅŸ: â€˜Bir oy HDPâ€™ye bir oy Ä°nceâ€™yeâ€™ yÃ¶ntemi hataydÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 16:41

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