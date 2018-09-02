TTB: Åžarbon konusunda sorumlular nerede?

TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi, ÅŸarbon salgÄ±nÄ± konusunda TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'na sordu: Sorumlular kimlerdir ve haklarÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

Türk Tabipleri BirliÄŸi, ÅŸarbon salgÄ±nÄ± konusunda TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bir dizi soru yöneltti. TTB, "Bu hayvanlar yasa ve yönetmelik hükümleri hiçe sayÄ±larak ÅŸarbon basili taÅŸÄ±masÄ±na raÄŸmen nasÄ±l ithal edilmiÅŸtir; hangi gümrük kapÄ±sÄ±ndan geçmiÅŸtir sorumlularÄ± kimlerdir ve haklarÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?" diye sordu.

Brezilya’dan ithal edilen büyükbaÅŸ hayvanlarda ÅŸarbon çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye’nin birçok noktasÄ±nda karantina ilan edilirken, Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±’na bir dizi soru yöneltti. TTB’nin yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda “… TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± ve ilgili kurumu hasta hayvanlarÄ± imha ettiÄŸini ve her türlü yasal önlemin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmekle sorumluluktan kurtulamaz” denildi; kamuoyunun doÄŸru bilgilendirilmesi için ÅŸu sorularÄ±n en kÄ±sa sürede ve tatmin edici bir ÅŸekilde yanÄ±tlanmasÄ± istendi:

‘YASA Ä°HLAL EDÄ°LEREK NASIL GETÄ°RÄ°LDÄ°LER?’

Bu hayvanlar yasa ve yönetmelik hükümleri hiçe sayÄ±larak ÅŸarbon basili taÅŸÄ±masÄ±na raÄŸmen nasÄ±l ithal edilmiÅŸtir; hangi gümrük kapÄ±sÄ±ndan geçmiÅŸtir; sorumlularÄ± kimlerdir ve haklarÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

Kamuoyuna yansÄ±yan Ankara’daki grup dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka hayvan gruplarÄ±nda da ÅŸarbona rastlanmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? RastlandÄ±ysa ne gibi iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r; kamuoyuna niçin bilgi verilmemiÅŸtir?

‘GEREKLÄ° MUAYENEDEN GEÇÄ°RÄ°LDÄ° MÄ°?’

Kurban pazarlarÄ±nda satÄ±lan tüm küçük ve büyükbaÅŸ hayvanlar Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ZabÄ±tasÄ± YönetmeliÄŸinin ilgili yönetmeliÄŸince gerekli muayeneden geçirilmiÅŸ midir? Son bir ay içinde deri, akciÄŸer veya barsak ÅŸarbonu ÅŸüphesi ile saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±na baÅŸvuran vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var mÄ±dÄ±r? EÄŸer varsa saÄŸlÄ±k durumlarÄ± nedir? Åžarbonlu hayvanlar nedeni ile yapÄ±lan karantina uygulamasÄ±ndan dolayÄ± uÄŸranÄ±lacak ekonomik zararlar nasÄ±l telafi edilecektir?”

‘GIDA GÜVENLÄ°ÄžÄ° KRÄ°ZÄ° YAÅžANIYOR’

TTB’nin açÄ±klamasÄ±nda gÄ±da güvenliÄŸi konusunda daha sÄ±kÄ± önlemler alÄ±nmasÄ± talep edilerek, “AslÄ±nda son dönemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu olay bile tek baÅŸÄ±na ülkemizde gÄ±da güvenliÄŸi krizi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±; sorunun günden güne giderek büyüyen halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu haline geldiÄŸini göstermektedir. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n tükettiÄŸi etten sebzeye kadar tüm gÄ±da maddeleri biyolojik, kimyasal, fiziksel her türlü gÄ±da riskine açÄ±ktÄ±r ve insanlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bu anlamda tehdit altÄ±ndadÄ±r” denildi.

‘2018 TÜRKÄ°YESÄ°’NDE GÖLBAÅžI’DA KARANTÄ°NA OLUR MU?’

“‘Ben yaptÄ±m; oldu’ mantÄ±ÄŸÄ± ile 2004 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan 5179 sayÄ±lÄ± yasa ile ülkemizde gÄ±da denetiminin bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bu iÅŸi yapamadÄ±ÄŸÄ± artÄ±k reddedilemez bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r; 2018’in Türkiye’sinde baÅŸkent Ankara’nÄ±n dibindeki GölbaÅŸÄ± ilçesinde ‘ÅŸarbon karantinasÄ±’ uygulamasÄ± zorunluluÄŸu ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” diyen TTB, açÄ±klamaya ÅŸu ifadelerle son verdi: “ArtÄ±k daha fazla zaman kaybetmeden ve yeni gÄ±da skandallarÄ± yaÅŸamadan ilgili meslek odalarÄ±, bakanlÄ±klar, üniversiteler baÅŸta olmak üzere tüm taraflar bir araya gelmeli ve bu konuda geliÅŸmiÅŸ ülke örnekleri de incelenerek; gÄ±da güvenliÄŸini tartÄ±ÅŸmasÄ±z saÄŸlayan ve saÄŸlÄ±k örgütünü de gÄ±da güvenliÄŸi konusunda yetkilendiren yeni bir düzenlenme hazÄ±rlanarak uygulamaya konulmalÄ±dÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul'da 48 kiÅŸide ÅŸarbon ÅŸÃ¼phesi, 5 mahalle karantinada

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 21:03

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