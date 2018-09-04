GMO'dan ÅŸarbon aÃ§Ä±klamasÄ±: TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± bir numaralÄ± sorumludur

GÄ±da MÃ¼hendisleri OdasÄ± (GMO), son gÃ¼nlerde sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼len ÅŸarbon vakalarÄ± Ã¼zerine yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu.

TMMOB'a baÄŸlÄ± GÄ±da Mühendisleri OdasÄ± (GMO) Yönetim Kurulu, Ankara'da baÅŸlayan ÅŸarbon vakasÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Åžarbonun kolayca bulaÅŸabilen ve yayÄ±lan bir hastalÄ±k olduÄŸu dile getirilen açÄ±klamada son 30 yÄ±lda kamusal gÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlayan kurumlarÄ±n özelleÅŸtirildiÄŸi ve tasfiye edildiÄŸi belirtilerek, “Uzunca süredir ülkemizde uygulanmakta olan dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k politikalarÄ± ciddi gÄ±da güvenliÄŸi sorunlarÄ±na neden olmaktadÄ±r. TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸarbon konusunda ortaya çÄ±kan ihmallerin bir numaralÄ± sorumlusudur” denildi.

HASTALIK KOLAYCA BULAÅžABÄ°LÄ°YOR

Åžarbon virisünün ve etkenlerinin sonucunda oluÅŸabilecek sonuçlara deÄŸinilen açÄ±klamada, sporlu ÅŸarbon bakterilerinin dÄ±ÅŸ koÅŸullara dayanÄ±klÄ± ve yÄ±llarca hastalÄ±k yapma potansiyelini muhafaza ettiÄŸi belirtilerek, “Åžarbon otçul hayvanlarda görülen ve insana da bulaÅŸabilen ve zamanÄ±nda tedavi edilmezse ölümcül olabilen bir hastalÄ±ktÄ±r”ifadesi kullanÄ±ldÄ±. HastalÄ±k mikrobunun vücuda girdikten sonraki 2 ile 7 gün içerisinde hastalÄ±k belirtilerinin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ifadesi kullanÄ±lÄ±rken, “Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deri, baÄŸÄ±rsak ve akciÄŸer ÅŸarbonu olmak üzere üç farklÄ± çeÅŸidi vardÄ±r. Åžarbon otçul hayvanlardan insanlara bulaÅŸan ancak insandan insana bulaÅŸmayan zoonoz bir hastalÄ±ktÄ±r. HastalÄ±k hayvanlar arasÄ±nda çok hÄ±zlÄ± yayÄ±lÄ±r. HastalÄ±ÄŸÄ±n görüldüÄŸü sürünün çok sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde karantinaya alÄ±nmasÄ± gerekir. HastalÄ±k etkeni kolayca topraÄŸa karÄ±ÅŸabilir, rüzgâr ve yaÄŸmur suyu gibi etkenlerle baÅŸka bölgelere rahatlÄ±kla taÅŸÄ±nabilir” bilgilerine yer verildi.

DIÅžA BAÄžIMLILIK GIDA GÜVENLÄ°ÄžÄ° SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Hayvan sürülerinin düzenli olarak veteriner hekim kontrolünden geçtiÄŸi, aÅŸÄ±lama hizmetlerinin periyodik olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ülkelerde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±na rastlanmasÄ±nÄ±n ender olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “Ancak uzunca süredir ülkemizde uygulanmakta olan dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k politikalarÄ± ciddi gÄ±da güvenliÄŸi sorunlarÄ±na neden olmaktadÄ±r. Ülkemizde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek ve tüketicilerin gÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlamaktan sorumlu kurum TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±’dÄ±r”dendi.

GMO, kamusal bir gÄ±da güvenliÄŸi sistemi ile kontrol edilebilecek ÅŸarbonun, Türkiye'de zaaf içinde olduÄŸunu ifade ederek, “ Bu sistemin altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturabilecek kamu kurumlarÄ±, geçtiÄŸimiz otuz yÄ±l içinde ya özelleÅŸtirilerek ya da kapatÄ±larak tasfiye edildi. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu sÄ±ralar yaÅŸanan ÅŸarbon salgÄ±nÄ± da bu tasfiyenin olumsuz bir sonucu olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmaktadÄ±r”dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIÄžI HALK SAÄžLIÄžINI TEHLÄ°KEYE ATTI

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ithal edilen hayvanlarda yeterli ve gerekli hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± muayenelerini yapmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, “Bu sorumsuzluk halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atmÄ±ÅŸtÄ±r. TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸarbon konusunda ortaya çÄ±kan ihmallerin bir numaralÄ± sorumlusudur.

Kamuoyunun bilgi edinme hakkÄ± çerçevesinde, konunun muhatabÄ± olan TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± kamuoyunda oluÅŸan kaygÄ±larÄ± gidermek için ÅŸarbon vakalarÄ±yla ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± kamuya açÄ±k kÄ±lmalÄ±, örtbas etmeye çalÄ±ÅŸmamalÄ±dÄ±r” ifadelerine yer verildi.(Ankara/EVRENSEL)

10 soruda ÅŸarbon salgÄ±nÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 00:34

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