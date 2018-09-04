Labour20//Emek20 KonferansÄ± Arjantinâ€™de baÅŸladÄ±

G20 Ã¼lkelerinden sendikalarÄ±n bir araya geldiÄŸi L20 (Labour20/Emek20) KonferansÄ± Arjantinâ€™in Mendoza kentinde baÅŸladÄ±.

4-5 Eylül 2018 tarihlerinde Arjantin’in Mendoza kentinde UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu öncülüÄŸünde düzenlenen L20 KonferansÄ±’nda çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n küresel sorunlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

BÄ°R YANDAN MÄ°TÄ°NGLER BÄ°R YANDAN TOPLANTILAR

Disk.org.tr’nin haberine göre, Arjantin, pesonun deÄŸer kaybÄ±, yükselen faizler ve ekonomik krizin gölgesinde bu seneki G20 zirvesine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Arjantin sendikalarÄ± da kamu hizmetlerindeki kesintileri ve IMF ile yapÄ±lmasÄ± planlanan anlaÅŸmayÄ± protesto etmek için büyük mitingler düzenliyor ve genel greve hazÄ±rlanÄ±yor. Arjantin’de bulunan DÄ°SK heyeti de eÄŸitimdeki bütçe kesintilerini protesto etmek için düzenlenecek olan bir mitinge katÄ±lacak.

Bu yÄ±l L20 Zirvesi’nde “Dijital Ekonominin ÇalÄ±ÅŸma KoÅŸullarÄ±na Etkileri”, “Küresel Tedarik Zincirleri ve TaÅŸeronlaÅŸma”, “Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve Ä°stihdam”, “Mesleki EÄŸitim”, “Sosyal Güvenlik”, “Göçmen ve Mülteci Ä°ÅŸçilerin SorunlarÄ±”, “Kriz ve Sendikalar” gibi konular ele alÄ±nÄ±yor.

ÇERKEZOÄžLU DA KONUÅžMA YAPACAK

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu konferansÄ±n ikinci gününde UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, Rusya Sendikalar Federasyonu (FNPR) Genel BaÅŸkanÄ± Mikhail Shmakov ve Hindistan Ä°ÅŸçi Meclisi (HMS) Genel Sekreteri Harbhajan Singh Sidhu ile birlikte “Kriz ve Sendikalar” baÅŸlÄ±klÄ± oturumda bir konuÅŸma yapacak.

ÇerkezoÄŸlu’nun da yer aldÄ±ÄŸÄ± L20 heyeti konferans sonrasÄ±nda 6 Eylül günü dünya iÅŸçilerinin taleplerini G20 ülkelerinin ÇalÄ±ÅŸma BakanlarÄ±’na iletecek. DÄ°SK heyeti aynÄ± gün Mendoza’da öÄŸretmen, akademisyen ve öÄŸrenci sendikalarÄ±nÄ±n eÄŸitimdeki bütçe kesintilerini protesto etmek için düzenleyeceÄŸi mitinge katÄ±lacak.

DÄ°SK heyeti ayrÄ±ca Arjantin ve Türkiye’deki ekonomik geliÅŸmeleri ve kriz koÅŸullarÄ±nda iÅŸçilerin mücadelelerini deÄŸerlendirmek üzere Arjantin’deki CGT, CTA ve CTA-A sendika konfederasyonlarÄ±yla görüÅŸecek.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K VE DÜÅžÜK ÜCRETLER EÅžÄ°TSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° ARTIRIYOR

TUAC (OECD Sendika DanÄ±ÅŸma Kurulu) Genel Sekreteri Pierre Habbard L20 Zirvesi’yle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi: “EÅŸitsizlik tarihi bir yükseliÅŸte, karlar yükselirken küresel ekonomik büyüme çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n cüzdanlarÄ±na yansÄ±mÄ±yor. Servet yoÄŸunluÄŸu artÄ±yor; 50 ÅŸirketin serveti 100 ülkenin servetine eÅŸit. Küresel tedarik zincirinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yüzde doksan dördü düÅŸük ücretlerle güvencesiz koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Trilyon dolarlar vergi cennetlerinde saklanÄ±rken dünyanÄ±n yüzde yetmiÅŸi gerçek bir sosyal güvenceden mahrum ÅŸekilde yaÅŸÄ±yor.”

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ise G20 hükümetlerini iÅŸçi haklarÄ±nÄ± güçlendirmeye çaÄŸÄ±rdÄ±: “Ücretlerin yükseltilmesi, sosyal güvencenin güçlendirilmesi, toplu sözleÅŸme kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi ve eÅŸitsizliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± genel ekonomik kalkÄ±nma ve büyümeyi destekleyecektir. Oysa örgütlenme özgürlüÄŸü, grev hakkÄ± ve toplu pazarlÄ±k hakkÄ± sürekli ihlal ediliyor. Hükümetleri geçtiÄŸimiz yÄ±llarda G20 toplantÄ±larÄ±nda verilen sözleri tutmaya davet ediyoruz.”

TALEPLER

ITUC’un G20* hükümetlerinden talepleri arasÄ±nda, “asgari ücretin hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±na göre belirlenmesi”, “örgütlenme ve toplu pazarlÄ±k hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ±”, “evrensel sosyal güvenlik sistemlerine yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±”, “kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma, kölelik, çocuk iÅŸçilik, kadÄ±n erkek arasÄ±ndaki ücret eÅŸitsizliÄŸi gibi güvencesiz çalÄ±ÅŸma biçimlerini tasfiye edilmesi”, “mültecilerin iÅŸgücüne uyumunun saÄŸlanmasÄ±” gibi gündemler bulunuyor.

*G20 Ülkeleri: Almanya, AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Ä°ngiltere, Ä°talya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:22

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