Arjantin'de yeni kemer sÄ±kma paketi aÃ§Ä±klandÄ±

Arjantin'de bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± gidermek gerekÃ§esiyle ihracata vergi getirilecek, kamu harcamalarÄ± azaltÄ±lacak. AyrÄ±ca bazÄ± bakanlÄ±klar kapatÄ±lÄ±yor.

Arjantin’de derinleÅŸen ekonomik sorunlarÄ± IMF’den borç alarak ve kamu harcamalarÄ±nÄ± azaltarak çözmeye çalÄ±ÅŸan Mauricio Macri hükümeti yeni bir kemer sÄ±kma paketi daha açÄ±kladÄ±.

Buna göre, bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermek gerekçesiyle ihracata vergi getirilecek, kamu harcamalarÄ± azaltÄ±lacak. AyrÄ±ca bakanlÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ± da azaltÄ±lÄ±yor. KapatÄ±lan bakanlÄ±klar arasÄ±nda SaÄŸlÄ±k, ÇalÄ±ÅŸma, Kültür ve Sosyal KalkÄ±nma bakanlÄ±klarÄ± gibi halkÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ± en önemli kamu hizmetlerini yürüten bakanlÄ±klar da bulunuyor. Bilim ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi bir önceki sosyal demokrat hükümet tarafÄ±ndan teknolojide baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltma amaçÄ±yla kurulan bakanlÄ±ÄŸÄ±n da kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ± bilim insanlarÄ±nÄ±n tepkisiyle karÅŸÄ±landÄ±.

‘KAMU HARCAMALARI AZALTILACAK’

Arjantin’de hükümet yerel para birimi pesodaki deÄŸer kaybÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± giderme gerekçesiyle “ekonomik tedbirler” açÄ±klandÄ±. SaÄŸcÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri, televizyondan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ihracata vergi getirileceÄŸini ve kamu harcamalarÄ±nÄ± azaltmak için bakanlÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya azaltÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Macri, yüzde 30’lara yükselen enflasyondan zarar gören yurttaÅŸlarÄ± korumak üzere ekonomik ve gÄ±da yardÄ±mÄ± programlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

Macri, “Ä°stediÄŸimiz ülkeyi kurabilmek için gelirinden daha fazlasÄ±nÄ± harcamayan denk bütçeli bir devlete ihtiyacÄ±mÄ±z var” dedi.

PESODAKÄ° DEÄžER KAYBI DURMUYOR

Arjantin’de Merkez BankasÄ± bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri faizleri yüzde 60’a kadar çÄ±kardÄ± ancak yerel para birimi pesodaki deÄŸer kaybÄ± durdurulamadÄ±. Peso yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana ABD dolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yüzde 50 oranÄ±nda deÄŸer kaybetti.

Hükümet ise halkÄ±n tepki ve eylemlerine raÄŸmen yeniden IMF’nin kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±. Arjantin’in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yÄ±llÄ±k stand-by anlaÅŸmasÄ± haziran ayÄ±nda onaylandÄ±. IMF ile Arjantin arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸma çerçevesinde, Arjantin hükümetine, ilk aÅŸamada yarÄ±sÄ± bütçe desteÄŸi için kullanÄ±lmak üzere 15 milyar dolar finansman saÄŸlanacak. Kalan 35 milyar dolarlÄ±k kredinin ise 3 yÄ±l içerisinde IMF Yönetim Kurulu’nun her çeyrekte yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmelere tabi olmak kaydÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Arjantin geçen hafta söz konusu kredinin ilk diliminin erken serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

BÄ°LÄ°M Ä°NSANLARI MÜCADELEYE ÇAÄžIRDI

Macri Hükümetinin bazÄ± bakanlÄ±klarÄ± kapatma kararÄ± ise tepki gördü. Pagina12 gazetesinin haberine göre, kapanacak bakanlÄ±klar arasÄ±nda 2007 yÄ±lÄ±nda kurulan Bilim, Teknoloji ve Ä°nnovasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bulunuyor. Bilim insanlarÄ± ise karara tepki gösteriyor.

2016 yÄ±lÄ±nda Macri hükümetinin bilim ve teknoloji alanÄ±ndaki kemer sÄ±kma politikalarÄ±na tepki olarak kurulan Arjantin için Bilim ve Teknik (CyTA) isimli kitle örgütü de bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamaya göre, bilim ve teknolojik üretimde baÄŸÄ±msÄ±z çalÄ±ÅŸmalarÄ± desteklemek amacÄ±yla kurulan bakanlÄ±k, 2015 yÄ±lÄ±na kadar önemli çalÄ±ÅŸmalara imza attÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na giden bilim insanlarÄ± bu sayede Arjantin’e geri döndü, 90 metrekarelik labaratuar kuruldu, bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ±n desteklenmesi için programlar (CIC) geliÅŸtirildi ve burslar verildi. Ancak Macri hükümetiyle birlikte programlara katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± yüzde 50 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±, ücretler ve burslar düÅŸürüldü, bakanlÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi “ulusal alt yapÄ± planÄ±” iptal edildi, çeÅŸitli uluslar arasÄ± anlaÅŸmalar da iptal edildi.

AçÄ±klamada, hükümetin sosyal politikalarÄ±na karÅŸÄ± tepkinin giderek büyüdüÄŸüne de dikkat çekilerek, “bilim ve teknoloji toplumu”na da bu politikalara karÅŸÄ± mücedele etme ve bugün benzer mücadeleler veren halk kesimleriyle birleÅŸme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

HANGÄ° BAKANLIKLAR KAPATILDI?

KapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanan bakanlÄ±klar ÅŸöyle: Çevre ve Sürdürülebilir KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±. Bilim ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±, EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birleÅŸtirildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± kapatÄ±larak Sosyal KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±. KapatÄ±lan ÇalÄ±ÅŸma ve TarÄ±m BakanlÄ±klarÄ± da Üretim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:07

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