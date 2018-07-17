MÄ±sÄ±r ve Ä°srail kapÄ±larÄ± kapatÄ±yor: 2 milyon Filistinliye bÃ¼yÃ¼k abluka

MÄ±sÄ±râ€™Ä±n Gazze Åžeridi ile arasÄ±ndaki Refah sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±, Ä°srailâ€™in de Gazzeâ€™nin tek ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± tamamen kapatacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

MÄ±sÄ±r’Ä±n Gazze Åžeridi ile arasÄ±ndaki Refah sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±, Ä°srail’in ise Gazze’nin tek ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± olan Kerm Ebu Salim (Kerem Åžalom) kapÄ±sÄ±nÄ± tamamen kapatacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Gazze Åžeridi’ndeki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, MÄ±sÄ±r’Ä±n salÄ± günü itibarÄ±yla ikinci bir emre kadar çift yönlü olarak Refah sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Gazze Åžeridi’ne giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan MÄ±sÄ±r’Ä±n denetimi altÄ±ndaki Refah hariç 6’sÄ± Ä°srail’in kontrolünde bulunuyor. Ä°srail ablukasÄ± nedeniyle Gazze’nin dünyaya açÄ±lan tek kapÄ±sÄ± olan Refah, MÄ±sÄ±r’da 3 Temmuz 2013’teki askeri darbenin ardÄ±ndan sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor. Filistin yönetimine baÄŸlÄ± Gazze Ürün GiriÅŸi Kurulu BaÅŸkanÄ± Raid Futuh, “Ä°srail makamlarÄ±, yarÄ±ndan itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n ikinci bir emre kadar tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ± konusunda bizi bilgilendirdi” dedi.

Ä°SRAÄ°L DE TÄ°CARET KAPISINI KAPATTI

Bu arada Ä°srail’in de Gazze Åžeridi’nin tek ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± olan Kerm Ebu Salim’i (Kerem Åžalom) tamamen kapatacaÄŸÄ± duyuruldu.

Filistin yönetimine baÄŸlÄ± Gazze Ürün GiriÅŸi Kurulu BaÅŸkanÄ± Raid Futuh AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Ä°srail makamlarÄ±, yarÄ±ndan (dün) itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n ikinci bir emre kadar tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ± konusunda bizi bilgilendirdi” dedi. Futuh, Gazze’nin güneyindeki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan sadece ilaç giriÅŸine izin vereceÄŸini kaydetti.

Ä°srail’in Yediot Ahronot gazetesi de, Ä°srail’in karar için Gazze’den roket ve yanÄ±cÄ± balonlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± gerekçe gösterdiÄŸini ifade etti.

2 MÄ°LYON FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°YE BÜYÜK ABLUKA

YaklaÅŸÄ±k 2 milyon Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi’nde 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan 6’sÄ± Ä°srail’in, biri MÄ±sÄ±r’Ä±n kontrolünde bulunuyor.

Ä°srail yönetimi, ordu güçlerinin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± için kullandÄ±ÄŸÄ± Karare sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± 2005’te, diÄŸer 3’ünü 2007’de Gazze ablukasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda kapattÄ±. Ä°srail, ÅŸu an ticari ürünlerin geçiÅŸi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçiÅŸi için Beyt Hanun (Erez) sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±na izin veriyor.

Ä°srail, Kerem Åžalom ismini verdiÄŸi kapÄ±yÄ± cuma ve cumartesi günleri ile Yahudi bayramlarÄ±nda kapalÄ± tutuyor. Bazen de Filistinlileri “cezalandÄ±rmak” amacÄ±yla kapatabiliyor.

Ä°srail, kapÄ±dan her ürünün geçiÅŸine de izin vermiyor, çeÅŸit ve miktar konusunda sÄ±nÄ±rlamalar getiriyor. Özellikle Gazze’deki imar faaliyetlerine engel olarak inÅŸaat malzemelerinin giriÅŸi engelleniyor. GiriÅŸine izin verilen ürünler ise miktardaki kÄ±sÄ±tlamalar nedeniyle ihtiyacÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 23:47

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