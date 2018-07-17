Bir kavanoz toprak, bir kavanoz kÃ¶mÃ¼r

Madenci yakÄ±nlarÄ± GÃ¼lsÃ¼m Ã‡olak ve Fatma MalkoÃ§, Soma Maden KatliamÄ±'nÄ± ve adalet arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

UÄŸur ZENGÄ°N

Ä°stanbul

Madenciler öldü. Bir kavanoz toprak, bir kavanoz kömürle Soma’dan yola çÄ±kan madencilerin anneleri Gülsüm Çolak ve Fatma Malkoç adaleti arÄ±yor. ArtÄ±k ‘adalet’ demek bile yavan kalÄ±yor. Gülsüm Çolak anlatÄ±yor: “Bizim Soma’nÄ±n üst tarafÄ±nda büyük bir yayla vardÄ±r. YeÅŸillik, düz, çimenlik. Ara ara çam aÄŸaçlarÄ± vardÄ±r. Orta yer yemyeÅŸildir. Rüyama girdi. O koÅŸuyor ben arkasÄ±ndan, ‘Gitme, gitme’ derken, koÅŸturuyorum koÅŸturuyorum bir nehir oluveriyor. UÄŸur’un mezarÄ± çok yüksekti. Hepsi dümdüz oldu, onun mezarÄ± dimdik kaldÄ±. Bir atladÄ± mezarÄ±n üstünde oturdu. Sen nasÄ±l atladÄ±n buraya dedim. Sen gelme buraya, çocuklar var dedi. Senin atladÄ±ÄŸÄ±n gibi atlayacaÄŸÄ±m dedim. Ama beni istemedi.”

ÖLÜ YOK, HERKES YARALI

BabasÄ± madenci, kendisi Soma KatliamÄ±’nda can verdi UÄŸur Çolak. 13 MayÄ±s 2014’te apartmanda bir söylenti yayÄ±lÄ±yor. Madende kaza olmuÅŸ, Demir Export mu bir baÅŸkasÄ± mÄ± bilinmiyor. Herkesin madende bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± biri var, herkes araÅŸtÄ±rÄ±yor. Gülsüm Çolak’Ä±n ilk baktÄ±ÄŸÄ± yer kapÄ±sÄ±nÄ±n önü oluyor: “UÄŸur geldi mi kirli maden elbiselerini kapÄ±nÄ±n önüne koyardÄ±. Günlük yÄ±kanÄ±yordu çünkü. Önce fÄ±rçalarÄ±z, sonra makineye atarÄ±z. BaktÄ±m kirli çamaÅŸÄ±rlarÄ± yok. GelmemiÅŸ herhalde dedim. Madende bir kaza olmuÅŸ dedi halasÄ±. KomÅŸuma ‘Beni hastaneye götürür müsün’ dedim. Çocuk bana ‘UÄŸurgilin ocaÄŸÄ±’ dediÄŸi anda balkondan bir baktÄ±m Duygu (UÄŸur Çolak’Ä±n eÅŸi) çocukla geziyor. Sordu. ‘Yok bir ÅŸey kÄ±zÄ±m. Sadece hastaneye gideceÄŸim’ dedim. Millet duymuÅŸ, ben gaflet uykusuna yatmÄ±ÅŸÄ±m. Hastaneye vardÄ±k. Bizi o kadar çok kandÄ±rdÄ±lar ki. ‘YanÄ±k ünitesine gitti, hepsi yaralÄ± çÄ±kÄ±yor’ dediler. Bir umut. Oysa saÄŸ çÄ±kmadÄ±lar orada. Hastanede 2 gün bekledik. Biri kundakta, biri kucakta 2 çocuk. ‘Zebil oldunuz eve gidin’ dediler. Eve vardÄ±k yarÄ±m saat sonra ‘UÄŸur bulundu’ dediler. TanÄ±yabilene aÅŸk olsun. Ankara’dakilere diyorum, Emine HanÄ±m böyle yanÄ±k vücutlu bir çocuk aldÄ± mÄ± acaba kucaÄŸÄ±na? O kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±larda yürümekle olmuyor.”

Ä°SMAÄ°L AYAZ VE ULAÅž

BabalarÄ±nÄ±n sesini de suretini de hiç hatÄ±rlamayan çocuklar ne yapÄ±yor? Çolak’Ä±n 2 çocuÄŸu var. Katliam yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda 1.5 yaÅŸÄ±nda olan Ä°smail Ayaz ve 4 aylÄ±k olan UlaÅŸ. Onlar ÅŸimdi ‘büyüdüler.’ “Babam gibi ne kadar çok kiÅŸi ölmüÅŸ hepsinin baÅŸÄ±nda birer tane bayrak” demiÅŸ Ä°smail Ayaz, Gülsüm Çolak anlatÄ±yor: “Ä°lk zamanlar ‘Neden burada yatÄ±yor’ diyordu. Bayram öncesi akÅŸamüstü giyindirdik, mezarÄ± baÅŸladÄ± sulamaya. Çiçek götürdü. ‘KardeÅŸim biliyor musun ben babamla top oynamaya giderdim, sen görmedin’ diyor. ‘Åžimdi çÄ±karacaÄŸÄ±m babamÄ±’ diyor, topraÄŸÄ± kazÄ±yor.”

- HayatÄ±nÄ±z nasÄ±l deÄŸiÅŸti katliamdan sonra?

- Önceden evde aÅŸ ekmek yapan, eÅŸini iÅŸten bekleyen bir kadÄ±n ev iÅŸi, el iÅŸi… çocuklarÄ±n sünnetini yapacaÄŸÄ±m hayali kuran biri, gülmesini seven biriyken toplumdan kaçan biri oldum. Kimler hak arÄ±yorsa onlarÄ±n yanÄ±nda olmak istiyorum. ‘Åžu anda yemeÄŸin tadÄ± var mÄ±’ derseniz biz o yemeÄŸin tadÄ±nÄ± bulamÄ±yoruz. UÄŸur kuru fasulyeyi çok severdi. Bir tencere kuru fasulye piÅŸirdim mi iki kardeÅŸ yerlerdi. O kuru fasulyeyi bile piÅŸirirken küçücük tencerede piÅŸirsem bile yiyemiyorum. Ama çocuklar çok seviyor, babalarÄ±na çekmiÅŸ.

PEKÄ° YA ADALET?

Karar onlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmamÄ±ÅŸ. Adalet için yürüyorlar. “Belki hukuktan bir ÅŸey çÄ±kar diyorduk” diyor, “Bizi çok aÄŸlattÄ±lar. Ama öyle bir karar çÄ±kmadÄ±. KiÅŸi baÅŸÄ±na birkaç gün ediyor. Mahkeme çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda elimiz ayaÄŸÄ±mÄ±z tutmadÄ±. OrasÄ± bir mahÅŸer günüydü. 13 MayÄ±s’Ä± yeniden yaÅŸadÄ±k. Åžunu anladÄ±m ki bu ülkede adalet yokmuÅŸ. Kömürün bedelini 301 ödedi. Åžu anda 16 bin madenci çalÄ±ÅŸÄ±yor Soma’da. Ama hâlâ adaletten alamadÄ±k bedelini. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n mezarÄ±ndan toprak aldÄ±k. Kemikleri kalmadÄ± ama siz adaletini veremediniz diye. Bu kemiklerin bedelini versinler diye gidiyoruz. Adaletin zengine deÄŸil yoksula iÅŸlediÄŸi bir gün diliyoruz.”

‘Ä°KÄ°SÄ° BÄ°R GÄ°RMÄ°ÅžLER MADENE. Ä°KÄ°SÄ° BÄ°R AYNI GÜN VEFAT ETTÄ°LER’

En yakÄ±n arkadaÅŸÄ±yla girdiÄŸi madenden, aynÄ± arkadaÅŸÄ±yla beraber cansÄ±z ÅŸekilde çÄ±kan Bilal Malkoç’un annesi Fatma Malkoç “OÄŸlumu kaybettim” diyor, “OÄŸlum 29 yaÅŸÄ±ndaydÄ± baÅŸÄ±nÄ± yediler.”

Birkaç dakikada anlatÄ±yor kendisi: “Soma’da iÅŸ yok, bir maden var. Ä°ÅŸ olmayÄ±nca evlenemiyorlar. Çocukluktan arkadaÅŸÄ± vardÄ±, Emin Kurt. Ä°kisi bir girmiÅŸler madene. Ä°kisi bir aynÄ± gün vefat ettiler. O da evliydi, onun da 1 çocuÄŸu vardÄ±. ‘OÄŸlum çÄ±k ÅŸu madenden’ dedik. Fakirsin, kirada duruyorsun. AzÄ±cÄ±k emekli paramÄ±z var. Benim eÅŸim de o madenden emekli oldu. Ama böyle ÅŸeyler görmedik. Ben oÄŸlumun cenazesini gördüm. Benim çocuÄŸum metan gazÄ±ndan ölmüÅŸ. BaktÄ±ÄŸÄ±m çocuÄŸumun bir yarasÄ±, beresi yok. Gelinimin aÄŸabeyi de öldü. Çok kötü durumdaydÄ±. Dünürlerime göstermediler. YanmÄ±ÅŸ halde bulundu. Saman iplerinden baÄŸlamÄ±ÅŸlar. ÇocuklarÄ±yla gezmek tozmak isterdi. 10 aylÄ±k bebeÄŸi kaldÄ± oÄŸlumun. EvlatlarÄ±na evladÄ±m diyemedi, çocuÄŸu baba diyemedi. Elimizden aldÄ±lar.”

- ÇocuÄŸa nasÄ±l anlatÄ±yorsunuz durumu?

- AnlatamÄ±yoruz ki. MezarÄ±na gidiyoruz ‘Baba biz geldik el salla’ diyor. ‘El sallamaz’ diyoruz. ‘Bir daha getirmeyin’ diyor, ‘Buraya geliyoruz bize el sallamÄ±yor’ diyor. Çocuk öldüÄŸünü bilmiyor. 10 aylÄ±ktÄ± vefat ettiÄŸinde. Resimlerden bir ÅŸeyler türetiyor. ‘Babam sÄ±rtÄ±nda gezdirdi’ diyor. ‘Parka götürdü’ diyor. Halbuki babayÄ± tanÄ±mÄ±yor. ‘Babam olsaydÄ± ÅŸuraya giderdik’ diyor. ‘ArkadaÅŸlarÄ± denize gidiyor, bizim de babamÄ±z olsaydÄ± götürürdü’ diyor. Bizim evde baba kelimesi konuÅŸulmuyor. Benim kÄ±zÄ±mÄ±n çocuklarÄ± da var biri 17 biri 15 yaÅŸÄ±nda, 4 senedir onlar babasÄ±na baba demiyor. BabasÄ± ölen çocuklarÄ±n boynu bükük durmasÄ±n diye. Bizim evde baba kelimesi kalktÄ±. Biz 4 senedir baba kelimesini unuttuk.

SOMA’NIN Ä°ÇÄ°NDEKÄ° SOMA

Peki ya Soma? Gülsüm Çolak’Ä±n anlattÄ±klarÄ±na göre SomalÄ± ailelerin yalnÄ±zlÄ±klarÄ± katmerleÅŸerek artmÄ±ÅŸ. Tek bir Soma yok belli ki Soma’nÄ±n içinde Soma var. Soma’da göçük altÄ±nda bir yakÄ±nÄ±nÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸ olanla ufak bir irtibat, bunu görmeye kapÄ± açÄ±yor. GörüÅŸtüÄŸümüz ve dinlediÄŸimiz SomalÄ±lar, katliamdan sonra tarikat ve cemaatlerin Soma’da kapÄ± kapÄ± gezdiÄŸini, iÅŸçi ailelerini fÄ±trata ve ÅŸehitliÄŸe ikna ettiÄŸini söylüyor. Öfkeyi yaratan tek neden tarikat ve cemaatlerin propagandalarÄ± olmasa gerek. Ancak Soma madeninde yakÄ±nÄ±nÄ± kaybeden ile azÄ±msanmayacak sayÄ±da SomalÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya duruyor. Onlara göre de bugün artÄ±k ülkenin maden iÅŸçisi Soma’da can verenler sayesinde rahat çalÄ±ÅŸÄ±p yaÅŸÄ±yor. Ama gerçek durum bu mu?

ADLARI ZENGÄ°N

Her seçimden içinden geçirdiÄŸi ya da sosyal medyaya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± “BakalÄ±m bunlar uslanmÄ±ÅŸ mÄ±?” cümlesiyle açÄ±lan seçim haritasÄ± bunlarÄ± anlatmÄ±yor, soruyorum Gülsüm Çolak’a:

- DiÄŸer ailelerin durumu nasÄ±l?

- Çok periÅŸanlar. SokaÄŸa bile çÄ±kamÄ±yorlar. Gelinimize ‘Çok güçlü olacaksÄ±n’ dedim. Bilgisayar kurslarÄ±na gönderdik. ‘Ä°ÅŸ hakkÄ± verecekler’ dediler. ‘Ehliyet alacaÄŸÄ±m’ dedi. O güçlü oldu. Herkes güçlü olmadÄ±. Uçuruma gidenler de oldu. 150 bin lira dediÄŸin nedir ki? ParanÄ±n adÄ± var. KÄ±rsal kesimdeki insana çok gibi göründü. DÄ±ÅŸarÄ±da sokaÄŸa çÄ±kamÄ±yor bunlar, adlarÄ± zengin diye.

- NasÄ±l yani? SomalÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ± Soma’da hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçi yakÄ±nlarÄ± tazminat aldÄ± diye onlara zengin mi diyor?

- Evet. Her ayÄ±n 13’ünde anma yapÄ±yoruz. YaÅŸlÄ± bir teyze para için baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylüyor.

- KÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lÄ±yorlar mÄ±?

- Benim acÄ±mÄ± hissetmiyor. Duygusuz, düÅŸüncesiz. Para için baÄŸÄ±rÄ±yormuÅŸuz da, o paralar, yardÄ±mlar bize geliyormuÅŸ da onlara gitmiyormuÅŸ. Ben yardÄ±m istemiyorum ki ne yardÄ±mÄ±? Zaten gelmedi. GelmiÅŸ olsa da ben baÄŸÄ±rÄ±rÄ±m. 3 kuruÅŸa canlarÄ±nÄ±zÄ± mÄ± satacaksÄ±nÄ±z. Gelinler hâlâ dik, ama dÄ±ÅŸarÄ±nÄ±n bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± kötü.

- Kendinizi Soma’da rahat hissetmiyor musunuz?

- Hissetmiyorum.

- Göç etmeyi düÅŸünüyor musunuz?

- Ben gitmem çünkü tÄ±rnaklarÄ±mla yaptÄ±ÄŸÄ±m evim var. Ama gelinim gitsin istiyorum. Soma’yÄ± terk etmiÅŸ olsak toparlanÄ±rdÄ±k belki. Ama Duygu (UÄŸur Çolak’Ä±n eÅŸi) dedi ki “UÄŸur burada gitmeyelim.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 21:20

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