Ä°sveÃ§, Nazi Ã¶rgÃ¼tleri yasaklamaya hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°sveÃ§ Adalet BakanÄ± Morgan Johansson, Ä±rkÃ§Ä± ve Nazi Ã¶rgÃ¼tlenmelerin yeni Ã§Ä±karÄ±lacak bir yasayla yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Adalet BakanÄ± Morgan Johansson, Ä°sveç AnayasasÄ±’nÄ±n Ä±rkçÄ± ve Nazi örgütlerin yasaklanmasÄ± olanaÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸini, yeni çÄ±karÄ±lacak bir yasayla bu tür örgütlenmelerin yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°sveç, Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n ve BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin defalarca eleÅŸtirmesine raÄŸmen anayasanÄ±n tüm görüÅŸ ve düÅŸüncelerin kendilerini ifade etme haklarÄ± olduÄŸunu sürerek Nazi ve Ä±rkçÄ± örgütlerin kapatÄ±lmasÄ± taleplerine kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamÄ±ÅŸtÄ±.

Sivil toplum örgütleri, Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ± ve Sol Partinin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen polis, Gotland AdasÄ±’nda geçtiÄŸimiz ay düzenlenen PolitikacÄ±lar HaftasÄ±’nda Nazi bir örgüt olan Kuzey DireniÅŸ Hareketinin stant açmasÄ± ve gösteriler yapmasÄ±na izin vermiÅŸti. Nazilerin katÄ±lmasÄ±na tepki gösteren pek çok kiÅŸi adayÄ± terk ederken, Naziler diÄŸer partilerin toplantÄ± ve konferanslarÄ±nÄ± sabote etmiÅŸ, kendilerine karÅŸÄ± çÄ±kanlara saldÄ±rmÄ±ÅŸ ve Hitler selamÄ± vermiÅŸti.

NAZÄ°LERÄ°N CEZALANDIRILMASI TALEBÄ°

Ana muhalefet partisi Moderatlar’Ä±n (Muhafazakar Parti) Lideri Ulf Kristersson ve Parti Sekreteri Gunnar Strömmer, Svenska Dagbladet gazetesinde yayÄ±mlanan makalelerinde demokrasi ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için ÅŸiddete baÅŸvuran ve teÅŸvik eden örgütlere katÄ±lmanÄ±n ve desteklemenin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Eylül ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel ve milletvekili seçimlerine katÄ±lmaya hazÄ±rlanan NMR’ye seçim bitene kadar Ludvika ilinde her gün gösteri ve stant açma izni verilmesi de halkÄ±n ve ilde çalÄ±ÅŸma yürüten siyasi partilerin tepkilerine yol açtÄ±.

Bu tepkilerin ardÄ±ndan Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi ve Çevre Partisi YeÅŸiller’in oluÅŸturduÄŸu koalisyon hükümetinin Adalet BakanÄ±, Ä±rkçÄ± ve Nazi örgütlerin yasaklanacaÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. “Nazi ve Ä±rkçÄ± örgütlerin yasaklanmasÄ±nÄ± mümkün kÄ±lan yasalar hazÄ±rlamalÄ±yÄ±z” diyen Adalet BakanÄ± Morgan Johansson, Anayasa’nÄ±n böylesi bir yasaklamaya olanak verdiÄŸini söyledi. Hükümetin Anayasa’yla güvence altÄ±na alÄ±nan örgütlenme ve ifade özgürlüÄŸünü ihlal etmeden Anayasa’nÄ±n 2. maddesinin 24. paragrafÄ±na dayanarak Ä±rkçÄ± ve Nazi örgütleri yasaklanabileceÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Söz konusu paragraf etkin köken ve ten rengi gibi nedenlerle bir halk grubuna baskÄ± ve eziyet yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yor.

NAZÄ°LER CÄ°DDÄ° BÄ°R TEHDÄ°T OLUÅžTURUYOR

ParagrafÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda Anayasa Komitesinin önerisi üzerine kabul edildiÄŸini ancak uygulamaya konulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Johansson, “Daha önceleri bu türde bir yasamÄ±z yoktu. BaÅŸka ülkelerde vardÄ± ama Ä°sveç’te deÄŸil. Åžimdi artÄ±k bu tip eylemlere artÄ±k yeter dememiz gerekir” dedi.

IrkçÄ± ve Nazilerin bazÄ± insanlara yönelik ciddi bir tehdit oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirten Johansson, “Güçlü önlemler alarak buna son vermeliyiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Hükümet, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için araÅŸtÄ±rma komisyonuna talimat verecek. Yeni yasanÄ±n muhalefet partilerine danÄ±ÅŸÄ±larak hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Johansson, tasarÄ±nÄ±n parlamentoda güçlü bir destek göreceÄŸini ve 2020 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe gireceÄŸini umduÄŸunu ifade etti.

FÄ°NLANDÄ°YA NMR’YÄ° YASAKLAMIÅžTI

GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda Finlandiya’da mahkeme polisin baÅŸvurusu üzerine Nazi Kuzey DireniÅŸ Hareketi ve onunla birlikte çalÄ±ÅŸma yürüten “Pohjoinen perinne” adlÄ± derneÄŸin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Kararda NMR’nin kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n zorlayÄ±cÄ± bir toplumsal ihtiyaç olduÄŸuna ve halkÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ±n bunu gerektiÄŸine vurgu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 12:38

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