DilovasÄ±'da kÃ¶mÃ¼r karasÄ± akan derenin yanÄ±ndan denize giriyorlar

Kocaeli'nin DilovasÄ± ilÃ§esinde Ã‡atalÃ§eÅŸme Deresi simsiyah akarken, derenin dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ plajdan aileler denize giriyor.

Dinçer AKBÄ°R/Selda Hatun TAN

Kocaeli'nin DilovasÄ± ilçesinde ÇatalçeÅŸme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüÄŸü TavÅŸancÄ±l PlajÄ±'ndan aileler denize girdi. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliÄŸe neden olduÄŸu iddia edilirken, derede inceleme yapÄ±lmasÄ± istendi. Havadan çekilen görüntülerde de Ä°zmit Körfezi'ndeki kirliliÄŸin boyutu ortaya çÄ±ktÄ±.

DilovasÄ±'da Dilderesi'den ayrÄ±larak TavÅŸancÄ±l PlajÄ±'na dökülen ÇatalçeÅŸme Deresi, son günlerde simsiyah akÄ±yor. Derenin aktÄ±ÄŸÄ± Ä°zmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaÅŸanÄ±rken, bölgede yaÅŸayan insanlar gidecek baÅŸka yerlerinin olmamasÄ± nedeniyle burada denize giriyor. BazÄ± kiÅŸiler ise denizde yaÅŸanan kirliliÄŸi görünce denize girmekten vazgeçti. Bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlar, DilovasÄ±'nÄ±n üst kesimlerinde yer alan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliÄŸe neden olduÄŸunu söylüyor. Havadan çekilen görüntülerde Ä°zmit Körfezi'nde plajÄ±n bulunduÄŸu bölgenin renginin deÄŸiÅŸtiÄŸi görüldü.

TavÅŸancÄ±l PlajÄ±'na ailesiyle denize girmek için gelen Süleyman ÇakÄ±r, "Ailemle buraya yeni geldik. BaktÄ±k ki dereden siyah su akÄ±yor. Biz burada denize giriyoruz ama bu siyah suya mÄ± gireceÄŸiz? diye düÅŸündük. Bir dinlenme yerimiz vardÄ±, o da kayboldu. Normalde buradan denize giriliyordu. Ama bu siyah suyu gördükten sonra bir daha girmem" dedi.

FotoÄŸraf: Selda Hatun Tan/DHA

PET BARDAÄžA SUYU DOLDURDU KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° GÖRDÜ

Pet bardaÄŸa doldurduÄŸu deniz suyunda bile kirliliÄŸe rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AydÄ±n Akbudak, "Az önce denizden pet bardakla su aldÄ±m. Pet bardaÄŸÄ±n içerisine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bile dibine çöken siyah bir madde görüyorsunuz. Normalde denizlerde böyle bir ÅŸeye rastlanmaz. Temiz bir denizde en fazla yosun olur. Burada siyah bir madde var. Ne olduÄŸunu bilmiyoruz. Sadece atÄ±k bir madde olduÄŸunu tahmin edebiliyoruz" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Selda Hatun Tan/DHA

'ÇÖZÜM BEKLÄ°YORUZ'

ÇatalçeÅŸme Deresi'nin suyunun eskiden içilebildiÄŸini söyleyen Ali Abatopçu ise ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Maalesef Kömürcüler OSB kurulduÄŸundan bu yana, yaklaÅŸÄ±k 4 senedir, denizin hali bu ÅŸekilde. Ben 30 yÄ±l DilovasÄ± Belediyesi'nde çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra emekli oldum. Bu sahilde de tam 7 yÄ±l görev yaptÄ±m. Burada ÅŸu anda yok denecek kadar az insan var. Bundan 4-5 yÄ±l önce burada denizin içerisinde yer bulamazdÄ±nÄ±z. Bir zamanlar bu dereden akan su içiliyordu. Maalesef ÅŸu anda durum içler acÄ±sÄ± bir halde. Hem doÄŸaya, hem denize bu kadar zarar veriyoruz. Yetkililer de bu duruma yÄ±llardÄ±r bir çözüm üretemediler. Biz bir an önce çözüm bekliyoruz. Sonuçta DilovasÄ± halkÄ±nÄ±n gideceÄŸi baÅŸka bir yer yok." (Kocaeli/DHA)

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