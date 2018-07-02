DilovasÄ±'da arÄ±tma tesisinden yayÄ±lan kÃ¶tÃ¼ koku isyan ettirdi

DilovasÄ± Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir biyolojik arÄ±tma tesisinden yayÄ±lan kÃ¶tÃ¼ koku mahallelileri isyan ettirdi.

Kocaeli'nin DilovasÄ± ilçesinde bir arÄ±tma merkezinden kaynaklanan ve 1 haftadÄ±r devam eden kötü koku iki mahallenin halkÄ±nÄ± isyan ettirdi. Tesisin önünde toplanan vatandaÅŸlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi.

DilovasÄ± Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir biyolojik arÄ±tma tesisinden yayÄ±lan kötü koku rahatsÄ±zlÄ±k yarattÄ±. DilovasÄ± Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çok fabrikanÄ±n atÄ±klarÄ±nÄ±n arÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tesisten, iddiaya göre bir ilaç firmasÄ±ndan gelen atÄ±klarÄ±n arÄ±tÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kapasite aÅŸÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için kötü koku yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Pazartesi gününden beri devam eden kokudan rahatsÄ±z olan Diliskelesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, arÄ±tma tesisi önünde toplandÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n arÄ±tma tesisinin önüne gelmesi üzerine tesise polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. DilovasÄ± KaymakamÄ± Hulusi Åžahin ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu da arÄ±tma tesisine giderek yetkililerden bilgi aldÄ±.

Tesis önüne giderek eylem yapan vatandaÅŸlardan Ergün KaradaÅŸ, "DilovasÄ± halkÄ± zaten bugüne kadar yeterli çevre kirliliÄŸine sahip bir yerdi, bugün itibariyle artÄ±k bir de kokusu var DilovasÄ±'nÄ±n. Yetkililer gelsinler ÅŸu mahallede birkaç dakika otursunlar meselenin ne kadar ciddi olduÄŸunu anlayacaklar. Bu fevri bir olay deÄŸil, 2 yÄ±la yakÄ±n bir zamandan beri burada bu koku var. ArtÄ±k vatandaÅŸlar dayanamÄ±yor bu kokuya, yazÄ±k bu insanlara. DilovasÄ±'nÄ±n bu derdi artÄ±k bitsin lütfen" dedi.

Biyolojik arÄ±tma tesisine giderek yetkililerden bilgi alan ve vatandaÅŸlara konuyla ilgili açÄ±klamalarda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, "Fabrikadaki deÅŸarj sisteminin ÅŸu an durduÄŸu, sabaha kadar bu kokunun yavaÅŸlayacaÄŸÄ± iddia ediliyor. Biz bu konunun takipçisi olacaÄŸÄ±z, sabaha kadar bu koku durmazsa tekrar daha büyük bir kalabalÄ±k olarak buraya geleceÄŸimizi yetkililere söyledik. Bu konu bir takÄ±m prosedürler, yazÄ±ÅŸmalarla deÄŸil, bir doktor olarak aynÄ± zamanda yani buradaki bebekler, çocuklar, hastalar bunlarÄ± bekleyecek halleri yok. YarÄ±n sabaha kadar koku azalacak, çünkü deÅŸarj sistemiyle ilgili teknik bilgiler aldÄ±k ama biz de, sizlerle beraber bu konunun takipçisi olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

(FotoÄŸraf: DHA)

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan DilovasÄ± KaymakamÄ± Hulusi Åžahin ise, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"ArÄ±tma tesisine firmalardan gelen fazla deÅŸarjÄ±n, arÄ±tma tesisinde kapasitesinin aÅŸmasÄ± sonucu bir koku oluÅŸmuÅŸ, hangi firmadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± konusunda geçtiÄŸimiz hafta araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k, çeÅŸitli tespitleri olmuÅŸ. Bu tespitler bakanlÄ±ÄŸa gönderildi, bakanlÄ±k gerekli iÅŸlemleri yapÄ±yor. Valilik de bu konuda tespit edilen firmalarÄ±n deÅŸarjÄ±nÄ±n önlenmesi için gerekli yasal iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±. Biz umuyoruz ki yarÄ±n öÄŸlene kadar koku kalmayacak. Firma yetkilileriyle de görüÅŸülüyor. Firma yetkililerinin de bu konuda daha özenli davranmasÄ± istenildi. FirmanÄ±n zaten ÅŸu an itibariyle deÅŸarjÄ± yok, bize teknik anlamda söylenen mevcut kirliliÄŸin yarÄ±n sabaha kadar azalacaÄŸÄ± ve düzeleceÄŸi anlamÄ±nda. Yani ÅŸu an için bir deÅŸarj iÅŸlemi yok." (DHA)

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