Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 'Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±' neyi amaÃ§lÄ±yor? Sinan Araman yazdÄ±.

Sinan ARAMAN

Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ± ile ilgili yasa, 18 MayÄ±s 2018’de Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. YasanÄ±n tanÄ±tÄ±m sürecinde Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, bu yasa ile 40-50 milyar TL deÄŸerinde kaynak saÄŸlayacaklarÄ±nÄ±, bu kaynaÄŸÄ±n kentsel dönüÅŸüm projelerinde kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan kentsel dönüÅŸümü kolaylaÅŸtÄ±racak yasalarÄ±n geleceÄŸini söyledi. YasanÄ±n en önemli vurgusu kentsel dönüÅŸüm projelerine kaynak saÄŸlanmasÄ± ve kentsel dönüÅŸüme ivme kazandÄ±rÄ±lmasÄ±. Özel araziler üzerine inÅŸa edilmiÅŸ kaçak yapÄ±lara yapÄ± kullanÄ±m izni ile yasal bir statü saÄŸlayan Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ± YasasÄ±, Hazine arazileri üzerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ kaçak yapÄ±lara da aynÄ± imkanÄ± tanÄ±yor. AyrÄ±ca bu yapÄ±larÄ±n bulunduÄŸu arazileri kullananlara satÄ±n alma hakkÄ± da tanÄ±yor. Türkiye’nin yaÄŸmalanan yeÅŸil alanlarÄ± ve kÄ±yÄ± ÅŸeritleri düÅŸünüldüÄŸünde birilerinin bu durumdan yüksek rantlar saÄŸlayarak hayli kazançlÄ± çÄ±kacaÄŸÄ± aÅŸikar!

Yasa ile kaçak yapÄ±larÄ±n niteliÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n “ekonomik deÄŸer” olarak piyasaya sürülebilmesi hedefleniyor. Böylece kentsel dönüÅŸüme kaynak saÄŸlamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, TOKÄ° ve özel inÅŸaat firmalarÄ±na yeni projelerle taze kan sunulmak isteniyor. Yasal statü kazandÄ±rÄ±lan kaçak yapÄ±larÄ±n ipotek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kredi piyasasÄ±nda kullanma olanaÄŸÄ± getirilmesi sayesinde ise finans sektörüne dinamizm kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaçlanÄ±yor. Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ± ile AKP Hükümeti, 1950’lerde baÅŸlayan ve bugüne kadar devam eden kaçak yapÄ±laÅŸma sorununa bir neÅŸter vuracaÄŸÄ±nÄ± ve vatandaÅŸÄ±ndan devletine, inÅŸaat sektöründen finans sektörüne herkesin bu süreçten kazançlÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor. DoÄŸru, cehennemin yollarÄ± da iyi niyet taÅŸlarÄ± ile döÅŸeli!

Ä°mar mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± olan yapÄ±larÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu, 1950-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda inÅŸa edildi. BakanlÄ±k verilerine göre Türkiye’de imara aykÄ±rÄ± yapÄ±lar yüzde 50’nin üzerinde. Daha çok dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±n oturduÄŸu bu yapÄ±lar, yaklaÅŸÄ±k olarak 13 milyon baÄŸÄ±msÄ±z birime tekabül etmekte. Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin düzenleme ile ruhsatsÄ±z, ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± yapÄ±lar kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak, kentsel dönüÅŸüm projelerine finans saÄŸlanmasÄ± ve dönüÅŸümün daha hÄ±zlÄ± ve etkin yapÄ±lmasÄ± amaçlanÄ±yor. YasayÄ± açÄ±klamak amacÄ±yla hazÄ±rlanan imar barÄ±ÅŸÄ± broÅŸüründe, vatandaÅŸ ve belediyeler arasÄ±nda ortaya çÄ±kan imardan kaynaklÄ± sorunlar nedeniyle mahkemelerde altÄ±ndan kalkÄ±lamayacak kadar dosya biriktiÄŸi belirtiliyor. Yasa ile tüm sorunlara çözüm üretileceÄŸi söyleniyor.

NÄ°YETLER BROÅžÜRDEN AÇIKÇA BELÄ°RTÄ°LÄ°YOR

1950’li yÄ±llardan bu yana Türkiye’nin kapitalist geliÅŸme ve sanayileÅŸme sürecinin yükünü taÅŸÄ±yan emekçi kesimler gecekondulaÅŸma yoluyla barÄ±nma sorununu çözebilmiÅŸlerdi. Bu sürecin ürünü olan bu yapÄ±lar bu yasa ile ipotek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kredi aÄŸlarÄ±na dahil edilerek kredi ve kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± konut yapÄ±mÄ± geniÅŸletilmek isteniyor. DolayÄ±sÄ±yla devlet ve inÅŸaat ÅŸirketleri için yasanÄ±n önemi sadece kentsel dönüÅŸüm için yaratÄ±lmasÄ± hedeflenen 40-50 milyar TL kaynak ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Esas olarak ekonomik ömrünü tamamlamaya yakÄ±n, eski ve dayanaksÄ±z olan bu yapÄ±larÄ±n inÅŸaat sektörüne dahil olmasÄ±nÄ±n saÄŸlayacaÄŸÄ± ekonomik katma deÄŸer düÅŸünülüyor. Bu niyet, broÅŸürde açÄ±kça belirtiliyor. BroÅŸürde, fabrika ve konut yapÄ±larÄ±n imar mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± haliyle ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilemediÄŸi ve ekonomik bir deÄŸer ifade etmediÄŸi belirtilerek, Yasa ile bu duruma son verileceÄŸi vurgulanÄ±yor. Böylece, yasa altÄ±na alÄ±nacak bu yapÄ±lar bankalardan kredi çekmek amacÄ±yla ekonomik deÄŸere dönüÅŸtürülebilecek. Kat mülkiyeti izni ile de kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸa-at projelerine ve kentsel dönüÅŸüme alan açÄ±lÄ±yor.

KENTSEL DÖNÜÅžÜM UYGULAMASINA KADAR GEÇERLÄ°

BakanlÄ±ÄŸa göre, yapÄ± kayÄ±t belgesi yapÄ±nÄ±n kullanÄ±m amacÄ±na yönelik olacak. YapÄ± kayÄ±t belgesi verilen yapÄ±larla ilgili alÄ±nmÄ±ÅŸ yÄ±kÄ±m kararlarÄ± ile tahsil edilemeyen idari para cezalarÄ± iptal edilecek. YapÄ± ruhsatÄ± alÄ±p da yapÄ± kullanma izin belgesi alamamÄ±ÅŸ veya yapÄ± ruhsatÄ± bulunmayan yapÄ±larda, yapÄ± kayÄ±t belgesinin ve maliklerin tamamÄ±nÄ±n muvafakatinin bulunmasÄ± ve imar planÄ±nda umumi hizmet alanlarÄ±na denk gelen alanlarÄ±n terk edilmesi halinde, yapÄ± kullanma izin belgesi aranmaksÄ±zÄ±n cins deÄŸiÅŸikliÄŸi ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu iÅŸlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapÄ±larÄ±n alÄ±m ve satÄ±m iÅŸlemleri yasallÄ±k kazanacak ve arsa vasfÄ±ndan alÄ±nan emlak vergisi, yapÄ± vasfÄ±ndan alÄ±nmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±ndan vergi kayÄ±plarÄ± önlenecek. Kat irtifakÄ± ve kat mülkiyeti kurulduÄŸu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinde deÄŸerlendirmeye alÄ±nabilecektir. Hazine taÅŸÄ±nmazÄ± üzerindeki yapÄ±lara da yapÄ± kayÄ±t belgesi verilebilecek. Hazine taÅŸÄ±nmazÄ± üzerindeki yapÄ± sahipleri yapÄ± kayÄ±t belgesi aldÄ±ktan sonra yapÄ±nÄ±n bulunduÄŸu arsayÄ± satÄ±n almak üzere Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na müracaat ederek bu arsalarÄ± rayiç bedel üzerinden satÄ±n alabilecek. Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±ndan faydalanan ve yapÄ± kayÄ±t belgesi alan yapÄ±lara elektrik, su ve doÄŸal gaz baÄŸlanabilecek. Deprem riski açÄ±sÄ±ndan yapÄ±larda alÄ±nmasÄ± gereken her türlü tedbiri malikler tarafÄ±ndan alÄ±nmak ÅŸartÄ±yla yapÄ± kayÄ±t belgesi alan binalar için yÄ±kÄ±lma endiÅŸesi son bulacak. YapÄ±nÄ±n depreme dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±, malikin sorumluluÄŸunda bulunacak. Ä°mar Kanunu’na göre alÄ±nmÄ±ÅŸ yÄ±kÄ±m kararlarÄ± ile tahsil edilemeyen para cezalarÄ± iptal edilecek. YapÄ± kayÄ±t belgesi, yapÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ±na veya kentsel dönüÅŸüm uygulamasÄ±na kadar geçerli olacak.

AKP BAÅžINDAN BERÄ° Ä°NÅžAATI MOTOR OLARAK KULLANDI

2002’den bu yana iktidarda olan AKP, inÅŸaat sektörünü ekonominin motoru olarak kullandÄ±. Ä°nÅŸaat sektörü en hÄ±zlÄ± ve en çok büyüyen sektör oldu. Ä°nÅŸaatÄ±n, GSMH içindeki payÄ± 2004’te yüzde 3.8 iken, 2017’de yüzde 9’a yakÄ±n gerçekleÅŸti. 2018 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda ise konut satÄ±ÅŸlarÄ± düÅŸüÅŸe geçti. TÜÄ°K verilerine göre Türkiye genelinde konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2018 mart ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 14 oranÄ±nda azaldÄ±. AKP Hükümeti ekonomik büyümeyi, inÅŸaat sektörüne endekslediÄŸi için, sektörün istikrarÄ± için sürekli yeni finansman yöntemleri geliÅŸtiriyor. Piyasa faiz oranlarÄ± hÄ±zla yükselmesine raÄŸmen konut kredisi faizini düÅŸük tutmak üzere bankalarÄ± zorluyor. Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±nda da görüldüÄŸü gibi kaynak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± her koldan sürdürüyor. YasayÄ± “VatandaÅŸlarla devletimizi helalleÅŸtirmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz” ÅŸeklinde deÄŸerlendiren Bakan Özhaseki’ye göre, kangren olmuÅŸ bu konuya cesaretle el atÄ±ldÄ±. Ä°mar barÄ±ÅŸÄ± ile dünün biriken sorunlarÄ±na bir çözüm getirilirken, kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla geleceÄŸin ÅŸehirleri inÅŸa ediliyor!

YAZBOZ TAHTASINA ÇEVRÄ°LDÄ°

Türkiye gayrimenkul piyasasÄ±na yönelik düzenlemeler yazboz tahtasÄ±na çevrilen alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Cumhuriyetin kuruluÅŸundan bu yana devletin tutarlÄ± bir konut politikasÄ±nÄ±n olmayÄ±ÅŸÄ± bunun en önemli sebebidir. 1980 öncesi kalkÄ±nma politikalarÄ±nda toplumun konut ihtiyacÄ± önemsenmeksizin öncelik sanayileÅŸmeye verilmiÅŸtir. TarÄ±mda teknik ilerlemenin açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kÄ±rsal nüfus göç dalgalarÄ± sonucu sanayiinin iÅŸ gücü ordusu olarak kullanÄ±ldÄ±. Buna karÅŸÄ±n devlet, bu nüfusun barÄ±nma ihtiyaçlarÄ±na “kaynak yetersizliÄŸi” sebebiyle kayÄ±tsÄ±z kaldÄ±. EmeÄŸin iÅŸ gücü maliyetlerini düÅŸürmek amacÄ±yla devlet ve sanayi burjuvazisi, gecekondulaÅŸmayÄ± bir çözüm olarak gördü. Böyle olunca, altyapÄ±dan, çevre düzenlemelerinden, saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±ndan, mimariden yoksun, deprem, sel gibi doÄŸal afetlere karÅŸÄ± korunaksÄ±z yapÄ±laÅŸma ile çarpÄ±k kentleÅŸme ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Gelinen aÅŸamada ise, emekçi ve yoksul halkÄ±n kendi sÄ±nÄ±rlÄ± olanaklarÄ± ile yaptÄ±klarÄ± gecekondular, baÅŸta inÅŸaat ÅŸirketleri olmak üzere sermayenin iÅŸtahÄ±nÄ± kabartÄ±yor.

ARZ TALEP MEKANÄ°ZMASINA HAVALE EDÄ°LDÄ°

BarÄ±nma ve konut hakkÄ±, BM SözleÅŸmesi’nde temel insan haklarÄ±ndan biri sayÄ±lmÄ±ÅŸ, birçok uluslararasÄ± sözleÅŸmede ve ülke anayasalarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Buna raÄŸmen kapitalist ülkelerin önemli bir kÄ±smÄ±nda konut üretimi büyük oranda piyasada arz ve talep mekanizmasÄ±na havale edildi. 2008 ABD Mortgage Krizi ile daha da çok gündeme taÅŸÄ±nan konut piyasasÄ±, neoliberal dönemde sermayenin önemli birikim alanlarÄ±ndan biri olmuÅŸtur. AKP döneminde konutun metalaÅŸtÄ±rmasÄ± noktasÄ±nda epey yol alÄ±ndÄ±. Konutun bir meta ÅŸeklinde üretimi ise orta ve uzun vadede emekçilerin mülksüzleÅŸtirildiÄŸi ve kaybettiÄŸi bir sürece dönüÅŸmektedir. Ä°mar yasalarÄ±, ipotek düzenlemeleri, kentsel dönüÅŸüm vb. Türkiye gayrimenkul piyasasÄ±na yönelik bütün düzenlemeler bu hatta ilerlemektedir. Arsa, arazi, konut, iÅŸyeri vb. her türden gayrimenkulün meta ÅŸeklinde bir ürün haline getirildiÄŸi bu dönüÅŸüm sürecinde, inÅŸaat firmalarÄ±, banka ve ipotek kuruluÅŸlarÄ±, müteahhit ve emlakçÄ± gibi piyasa aktörlerinin kazançlÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, emekçilerin ise olasÄ± bir krizle kat ya da ipotekli kredi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± edindiÄŸi gayrimülkü bir gecede kaybedeceÄŸi riskli ve spekülatif bir oyun sahasÄ±na girmiÅŸ bulunmaktayÄ±z artÄ±k. Her köÅŸe baÅŸÄ±nda açÄ±lmÄ±ÅŸ emlak ofisi ve herkesin komisyon karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± al-satçÄ±lÄ±ÄŸa soyunduÄŸu bu emlak çÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ortamÄ±nda bir sabah ÅŸokla uyanÄ±ÅŸÄ±n faturasÄ± ise aÄŸÄ±r olacaktÄ±r. OlmamasÄ±nÄ± dileyelim!

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