Ã‡orlu tren kazasÄ±ndaki ihmaller

Ä°stanbul Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi S. Cankat TanrÄ±verdi, 24 yurttaÅŸÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã‡orlu tren faciasÄ±na iliÅŸkin ihmalleri yazdÄ±.

S. Cankat TanrÄ±verdi

Ä°stanbul Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma Görevlisi

Kazada, yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte menfez1 üstü ve demiryolu üstyapÄ±sÄ±2 altÄ±nda kalan zemin yeterli dayanÄ±mÄ± gösterememiÅŸtir. Tren lokomotifi ve ilk vagonlarÄ±nÄ±n dinamik etkileriyle zeminin, zayÄ±flamasÄ± ve kayma birim deformasyon3 birikimi (cyclic mobility) sonucu efektif gerilmesi sÄ±fÄ±ra düÅŸmüÅŸ, kayma mukavemeti kaybolmoÅŸtur. DolayÄ±sÄ±yla kaza, üstyapÄ±nÄ±n altÄ±nÄ±n boÅŸalmasÄ± ve raylarda, trenin raydan çÄ±kmasÄ±na neden olacak ölçüde bir kot farkÄ± oluÅŸmasÄ± sonucu gerçekleÅŸmiÅŸtir. Bunun sebebi suyun etkisiyle ve zeminin zayÄ±flamasÄ± olsa da sorumlusu yaÄŸmur deÄŸildir. Ne yaÄŸÄ±ÅŸlar, ne depremler ne de baÅŸkaca doÄŸa olaylarÄ± mühendislik yapÄ±larÄ±nda hasara ve can kaybÄ±na yol açmaz, hasar ve can kaybÄ±nÄ±n nedeni yanlÄ±ÅŸ mühendislik tasarÄ±m ve/veya uygulamalarÄ±dÄ±r. Sorun, görüntülerden oldukça eski bir yapÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan menfezin boyutlandÄ±rmasÄ±nÄ±n ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sisteminin yeniden tahkik edilmemesi, taÅŸkÄ±n seviyesine uygun bir temel ve alt-temel tabakasÄ± kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve/veya malzemesi seçimi yapÄ±lmamasÄ± ve yanlÄ±ÅŸ dolgu malzemesi (kil, silt gibi suyla ÅŸiÅŸen ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± gücünü yitiren) seçimidir. Mühendislik açÄ±dan bu ÅŸekilde açÄ±klanabilecek olaya dair ÅŸu çÄ±karÄ±mlar yapÄ±labilir:

Kayma direnci açÄ±sÄ±ndan zayÄ±f bir malzeme olan zeminler, demiryolu altyapsÄ±nda kullanÄ±lacaksa dolgu malzemesi nitelikleri iyi araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Dolgu malzemesi olarak kullanÄ±labilmesi için malzemenin geçirimli ve geçirimsiz türde olmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak belirli deneylerde gerekli koÅŸullarÄ± saÄŸlamasÄ± gerekir. Projelendirme sonrasÄ± hat iÅŸletmeye açÄ±lmadan da yerinde deneylerle sonuçlar deÄŸerlendirilmelidir.

Yol güzergâhÄ± su bulunan alanlardan geçiyorsa, drenaj4 yapÄ±larÄ± iyi tasarlanmalÄ± ve bunlar üzerinde farklÄ± oturmalar olmamasÄ± için bu bölgelerde çimento karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± özel yaklaÅŸÄ±m dolgularÄ± uygulanmalÄ± ve gerekiyorsa koruyucu duvar yapÄ±larÄ± inÅŸa edilmelidir.

DemiryollarÄ± çevresel etkilere maruz kalan mühendislik yapÄ±lardÄ±r. Bu yapÄ±larda çevresel etkiler nedeniyle üstyapÄ± veya altyapÄ±da meydana gelen deÄŸiÅŸimlerin/bozulmalarÄ±n denetimi ve gerekli bakÄ±m-onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± hayati önemdedir.

Bu teknik çÄ±karÄ±mlar yanÄ±nda bu vahim olaya dair birkaç ÅŸahsi çÄ±karÄ±mÄ±mÄ± da paylaÅŸmak istiyorum.

BakÄ±m-onarÄ±m ihalelerine ödenek bulunamamasÄ±5 kabul edilebilir bir gerekçe deÄŸildir. EÄŸer bir hatta denetim ve gerekli iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lamÄ±yorsa ilgili hat iÅŸletmede olmamalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸletmeye açÄ±k kalmasÄ± gereken her türlü ulaÅŸtÄ±rma yapÄ±sÄ±nda aralÄ±ksÄ±z ve planlÄ± bir bakÄ±m-onarÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± olmalÄ±dÄ±r. BakÄ±m-onarÄ±m aÅŸamasÄ± için demiryolu bekçiliÄŸi uygulamasÄ± oldukça verimli bir iÅŸgücü üretimidir. Her türlü mühendislik hesabÄ±nda olduÄŸu gibi, yerinde gözlem sonucu, en doÄŸru yönlendirmeyi yapan bu denetçi iÅŸçiler tekrar istihdam edilmelidir.

Her demiryolu kazasÄ±nda olduÄŸu gibi yine suçun yalnÄ±zca makinistlere yüklenmesinin önüne geçmek üzere, üniversiteler, meslek odalarÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z kurumlar tarafÄ±ndan varsa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ya da önümüzdeki günlerde hazÄ±rlanacak detaylÄ± teknik raporlar dikkate alÄ±narak asÄ±l sorumlularÄ±n bulunmasÄ±, gerekiyorsa bakanlÄ±k boyutunda hukuki iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Böyle vahim bir olayda ihmali bulunan tüm ÅŸahÄ±slar derhal istifa etmelidir. Son olarak herhangi bir kazada veya yaÅŸanan benzer bir olayda hiçbir nedenle, toplumun bilgi alma özgürlüÄŸü kÄ±sÄ±tlanmamalÄ±, basÄ±n önünde herhangi bir yayÄ±n yasaÄŸÄ± vb. uygulamaya gidilmemelidir.

1) Küçük akarsularÄ±n dolgu altÄ±ndan geçirilmesini saÄŸlayan yapÄ±.

2) Ray, travers, baÄŸlantÄ± elemanlarÄ±, balast, temel ve alt-temel bileÅŸenlerinin tümü.

3) Belirli kuvvetler etkisinde cismin ÅŸekil deÄŸiÅŸtirmesi, bozulma.

4) Suyun uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÅŸlemi.

5) ekap.kik.gov.tr verilerine gore. EriÅŸim tarihi: 09.07.2018.

CHP'li YÃ¼ceer'den yeni Bakana Ã‡orlu tren kazasÄ±na dair 'zor' sorular

Siyasi partilerden tren kazasÄ± tepkisi: Sorumlular istifa etmeli

Ã‡orlu'da kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tren hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ihalesi iptal edilmiÅŸ

Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 08:36

www.evrensel.net