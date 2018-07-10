SomalÄ± ailelerin adalet nÃ¶beti sÃ¼rÃ¼yor

301 iÈ™Ã§inin yaÈ™amÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±'na iliÈ™kin davada karar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ertelenmesi Ã¼zerine SomalÄ± ailelerin baÈ™lattÄ±ÄŸÄ± adalet nÃ¶beti sÃ¼rÃ¼yor.

301 iÈ™çinin yaÈ™amÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±'na iliÈ™kin açÄ±lan davada mahkemenin karar gününü ertelemesi üzerine SomalÄ± ailelerin baÈ™lattÄ±ÄŸÄ± adalet nöbeti sürüyor.

Davada karar günü diye ilan edilen 9 Temmuz'da devam edilen 22. duruÈ™mada mahkeme baÈ™kanÄ±, bir heyet üyesinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek, kararÄ± 11 Temmuz'da açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bunun üzerine avukatlar ve aileler duruÈ™ma salonu önünde adalet nöbetine baÅŸladÄ±. Dün geceyi duruÈ™ma salonu önünde geçiren aileler, bu gece de nöbete devam edecek. (Manisa/EVRENSEL)

Soma davasÄ± ertelendi, aileler Ã§arÅŸambaya kadar adalet nÃ¶betinde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 09:54

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