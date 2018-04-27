EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, nükleer santral kararının siyasi bir tercih ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Türkiye’nin nükleer santral kurma girişimini “akıl dışı” olarak nitelendirerek, “En güvenilir nükleer santral kurulmamış olandır. Ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da, dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral istemiyoruz” dedi.

“ÇERNOBİL HALEN ÇEVREYİ VE SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR”

Mak, 26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil’de yaşanan nükleer santral felaketinin 32. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Çernobil felaketinin etkilerinin halen tüm bölgede sürdüğüne işaret etti. Mak, “Çernobil çevreyi ve sağlığı tehdit ediyor” diye konuştu.

“İHTİYAÇ DUYULMADIĞI HALDE ZORUNLUYMUŞ GİBİ SUNULUYOR”

Türkiye’de yabancılar tarafından kurulup işletilecek olan nükleer santralin, halka yerli ve milli olarak tanıtıldığını aktaran Mak, yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmeden, ihtiyaç duyulmadığı halde tehlikeli bir enerji türü olan nükleerin zorunluymuş gibi sunulduğunu söyledi.

“AKIL DIŞI”

Mak, “Ekonomik anlaşılabilirliği ve bilimsel dayanağı olmayan; ülkemizde elektrik üretim santrallerinin kurulu güç açısından enerji fazlası varken; nükleer santral macerası, her açıdan akıl dışıdır. Dünyada Çernobil ve Fukuşima faciaları yaşanmışken, Akkuyu ve Sinop’ta nükleer enerji santralleri yaparak kara bulutları üzerimize çekmenin anlamı yok. Sonuçları itibarıyla ülkemiz ve halkımız için telafisi mümkün olmayan, bu siyasi tercih kabul edilemez bir karardır. Nükleer santraller bütün dünyayı tehdit etmektedir, Elektrik Mühendisleri Odası olarak nükleer santrallere karşı aklın ve bilimin ışığında mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NÜKLEERE İNAT, YAŞASIN HAYAT

Mak, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17:00’de Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde düzenleyecekleri “Türkiye’de Nükleer Santral Gerçeği” panelinde konunun tüm detaylarının tartışılacağını belirterek, tartışmaya ilgi duyan kişi, kurum ve kuruluşları beklediklerini sözlerine ekledi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:09

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