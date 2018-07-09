EMO YK Ãœyesi Ã–zbek: NÃ¼kleerde kaza olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KHK ile kabul edildi

NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu'na dair KHK'yi deÄŸerlendiren EMO YK Ãœyesi Ã–zbek, 'Bakanlar Kurulu, nÃ¼kleer santrallerdeki kaza olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti' dedi.

Mehmet ÖZER

Ä°stanbul

Enerji Mühendisleri OdasÄ± (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Kübilay Özbek, Nükleer Düzenleme Kurumu oluÅŸturulmasÄ±nÄ± düzenleyerek tüzel ya da gerçek kiÅŸilere nükleer tesis kurma yetkisi verilmesine imkan tanÄ±yan 702 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

KHK'nin "Amaç, Kapsam, TanÄ±mlar ve KÄ±saltmalar" baÅŸlÄ±klÄ± bölümünde, nükleer santrallerin faaliyetleri nedeniyle hem bugün yaÅŸayan halkÄ±n hem de gelecek nesillerin radyasyondan korunmasÄ± zorunluluÄŸuna atÄ±f yapan maddeye dikkat çeken Özbek, "Bakanlar Kurulu, nükleer santrallerin kurulmasÄ±na itiraz eden kurumlarÄ±n bahsettiÄŸi olasÄ± tehlikeleri baÅŸtan kabulleniyor" dedi.

Özbek, "Nükleer enerji ve Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyona iliÅŸkin faaliyetlerin yürütülmesi sÄ±rasÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, halkÄ±n, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasÄ±nÄ± saÄŸlamak üzere uygun ÅŸartlarÄ±n oluÅŸturularak sürdürülmesi, kazalarÄ±n önlenmesi veya kaza sonuçlarÄ±nÄ±n hafifletilmesi" ÅŸeklindeki ifade ile nükleer santrallerde kaza olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸtan kabul edildiÄŸine dikkat çekti.

KHK'de yer alan "Faaliyetin bireysel veya toplumsal açÄ±dan fayda saÄŸlamasÄ±" maddesini de eleÅŸtiren Özbek, bireysel fayda sapÅŸamak üzere nükleer santral kuran gerçek ya da tüzel bir kiÅŸinin, güvenliÄŸi maliyet artÄ±ÅŸÄ± olarak düÅŸünüp ihmal edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.

Yine KHK'de yer alan denetim maddesinin altÄ±nÄ± çizen Özbek, "Yetkilendirilen tüzel kiÅŸiler, tesisi oluÅŸturan yapÄ±, sistem ve bileÅŸenlerin inÅŸa, imalat ve montaj süreçlerinin denetimine yönelik olarak, Kurum tarafÄ±ndan yetkilendirilen özel hukuk tüzel kiÅŸilerinden Kurumun belirlediÄŸi usul ve esaslar kapsamÄ±nda ayrÄ±ca denetim hizmeti alÄ±r." ÅŸeklindeki ifadenin 301 madencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Soma katliamÄ± sonrasÄ±nda eleÅŸtirilen "denetim satÄ±n alma" uygulamasÄ± ile neredeyse aynÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Normal ÅŸartlarda nükleer santralin yer seçimi ve kuruluÅŸunun imar kanununa baÄŸlÄ± ve denetimlere tabi olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Özbek, "YayÄ±nlanan KHK ile bu zorunluluk da tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor, yapÄ± denetimi uygulanmaz deniyor" diye konuÅŸtu.

'DOÄžRUDAN CUMHURBAÅžKANINA BAÄžLI'

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun doÄŸrudan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özbek, söz konusu düzenlemenin KHK ile yapÄ±lmasÄ±nÄ±n da dikkat çekici olduÄŸunu belirtti. "Hiçbir demokratik ülkede nükleer santral kurma kararÄ± demokratik yollarla alÄ±namÄ±yor. Kurulmak istenen tesisler bile kamuoyu tepkisiyle iptal ediliyor" diyen Özbek, "Böyle bir yasayÄ± Meclis'e getirmek istememiÅŸ olabilirler" dedi.

'DEV TÜNELLER NÜKLEER ATIK TAÅžIMAK Ä°ÇÄ°N MÄ° YAPILDI?'

KHK'de yer alan "Radyoaktif maddelerin taÅŸÄ±nmasÄ±nda; güvenlik ve emniyete iliÅŸkin hususlar Kurum tarafÄ±ndan, diÄŸer hususlar ise Kurumun uygun görüÅŸü alÄ±narak UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzenlenir." ifadesine vurgu yapan Özbek, "Bu madde, Karadeniz'den Akdeniz'e doÄŸru yapÄ±lan büyük tünellerin bu amaçla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündürtüyor" ifadesini kullandÄ±.

'MALÄ°YETÄ° ÇOK YÜKSEK'

KurulmasÄ± planlanan nükleer santrallerin üreteceÄŸi atÄ±klarÄ±n bertaraf edilmesi ve depolanmasÄ± için fon oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± belirten Özbek, KHK'ye göre nükleer tesis iÅŸleten bir ÅŸirketin bu fona kw/saat baÅŸÄ±na 0,15 dolar ödeme yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bu maddeye göre, 2000 megawatlÄ±k bir nükleer santral için her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 30 milyon dolarÄ±n bu hesaba yatacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Özbek, sadece bu raklamla 30 tane 1 megawatlÄ±k güneÅŸ ya da rüzgar santrali kurulabileceÄŸini ve 500 haneli 30 tane köyün aydÄ±nlatÄ±labileceÄŸini ifade etti.

Türkiye'de kurulu bulunan mevcut enerji üretim santrallerinin sadece yüzde 46'sÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Özbek, nükleer santral kurma düÅŸüncesinin enerji ihtiyacÄ±ndan kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. "Rüzgardan 3 sente enerji alÄ±yoruz, HES daha ucuz. Nükleer ise 25 sente mal olacak" diyen Özbek, "2000 megawatlÄ±k bir güneÅŸ santraline yÄ±llÄ±k 768 milyon dolar ödüyoruz. Nükleer santrale ise 4.8 milyar dolar ödeyeceÄŸiz" dedi. Özbek, yapÄ±sal ve maliyet açÄ±dan daha küçük santrallerin kurulmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir kez kurulan tesiste üretime ara vermek ya da üretimi durdurmak gibi seçeneklerin de bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu oluÅŸturan 702 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 16:50

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