Celalettin Can, Silivri Cezaevinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

78â€™liler GiriÅŸimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve HDP PM Ã¼yesi Celalettin Can, 5 ay kaldÄ±ÄŸÄ± Silivri Cezaeviâ€™nde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve tanÄ±k olduÄŸu sÃ¼reci anlattÄ±.

Cezaevlerinde yaÅŸanan hak ihlallerine yönelik bir araya gelen yazar, gazeteci ve insan haklarÄ± savunucularÄ±, cezaevlerinde ‘gizli’ bir yönetmelik tarafÄ±ndan tutuklulara iÅŸkence uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 78liler GiriÅŸimi Sözcüsü Celalettin Can ise, gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan tutukluluk sürecine kadar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± “Ä°nsan karÅŸÄ±tÄ± sosyal bir yalÄ±tÄ±m politikasÄ± izleniyor” ÅŸeklinde özetledi.

Akademisyen, gazeteci, insan haklarÄ± savunucusu ve tahliye olan 78liler GiriÅŸimi Sözcüsü Celalettin Can, Silivri Cezaevin’nde yaÅŸanan hak ihlalleriyle ilgili Taksim Hill Otel’de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzendi. “Silivri Cezaevi tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve siyasi tutsaklara özgürlük” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya, Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± avukat Eren Keskin, TÄ°HV Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dk. Åžebnem Korur FincancÄ±, Akademisyen Ümit Biçer, Gazeteci Nuray Mert, Prof. Gençay Gürsoy, Gazeteci-Yazar Nadire Mater, Gazeteci Murat Çelikkan, BarÄ±ÅŸ VakfÄ± Üyesi Hakan Tahmaz, 78liler GiriÅŸimi Sözcüsü Celalettin Can, aktivst Nimet TanrÄ±kulu ve çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da ilk olarak söz alan 78liler GiriÅŸimi Sözcüsü Celalettin Can oldu. Silivri Cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± altÄ± ay içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerine deÄŸinen Can, gece yarÄ±sÄ± evine yapÄ±lan baskÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teknik araçlarÄ±nÄ±n tümünün alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GözaltÄ± sürecinde dar, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, bunaltÄ±cÄ± bir sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hakim olduÄŸu bir alanda tutulduklarÄ±nÄ± ve 4 kiÅŸi ile birlikte bu alanda 14 gün boyunca kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Can, bu süre zarfÄ±nda ilaçlarÄ±nÄ±n kendisine verilemediÄŸini, psikolojik baskÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Can konuÅŸmasÄ±nÄ±n ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Beni Ä°ÅžÄ°D’li katilleri yanÄ±na verdiler. Bugüne kadar kamuoyuna paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±m durumlar yaÅŸadÄ±m. Emniyet sorgusundan önce iki istihbarat elemanÄ±nÄ±n sorgulamaya kalkmasÄ± ve ifadeleri ilginçti. YoÄŸun halk toplantÄ±larÄ±, halka kurulan iliÅŸki biçimi, diyaloglar karÅŸÄ±ma getirildi. ‘KonuÅŸabilirim ne var bunda. Siyaset yapÄ±yorum. Åžiddet, öfke gibi konuÅŸmalar mÄ± yaptÄ±m. BarÄ±ÅŸ süreçlerini konuÅŸuyorum’ dediÄŸim de cevap olarak ‘Åžiddet övgüsü ve unsuru yok ancak sadece ÅŸiddet beka sorunu yaratmaz’. KÄ±sacasÄ± kendilerince üstü kapalÄ± olarak, bana, terbiye edilmiÅŸ bir dil öneriliyordu. Hemen bÄ±rakÄ±labilirsinle devam eden bir dizi konuÅŸmalar yaptÄ±lar.”

HAKÄ°M KARARI POLÄ°SLE BÄ°RLÄ°KTE ALIYOR

Emniyet sorgusunun ise tam bir komedi olduÄŸunu söyleyen Can, telefon konuÅŸmalarÄ±ndan oluÅŸturulan metnin kendisine okunmadan sorular yöneltildiÄŸini vurgulayarak, kendisine yöneltilen bütün suçlamalarÄ±n telefon dinlemelerine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Can, “SavcÄ±lÄ±k ifadesinden sonra 4’üncü Sulh Ceza HakimliÄŸi de ayrÄ±ca tam bir komediydi. DavayÄ± izlemek isteyen HDP milletvekilleri salondan çÄ±karÄ±ldÄ±. Bizi sorgulayan MHP’li hatta MHP’den de öte polisler salonu iÅŸgal ettiler. Her arada, hatta karar arasÄ±nda bile hakimin arkasÄ±ndan birlikte odasÄ±na geçtiler. Ä°fade mi okutmadÄ±lar. Ä°mzalatmadÄ±lar. Bu halde 20 Åžubat’ta tutuklama kararÄ± verildi. Ä°lk gecemizi Metris Cezaevi’nde geçirdik. Sabaha kadar bekletildik.Onur kÄ±rÄ±cÄ± bir aramaya yöneldiler. Tepki gösterince apar topar Silivri 5’nolu cezaevine götürüldüm” diye konuÅŸtu.

‘Ä°ÅžKENCE KEYFÄ° DEÄžÄ°L, Ä°DARE POLÄ°TÄ°KALARININ UYGULAMASI’

Can Silivri Cezaevi’nde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle aktardÄ±: “Silivri’de tutuklu olan kiÅŸilerin birbirlerinden ayrÄ±lmasÄ± mutlak bir kural. Psikolojik ve fiziksel tecrit baÅŸÄ±ndan itibaren mutlak bir kural. KiÅŸilerin birbiriyle konuÅŸmasÄ±, iÅŸaretleÅŸmesi, not alÄ±ÅŸ veriÅŸi yapmamasÄ± yasak. Kurallar ihlal edildiÄŸin de bedensel müdahaleye hatta iÅŸkenceye baÅŸvuruyorlar. Bu tekil bir keyfiyet deÄŸil ‘gizli’ bir yönetmelik çerçevesinde bedensel iÅŸkence yapma yetkileri var. Ä°nsan karÅŸÄ±tÄ± sosyal bir yalÄ±tÄ±m politikasÄ± izleniyor. Siyasi tutsaklar arasÄ±nda olmasÄ± gereken bütün sosyal iletiÅŸim ve iliÅŸki yasak . DayanÄ±ÅŸma ve paylaÅŸma yasak. Silivri Ceza Ä°nfaz kurumunda olanlar bunlar.”

Ä°ddianamelerin geç hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±,makul süre de yargÄ±lamanÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± durumunun ihlal edildiÄŸini söyleyen Can, cezaevlerinde adalet boÅŸluÄŸunun olduÄŸunu, “ Ciddi bir özgürlük talebi var. Ancak hükümet bu özgürlük talebine karÅŸÄ± duyarsÄ±z. MHP ise Alaaddin ÇakÄ±cÄ± hakimliÄŸi yapÄ±yor” diyerek, 170 cezaevinin tamamlanmak üzere olduÄŸunu söyledi. Can, “Her bir cezaevinin kapasitesi 5 bin kiÅŸilik. Buna göre 850 bin kiÅŸinin olabileceÄŸi bir Türkiye’mi tasarlanÄ±yor?” diye sordu!

‘BÄ°AT ETMEMEK Ä°NSANIN Ä°ÇÄ°NDE YAÅžADIÄžI BÄ°R KONFOR’

Can’Ä±n ardÄ±ndan söz alan Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Avukat Eren Keskin, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n ‘Biat et, rahat et’ sözlerine atÄ±fta bulanarak, “Öncelikle Celalettin’e geçmiÅŸ olsun diliyorum. Biz biat etmiyoruz rahat da etmiyoruz. Biat etmemek insanÄ±n kendi içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir konfor. Bugün Vedat AydÄ±n’Ä±n katlediliÅŸinin yÄ±l dönümü. Belki de biz ÅŸanslÄ±yÄ±z, hala biat etmeyerek mücadelemize devam ediyoruz ama içimizde katledilen ve hala failleri ortaya çÄ±karÄ±lmamÄ±ÅŸ arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. AslÄ±nda bu mücadelede bizi kararlÄ± kÄ±lan da onlara olan borcumuzu hissetmemiz. Celalettin cezaevlerinin durumunu çok güzel özetledi. Onu cezaevine ziyarete gittiÄŸim zaman ÅŸunu düÅŸündüm; Türkiye Silivri’den yönetilse gerçekten çok demokratik bir yer olurdu. Çünkü bütün entelektüeller orada. BarÄ±ÅŸ isteyen, düÅŸünen herkes cezaevinde. Celalettin barÄ±ÅŸ süreci adÄ± verilen süreçte devlet tarafÄ±ndan akil insan olarak kabul edilmiÅŸti. Devlet onun demokratik ve objektif olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündü. Bugün ne deÄŸiÅŸti? Celalettin aynÄ± Celalettin. Biz devletin belirli ittifaklarÄ±na ve yapÄ±sal deÄŸiÅŸikliklerine göre kendimizi ayarlayamayÄ±z” diye konuÅŸtu.

Cezaevlerinde yaÅŸananlar 90’lÄ± yÄ±llarÄ±n cezaevi koÅŸullarÄ±yla aynÄ± olduÄŸunu aktaran Keskin, “ OHAL sürecinde, Türkiye, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’ni askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Avrupa Konseyine bildirdi. Bunun ardÄ±ndan her ÅŸeyin bahanesi OHAL oldu.Çok fazla hasta mahpus var. Özellikle Kürdistan cezaevinde uygulanan kamera sistemi var. KadÄ±n mahpuslar bundan çok ÅŸikayetçiler. Çünkü tüm özel yaÅŸam alanlarÄ±nda kamera kontrolü var. Banyoya tuvalete giderken tacize uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± hissediyorlar. Hasta mahpuslar ‘hastaneye götürülmem mi daha iyi götürülmemem mi daha iyi diye’ düÅŸünüyor. Götürülürken ayrÄ± bir iÅŸkenceye maruz kalÄ±yor. KadÄ±n mahpuslar tacize maruz kalÄ±yor. Son olarak ÅŸunu eklemek istiyorum: Muhalifler olarak hepimizin homofobiyi, transfobiyi aÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Nuriye ve Semih’in ölüm orucuna gösterilen ilgi ve tepki Buse’nin ölüm orucuna da gösterilmeli. 31 gündür ölüm orucunda. Buse yapayalnÄ±z ve çok zor durumda. Bir kez daha itaat etmiyoruz diyerek bitirmek istiyorum” diye belirtti.

Keskin’in ardÄ±ndan söz alan akademisyen Ümit Biçer, cezaevlerindeki saÄŸlÄ±k ve tedavi sorunlarÄ±na deÄŸinerek,“Alaaddin ÇakÄ±cÄ± için hazÄ±rlanan tÄ±bbi rapor, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± üzerindeki baskÄ±yÄ± da ifade ediyor. AynÄ± baskÄ± siyasi tutsaklara karÅŸÄ± baÅŸka bir boyutuyla inÅŸa ediliyor.SaÄŸlÄ±k hizmeti herkes için eÅŸit ÅŸekilde verilmeli.” dedi.

Son olarak Nuray Mert ise, “Celalettin Can cezaevindeki sosyal yalÄ±tÄ±mdan bahsetti. AslÄ±nda bunun da ötesinde yÄ±ldÄ±rma sindirme süreçlerinde cezaevinde yalÄ±tÄ±mÄ±n yanÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±da da bir yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rma söz konusu. Kendisinden uzak durulan insandan ziyade uzak duran insanÄ±n hayatÄ± zordur aslÄ±nda. Çünkü aynÄ± fikirde olan insanlar ‘BaÅŸÄ±m derde girmesin’ diyerek baskÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda duran insanlardan uzak duruyor. Bu çok daha acÄ± bir durum. Biat etmeden dayanÄ±ÅŸma içinde olmak gerek.” Åžeklinde konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 17:43

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