HDP'nin barajÄ± aÅŸmasÄ±na kÄ±zan ErdoÄŸan, hÄ±ncÄ±nÄ± CHP'den Ã§Ä±kardÄ±!

SeÃ§imde yÃ¼zde 7 oy kaybeden AKP'nin lideri Tayyip ErdoÄŸan, HDP'nin barajÄ± aÅŸmasÄ±ndan duyduÄŸu Ã¶fkeyi CHP'den Ã§Ä±kardÄ±!

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, AKP Ä°l BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada CHP'nin HDP'nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nda rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YaklaÅŸÄ±k 6 milyon kiÅŸinin oyunu alarak TBMM'nin en büyük üçüncü partisi olan HDP için "Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti" ifadesini kullanmayÄ± sürdüren ErdoÄŸan, CHP'lilere partiye hesap sorma çaÄŸrÄ±sÄ± yapmaktan da geri durmadÄ±.

Seçimlere katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yüzde 86,24 olduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Buradan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n her birine ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür ediyorum" dedi.

HDP'nin barajÄ± aÅŸmasÄ± ve AKP'nin yüzde 7'lik oy kaybÄ± sonrasÄ± partisinin tek baÅŸÄ±na çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamamasÄ± sebebiyle öfkeli olan ErdoÄŸan, bunun sorumlusu olarak da CHP'yi gösterdi.

"CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajÄ±n üzerine taÅŸÄ±mak için kendisine oy verenlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± oraya yönlendirdi. Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz" diyen ErdoÄŸan, "Türkiye'nin en eski partisini BatÄ±'daki bir avuç marjinalin ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncaÄŸÄ± haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açÄ±k ve net hesabÄ± soracaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, "CHP bu hesaplaÅŸmayÄ± kendi içinde yapmazsa bölücü örgütle anamuhalefet partisi arasÄ±ndaki baÄŸ taktik olmaktan çÄ±kÄ±p esas haline dönüÅŸecektir" dedi.

PAZARTESÄ° KABÄ°NESÄ°NÄ° AÇIKLAYACAK

ErdoÄŸan, pazartesi günü yemin töreninin ardÄ±ndan yayÄ±nlanacak 1 NumaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KHK'si ile yeniden organize edilmiÅŸ haliyle bakanlÄ±klarÄ± kuracaklarÄ±nÄ± ve aynÄ± akÅŸam kabineyi açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi. ErdoÄŸan, "Ä°lk etapta bakanlar, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±, yeniden tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kurum baÅŸkanlarÄ±, genel müdürler düzeyine kadar bu kÄ±smÄ± üzerinde detaylÄ± çalÄ±ÅŸarak bir noktaya getirdik. Benzer iÅŸleri yapan kurumlarÄ± birleÅŸtirerek, iÅŸlevsiz kalmÄ±ÅŸ kurumlarÄ± tasfiye ederek devletin iÅŸleyiÅŸini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor ve etkin hale getiriyoruz. Pazartesi günü CumhurbaÅŸkanÄ± olarak yemin edip inÅŸallah yeni sisteme göre göreve baÅŸlÄ±yoruz. ArtÄ±k yürütme görevini Meclis tarafÄ±ndan yetkilendirilen Bakanlar Kurulu deÄŸil doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ± ifa edecek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, yeni kabineye dair açÄ±klamasÄ±nda "Åžimdi artÄ±k partili olmayan bakanlarÄ±mÄ±zla bir kabine oluÅŸturuyoruz" dedi.

CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI DEVAM EDECEK

MHP ile kurulan ve BBP'nin de desteklediÄŸi Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n geleceÄŸine deÄŸinen ErdoÄŸan, "Milletvekili daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve ülkemizin içinden geçtiÄŸi durum sebebiyle Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± Mecliste devam ettireceÄŸiz" bilgisini verdi.

ErdoÄŸan, Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n sona ermesine de vurgu yaparak "Ä°ttifaklarÄ±nÄ± pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz ülkemize ve milletimize hayÄ±rlÄ± hizmetlere vesile olmaya devam etme inancÄ±yla bu birlikteliÄŸe sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z" dedi.

'OY FARKINI Ä°YÄ° ANALÄ°Z ETMELÄ°YÄ°Z'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde kendisinin aldÄ±ÄŸÄ± yüzde 50.6 oyla, AKP'nin aldÄ±ÄŸÄ± yüzde 42.6'lÄ±k oy arasÄ±ndaki farka dikkat çeken ErdoÄŸan, "Seçim sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oy ile milletvekili seçiminde elde ettiÄŸimiz netice arasÄ±ndaki farkÄ± çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2007, 2011, 2015 KasÄ±m seçimlerinde, 2007, 2010 ve 2017 halk oylamalarÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± sonuçlar ortadadÄ±r. Buna karÅŸÄ±lÄ±k 2015 Haziran'Ä±nda ve son seçimlerde üzerinde uzun uzun durmamÄ±z gereken sonuçlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Biz seçimlerden sadece birinci çÄ±kmakla yetinebilecek, bunu baÅŸarÄ± sayabilecek bir siyasi parti deÄŸiliz" yorumunda bulundu.

'GÖNÜL BELEDÄ°YECÄ°LÄ°ÄžÄ° SEFERBERLÄ°ÄžÄ°'

"Bizi yücelten tevazumuz olmuÅŸtur. EÄŸer biz bu tevazuyu kaybettiysek iÅŸte bu açÄ±k net puan kaybÄ±na da neden olmuÅŸtur" diyen ErdoÄŸan, yerel seçimlere kadar 24 Haziran'Ä±n muhasebesini yapÄ±p gereken adÄ±mlarÄ± atmak durumunda olduklarÄ±nÄ± belirtti.

"2019 Mart'Ä±na kadar belediyeciliÄŸin adÄ±nÄ± 'gönül belediyeciliÄŸi seferberliÄŸi' olarak koyuyorum" diyen ErdoÄŸan ÅŸöyle devam etti:

"Gönüllere girmiyor da vatandaÅŸa eÄŸer tepeden bakÄ±yorsak, bir gurur abidesi olarak bakÄ±yorsak, kusura bakmayÄ±n bu millet ÅŸamar oÄŸlanÄ± deÄŸil. Bir oy verir, iki oy verir ondan sonra kenara koyar. Zaten demokrasinin güzelliÄŸi de burasÄ±dÄ±r.

Kongremizle birlikte yeni bir oluÅŸum olacak. Åžüphesiz ki MKYK'mizden tutun da MYK'mize varÄ±ncaya kadar bir deÄŸiÅŸim, dönüÅŸüm orada da az da olsa yapacaÄŸÄ±z ama ondan sonra çok yoÄŸun bir maraton baÅŸlÄ±yor. Yerel seçimlerin startÄ±nÄ± vereceÄŸiz ve bu startÄ± verirken de kaÅŸÄ±na gözüne deÄŸil, hem iÅŸ bitirme potansiyeline hem halkla uyumuna bakarak adÄ±m atmak durumundayÄ±z.

MevcutlarÄ± korumak bir yana bugüne kadar istediÄŸimiz neticeye ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nice belediyeyi partimizin saflarÄ±na katacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.

Bugün dünden daha güçlüyüz ama bu gücümüzü tevazu üzerinde yükseltmeliyiz." (Ankara/AA)

24 Haziran seÃ§imlerinin kesin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DiyarbakÄ±rlÄ±lar yeni meclisten umutlu deÄŸil

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 12:14

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