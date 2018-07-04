24 Haziran seÃ§imlerinin kesin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, 24 Haziran seÃ§imlerinin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Tayyip ErdoÄŸan yÃ¼zde 52.59 oy aldÄ±.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Buna göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yüzde 52,59, Muharrem Ä°nce yüzde 30,64, Selahattin DemirtaÅŸ yüzde 8,4, Meral AkÅŸener yüzde 7,29 oy aldÄ±.

MilletvekilliÄŸi kesin seçim sonuçlarÄ±na göreyse AKP yüzde 42.56, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22,65, HalklarÄ±n Demokratik Partisi yüzde 11.70, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11.10, Ä°YÄ° Parti yüzde 9.96, Saadet Partisi 1.34, Vatan Partisi 0.23 oy aldÄ±.

Bu sonuçlara göre, Meclis'te AKP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, Ä°YÄ° Parti 43 milletvekili çÄ±kardÄ±.

24 Haziran'da yapÄ±lan seçimlerle ilgili itiraz süreci de bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmÄ±ÅŸ oldu.

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi Güven bu sabah yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bugüne kadar 13 Ä°l Seçim Kurulu kararÄ±na karÅŸÄ± itiraz geldi ve bunlarÄ± sonuçlandÄ±rdÄ±k. Bugün itiraz gelirse ona da bakacaÄŸÄ±z. SonuçlandÄ±rÄ±rsak ve olaÄŸanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibarÄ±yla seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmazsa 17.00'den sonra sizlere kesin seçim sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klarÄ±z. Resmi Gazete'ye göndereceÄŸiz ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n mazbatasÄ±nÄ± da Meclis BaÅŸkanÄ±mÄ±za takdim edeceÄŸim" demiÅŸti.

'EN AZ Ä°KÄ° SEÇÄ°MLÄ°K MALZEMEMÄ°Z HAZIR'

Erken seçim tartÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸu belirtilerek, YSK'nin bir erken seçime hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna Güven, "ArkadaÅŸlar, o benim iÅŸim deÄŸil. Biz her seçim bittiÄŸinde bir sonraki en az iki seçimlik malzememizi hazÄ±rlarÄ±z. Bunu her zaman söylüyorum. Ama erken seçim kararÄ± alÄ±p almamak benim iÅŸim deÄŸil. O siyasi iradenin iÅŸi. YSK her zaman hazÄ±r durumda olmak durumundadÄ±r. Bugüne kadar hep hazÄ±r olduk. Bundan sonra da hazÄ±r olacaÄŸÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Güven, seçim sürecinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonraki seçimlerle ilgili eksikler ve ihtiyaçlar konusundaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini, bunun rutin iÅŸleri olduÄŸunu kaydetti. (AA)

24 Haziran seÃ§imlerinden koalisyon Ã§Ä±ktÄ±, AKP MHPâ€™ye muhtaÃ§

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:30

www.evrensel.net