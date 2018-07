24 Haziran seÃ§imlerinin kesin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tayyip Erdoğan yüzde 52.59 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29 oy aldı.

Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarına göreyse AKP yüzde 42.56, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22,65, Halkların Demokratik Partisi yüzde 11.70, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11.10, İYİ Parti yüzde 9.96, Saadet Partisi 1.34, Vatan Partisi 0.23 oy aldı.

Bu sonuçlara göre, Meclis'te AKP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı.

24 Haziran'da yapılan seçimlerle ilgili itiraz süreci de bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmış oldu.

YSK Başkanı Sadi Güven bu sabah yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 13 İl Seçim Kurulu kararına karşı itiraz geldi ve bunları sonuçlandırdık. Bugün itiraz gelirse ona da bakacağız. Sonuçlandırırsak ve olağanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibarıyla seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmazsa 17.00'den sonra sizlere kesin seçim sonuçlarını açıklarız. Resmi Gazete'ye göndereceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanının mazbatasını da Meclis Başkanımıza takdim edeceğim" demişti.

'EN AZ İKİ SEÇİMLİK MALZEMEMİZ HAZIR'

Erken seçim tartışması olduğu belirtilerek, YSK'nin bir erken seçime hazır olup olmadığı sorusuna Güven, "Arkadaşlar, o benim işim değil. Biz her seçim bittiğinde bir sonraki en az iki seçimlik malzememizi hazırlarız. Bunu her zaman söylüyorum. Ama erken seçim kararı alıp almamak benim işim değil. O siyasi iradenin işi. YSK her zaman hazır durumda olmak durumundadır. Bugüne kadar hep hazır olduk. Bundan sonra da hazır olacağız." yanıtını verdi.

Güven, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından sonraki seçimlerle ilgili eksikler ve ihtiyaçlar konusundaki çalışmalarının devam edeceğini, bunun rutin işleri olduğunu kaydetti. (AA)

