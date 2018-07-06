DiyarbakÄ±rlÄ±lar yeni meclisten umutlu deÄŸil

Yeni hÃ¼kÃ¼met sistemini, yeni meclisi ve beklentilerini konuÅŸtuÄŸumuz DiyarbakÄ±rlÄ± yurttaÅŸlar KÃ¼rt sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda umutlu deÄŸil.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r’da Yüksek Kahveler ve Ofis semtinde 24 Haziran seçimlerinden sonra yurttaÅŸlara yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) dair beklentilerini sorduk. Evrensel'e konuÅŸan yurttaÅŸlar, dünyada demokratik bir sisteme geçirilirken kendilerinin diktatoryal rejime geçtiklerini söylediler. Kürt sorununun çözümünü beklerken bu Meclis ile bu sorunun çözümü konusunda umutlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.

‘REJÄ°M ARTIK DÄ°KTATORYAL’

Yüksek Kahveler’de konuÅŸtuÄŸumuz Mehmet Ferhat, Meclisten hiçbir beklentisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Rejim artÄ±k diktatoryal rejim, AB’den de uzaklaÅŸtÄ±k. DünyanÄ±n her yerinde demokratik sisteme geçilirken burada yasama yok, yargÄ± yok, kimse onu yargÄ±layamÄ±yor. Bu adamÄ±n vereceÄŸi yanlÄ±ÅŸ kararÄ±n faturasÄ± kime kesilecek? Halka tabii. BaÅŸkanlÄ±k sistemi diyorlar. ABD baÅŸkanÄ± yargÄ±lanabiliyor ama burada kimse onu yargÄ±layamÄ±yor. Parlamentodan da bir beklentim yok açÄ±kçasÄ±” diye konuÅŸtu. Daha sonra konuÅŸan Ali DoÄŸan ise, bir dönem AKP’den Kürt sorununun çözümüne dair beklentilerinin olduÄŸunu fakat artÄ±k bu sorunun çözümünün imkansÄ±z olduÄŸunu ifade ederek "Bu Meclisten bir beklentimiz artÄ±k kalmadÄ±” dedi.

‘TEKRAR MASAYA OTURULMALI’

Mehmet Kesin ise “Naylon Meclis” diye söze karÄ±ÅŸÄ±yor. O da yeni dönemde Meclisten bir beklentisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Demokratik bir parlamento istiyoruz ama bu parlamentoda söz konusu deÄŸil. Çünkü ülkenin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± bir partinin eÅŸ genel baÅŸkanÄ±nÄ± arayÄ±p telefondan açÄ±k açÄ±k tehdit edebiliyor. Bir bakan çÄ±kÄ±p tehdit edebiliyor, kimse buna dair çÄ±kÄ±p tek kelime söylemiyor. Ben bir HDP’li ile bir AKP’linin parlamentoda eÅŸit olacaÄŸÄ±nÄ± dahi düÅŸünmüyorum. Bir diÄŸer hükümet ortaÄŸÄ± çÄ±kÄ±p bir suçluyla görüÅŸüyor. Ne bekleyeceksin ki? Tekrar masaya oturulmasÄ± lazÄ±m, operasyonlar durmalÄ±” dedi.

‘MAFYA Ä°ÇÄ°N AF Ä°STEYEN Ä°KTÄ°DAR ORTAÄžI VAR’

Gazi adÄ±ndaki yurttaÅŸ ise adaletin, eÅŸitliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede parlamentoda hiçbir sorunun çözümünün mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “Mafya için af isteyen iktidar ortaÄŸÄ± MHP var. EÅŸitlik, adalet, hak, hukuk yok. Ekonomi kötüye gidiyor. AçÄ±m, Türkiye, Kürtleri yok saydÄ±ÄŸÄ± sürece hiçbir sorun çözülmez. Umut ediyorum ki bu dönem bir ÅŸey deÄŸiÅŸebilir” dedi.

Ä°smini vermek istemeyen bir yurttaÅŸ ise yeni dönemde Meclisin ülkede baÅŸta Kürt sorununa ve varolan diÄŸer sorunlara iliÅŸkin bir çözüm olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “AKP, MHP’yi yanÄ±na aldÄ±. Kürt sorununu tamamen ortadan kaldÄ±rmak, yok saymak için. Zaten çözmek isteseydi masayÄ± devirmezdi, Afrin’e girmezdi. Kürt halkÄ±na, temsilcilerine 'Ne istiyorsunuz?' derlerdi. Bu yüzden bir beklentim yok” dedi. Ä°smini vermek istemeyen bir kafe iÅŸletmecisi ise, “HDP’nin baraj sorunu yoktu. Sur ve Cizre’den sonra HDP iyi politika yapamadÄ±. HalkÄ±n iradesi önemsenmeli. Sadece Kürt sorununa iliÅŸkin deÄŸil iÅŸçi, kadÄ±n, çocuk, hayvan haklarÄ±na dair çalÄ±ÅŸmalar yapmalÄ±” diye konuÅŸtu.

ToplantÄ±, gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler iÃ§in emsal karar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 08:45

www.evrensel.net