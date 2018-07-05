Avrupa Parlamentosunda â€˜Grev var Ã§eviri yokâ€™!

Avrupa Parlamentosu'nda kadrolu yÃ¼zlerce tercÃ¼man, yeni Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla iÅŸ bÄ±rakma eylemlerini 1 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Avrupa Parlamentosunda (AP) 1 aydÄ±r çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto eden tercümanlar salÄ± günü iÅŸ bÄ±raktÄ±. Birçok milletvekili de ses sistemini keserek tercümanlara destek verdi.

BasÄ±na konuÅŸma yasaÄŸÄ± bulunan tercümanlar ise grev kararÄ±na raÄŸmen çalÄ±ÅŸmaya zorlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Kimi Avrupa milletvekilleri bu durumun temel hak ve özgürlüklere aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti.

8 AY BOYUNCA ANLAÅžMAYA VARILAMADI

Euronews Türkçe’ye konuÅŸan ve isminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen kadrolu bir tercüman “Olay bir yÄ±l öncesine dayanÄ±yor. Temmuz 2017 tarihinde yönetim tercümanlara yeni çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± dayattÄ±. Sendika ekim ayÄ±nda grev çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. O dönemde eylemler askÄ±ya alÄ±ndÄ± zira yönetimle görüÅŸmelerin sonuç vereceÄŸi düÅŸünülüyordu. AnlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±. GörüÅŸmelerin üzerinden 8 ay geçti ancak hiç bir sonuç elde edilemedi. Daha sonra sendika yeniden grev çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu ve olaylar büyüdü” dedi.

ÇALIÅžMA SAATLERÄ° ARTIRILMAK Ä°STENÄ°YOR

Avrupa Komisyonuna kÄ±yasla iÅŸlerinin çok daha aÄŸÄ±r olduÄŸunu ifade eden söz konusu tercüman “Åžu ana kadar toplantÄ±larÄ± tercüme etmemiz için kabinlerde günde en fazla 7 saat kalmamÄ±z talep ediliyordu. Avrupa Parlamentosu bu süreyi 8 saate çÄ±karmak istiyor. Bu çok fazla. Biz 7 buçuk saat olmasÄ±na razÄ±ydÄ±k. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerde bu süre 6 saat. ToplantÄ±lara hakim olmak durumundayÄ±z. Üst düzey toplantÄ±lara hazÄ±rlÄ±ksÄ±z gidemezsiniz. Bunu göz önünde bulundurmak durumundalar” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Avrupa Parlamentosunun fazla ileri gittiÄŸini belirten tercüman her gün bina içerisinde en az 12 saat bulunma ÅŸartÄ± getirileceÄŸini bunun özel hayatÄ± olumsuz etkileyeceÄŸini ifade etti. AyrÄ±ca yÄ±lda 6 kez akÅŸamlarÄ± müsait olmalarÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini söyledi.

AB, ÇALIÅžANLARIN GREV HAKKINI ELLERÄ°NDEN ALIYOR

SalÄ± günü, Strasburg’da devam eden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumunda birçok Avrupa milletvekilinin salonun ses sistemine müdahale etmesi üzerine tercümanlar en az yarÄ±m saat konuÅŸmalarÄ± çeviremedi. Avrupa milletvekilleri böylece tercümanlara destek mesajÄ± verdi.

Salonda bulunan Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani duruma sert tepki gösterdi. Ses sistemini kesen Avrupa milletvekilleri arasÄ±nda Sosyalist ve Demokratlar grubundan Edouard Martin de bulunuyor.

BAZI VEKÄ°LLERDEN GREVE DESTEK

Avrupa Milletvekili Edouard Martin “Pazartesi günü, AP baÅŸkanÄ±na temel hak ve özgürlükler için önemli olan grevin yapÄ±lamamasÄ± konusunda bir soru sordum ancak cevap alamadÄ±m. UluslararasÄ± yasalara uyulmamasÄ± ve tercümanlarÄ±n zorla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± beni rahatsÄ±z etti. Dikkat çekmek için salÄ± günü sabah 9’da ses sistemine müdahale ettik. Daha sonra Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± bana yaptÄ±rÄ±m uygulayacaklarÄ±nÄ± söyledi. 10 kiÅŸiydik sadece 5’imizi çaÄŸÄ±rdÄ±. Nedenini anlamadÄ±k. Herhangi bir yaptÄ±rÄ±m halinde olayÄ± mahkemeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m zira temel hak ve hürriyetlere müdahale ediliyor. AP hiç bu kadar kötü yönetilmedi. Antonio Tajani kendini dokunulmaz zannediyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

EYLEMLER DEVAM EDECEK

FarklÄ± siyasi gruplardan birçok Avrupa milletvekili tercümanlara dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ± göndererek çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma grubunun kurulmasÄ±na karar verdi. OlayÄ±n ardÄ±ndan Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani birçok kez tercümanlar ile bir araya geldi. Önümüzdeki hafta yeni çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor. Bu süreçte eylemler devam edecek. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:53

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