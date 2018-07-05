BÃ¼lent Tezcan: GÃ¼ndemimizde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay yok

CHP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, kritik MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan , MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±, gündemlerinde olaÄŸanüstü kurultay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Cumhuriyet'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Tezcan'Ä±n açÄ±klamasÄ±nda önce çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

"YayÄ±nlanan ilk KHK ile kötü bÅŸlangÄ±ç yapÄ±ldÄ±. Bu tek adam rejiminin ilanÄ± oldu. AnayasayÄ± askÄ±ya alÄ±nan KHK 'ler ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamaleri ile hukuk düeninin tamamen ortadan kaldÄ±rmak amaçlanÄ±yor."

ENÄ°S BERBEROÄžLU'NUN DURUMU

"UmarÄ±z FETÖ'cü yargÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyler yapÄ±lmaz. Enis BerberoÄŸlu yeniden seçildiÄŸi için ÅŸu anda dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r."

EREN ERDEM'Ä°N TUTUKLANMASI

"Eren Erdem hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde, siyasi bir operasyonla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Adil bir yargÄ±lamada beraat edeceÄŸinden ÅŸüphemiz yoktur. 38 kez yurt dÄ±lÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±p dönen ancak kaçmayan Eren Erdem 'kaçma ÅŸüphesi' ile tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun üzerinden yürütülen kirli propagandanÄ±n kamu vicdanÄ±nda mahkum olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. YargÄ±lancak biri varsa kanunsuz emirleri verenlerdir."

CHP'LÄ° GENÇLERÄ°N TUTUKLANMASI

"Seçim sandÄ±klarÄ±na sahip çÄ±kan gençlerimiz tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. SandÄ±k güvenliÄŸi için orada bulunan gençlerin tutuklanmasÄ± tek adam rejiminin ilanÄ±dÄ±r. 5 gencimiz derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Hakimler buna göre karar vermelidir."

'ENFLASYON HANÄ° DÜÅžECEKTÄ°?'

"Ä°ktidarÄ±n seçim döneminde yaptÄ±ÄŸÄ± seçim harcamalarÄ± ile hesapsÄ±z davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. ErdoÄŸan meydanlarda dövizin ve faizin yükselmesi için 'dÄ±ÅŸ güçlerin saldÄ±rÄ±sÄ±' diyordu. 24 Haziran'dan sona bunarÄ±n hepsinin ateÅŸ düÅŸecek' diyordu. 24 Haziran geçti ama enflasyon hala çift rakam. Pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. Dolar düÅŸmedi. Faizler yüzde 25 ile 30 arasÄ±nda. Hani düÅŸecekti?"

MUHARREM Ä°NCE'NÄ°N KURULTAY ÇAÄžRISI

Muharrem Ä°nce'nin kurultay çaÄŸrÄ±sÄ± sorusu üzerine Tezcan, "Gündemimizde olaÄŸanüstü kurultay yok" dedi.

"DeÄŸerli arkadaÅŸlar genel merkezimizin gündeminde olaÄŸanüstü kurultay yoktur. KurultayÄ± gerektiren bir tablo yoktur. SandÄ±klarÄ± ayÄ±rÄ±p deÄŸerlendirmek doÄŸru deÄŸildir. Tümü parti üyelerimizin ve örgütlerin aldÄ±klarÄ± sonuçlardÄ±r. Kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ± seçim sonuçlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸerlendirilmesinin önündeki en önemli engeldir. Partinin iç iktidar yarÄ±ÅŸÄ±ndan arÄ±narak bu deÄŸerlendirmeyi yapmasÄ± gerekir. 9 ay sonra yerel seçimler var, kurultay zamanÄ±nda yapÄ±lacaktÄ±r. Biz de yerel seçimlere hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z.

ONURSAL GENEL BAÅžKANLIK TEKLÄ°FÄ°

"Özel bir yenmekte konuÅŸulanlarÄ±n ana baÄŸlamÄ±ndan koparÄ±larak bu çerçevede servis edilmesi siyasi nezaket ölçüleri ile baÄŸdaÅŸmayan nezaketsiz bir durumdur. SayÄ±n genel baÅŸakn çok büyük bir demokratik olgunlukla Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiÅŸtir. Demokrasinin önüne kurulan tuzaÄŸÄ± 15 vekil göndererek bozan sayÄ±n genel baÅŸkanÄ±mÄ±zdÄ±r. Millet ittifakÄ±nÄ±nn kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n Ä°nce'yi cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± göstermiÅŸtir. Kötü bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± mÄ± göstermiÅŸtir? SayÄ±n genel baÅŸkanÄ±n genel baÅŸkanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir ihsana ihtiyacÄ± yoktur. Örgütün tabanÄ± ve kamuoyunun vicdanÄ± genel baÅŸkanÄ±mÄ±za gereken ihsanÄ± vermektedir. Yerel seçimlerde ülkeyi suhuletle götürecek olan da böyle bri yaklaÅŸÄ±mdÄ±r."

MYK'DE AYKIRI GÖRÜÅž VAR MI?

"MYK'miz tam mutabakatla genel baÅŸkanÄ±n arkasÄ±ndadÄ±r. Ä°mza meselesi tüzükle verilmiÅŸ bir haktÄ±r. Hiç kimse tüzükteki hakkÄ±nÄ± kullandÄ± diye bir serzeniÅŸ olmaz. Partinin bir genel baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n içine çekmenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Böyle bir sürecin sonuca ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyoruz. Partinin bir iç iktidar yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Takdir yine de kurultay delgesinin."

MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI SONA ERDÄ° MÄ°?

"Millet Ä°ttifakÄ± bir seçim ittifakÄ±ydÄ±. Ancak o protokoldeki deÄŸerler sadece seçimi deÄŸil, sonrasÄ±nÄ± da kapsayacak deÄŸerlerdi. Seçimden bir hafta önce ittifak bir tutum belgesi yayÄ±nladÄ±. Millet Ä°ttifakÄ±nÄ± oluÅŸturan partilerin paralmentoda nasÄ±l hareket edeceÄŸi belirlenmiÅŸtir. Seçim ittifakÄ± bitse de bu ilkelere göre hareket edileceÄŸini düÅŸünüyoruz."

YEREL SEÇÄ°MLERÄ°N ERKENE ALINMASI

Yerel seçimlerin öne alÄ±nmasÄ± anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektirmektedir. Seçimlere 9 ay kalmÄ±ÅŸken anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirip seçim yapmak doÄŸru deÄŸildir. Bu konuda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine destek vermeyiz. CHP olarak biz yerel seçimlerin zamanÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bu konudaki tutumuz nettir." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 14:40

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