Ã‡ocuklarÄ± gÃ¼neÅŸ Ã§arpmalarÄ±ndan nasÄ±l koruyabiliriz?

Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. CoÅŸkun Saf, Ã§ocuklarÄ±n zararlÄ± gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan nasÄ±l korunabileceÄŸini anlattÄ±.

SÄ±cak yaz günlerinin en riskli yanlarÄ±ndan biri güneÅŸ çarpmalarÄ±. OkullarÄ±n tatil olduÄŸu bu dönemde en çok risk altÄ±nda olan grup ise büyüklere göre çok daha hassas cilde sahip olan çocuklar. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. ÖÄŸr. Üyesi CoÅŸkun Saf, çocuklarÄ±n güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan ne kadar faydalanmasÄ± gerektiÄŸini, güneÅŸten ne ÅŸekilde korunabileceÄŸini, fazla maruz kalÄ±nmasÄ± durumunda neler yapÄ±labileceÄŸini anlattÄ±.

ALINABÄ°LECEK ÖNLEMLER

GüneÅŸin zararlÄ± etkilerinden çocuklarÄ± korumak için ilk tedbir güneÅŸin dik açÄ±yla vurduÄŸu saatlerde (10.00 ile 16.00 arasÄ±) uzun süre güneÅŸte kalÄ±nmamalÄ±.

EÄŸer çocuÄŸunuz uzun süre açÄ±k havada kalacaksa güneÅŸ temasÄ±nÄ± engellemek için açÄ±k renkli, vücudu olabildiÄŸince örtecek, transparan olmayan uygun bir kÄ±yafet ve ÅŸapka, göz hasarÄ±nÄ± engellemek için ise büyük çocuklarda yaÅŸÄ±na uygun bir güneÅŸ gözlüÄŸü kullanabilirsiniz.

Ciltleri daha hassas olduÄŸundan, vücudun Ä±sÄ± regülasyonu tam geliÅŸmediÄŸinden ve de güneÅŸ koruyucu kremlerin kullanÄ±mÄ± uygun olmadÄ±ÄŸÄ±ndan 6 aylÄ±ktan küçük bebekleri direkt güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na maruz bÄ±rakmamak gerekiyor. KÄ±sa süreli kalma olacaksa da vücudun büyük kÄ±smÄ±nÄ± örten uygun hafif bir kÄ±yafet, yüzünü olabildiÄŸince koruyacak geniÅŸ kenarlÄ±klÄ± bir ÅŸapka tercih edilebilir.

6 aylÄ±ktan büyük çocuklarda dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmadan 30 dakika önce en az 30 faktör (tercihen 50+ faktör) olacak ÅŸekilde çocuklarÄ±n hassas cildine uygun, dermatolojik olarak test edilmiÅŸ bir güneÅŸ koruyucu losyon kullanÄ±lmalÄ± ve gün içinde gerekirse birkaç kez tekrar uygulanmalÄ±dÄ±r. ÇocuÄŸunuzda bir güneÅŸ koruyucu losyon kullanmadan önce az miktar bilek bölgesine uygulayÄ±p kÄ±zarÄ±klÄ±k, ÅŸiÅŸlik gibi bulgularÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmeniz, göz çevresine uygularken de göze temas etmemesi açÄ±sÄ±ndan dikkatli olmanÄ±z uygun olacaktÄ±r. GüneÅŸ koruyucuyu sürerken kulak kepçeleri, dudaklar, ense, ayak üstleri gibi güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gören tüm alanlara uygulamak gerekmektedir.

GÜNEÅž YANIK VE ÇARPMALARINDA NE YAPILMALI?

GüneÅŸ yanÄ±ÄŸÄ± bulgularÄ± çocuktan çocuÄŸa deÄŸiÅŸmekle birlikte ciltte kÄ±zarÄ±klÄ±k, ÅŸiÅŸlik, aÄŸrÄ±, su toplamÄ±ÅŸ kabarÄ±klÄ±klar ve günler sonra oluÅŸan ciltte kuruluk, kaÅŸÄ±ntÄ± ve soyulma ÅŸeklinde görülürken maruziyetin süre ve yoÄŸunluÄŸuna baÄŸlÄ± olarak da ateÅŸ, halsizlik, bilinç bulanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, baygÄ±nlÄ±k gibi güneÅŸ çarpma ÅŸikayetleri de eÅŸlik edebilmektedir.

EÄŸer çocuÄŸunuzda güneÅŸe baÄŸlÄ± ciddi veya geniÅŸ yanÄ±klar ya da su toplamÄ±ÅŸ alanlar oluÅŸtuysa, ateÅŸ, bulantÄ±, kusma, düÅŸkünlük gibi ÅŸikayetler varsa mutlaka bir çocuk doktoruna gösterin

Hafif maruziyette çocuÄŸunuza Ä±lÄ±k-serin bir duÅŸ aldÄ±rabilir ve güneÅŸ yanÄ±ÄŸÄ± oluÅŸan bölgelere soÄŸuk kompresler uygulayabilirsiniz. BebeÄŸinizin veya çocuÄŸunuzun hassas cildine uygun iyi bir nemlendirici, aloe veralÄ± bir krem kullanabilirsiniz. EÄŸer su toplamÄ±ÅŸ kabarcÄ±klar oluÅŸtuysa, enfeksiyon riski olacaÄŸÄ±ndan bunlarÄ± patlatmamanÄ±z gerekmektedir. AyrÄ±ca güneÅŸe maruz kalan ve güneÅŸ yanÄ±ÄŸÄ± oluÅŸan çocuklara birkaç gün ekstradan sÄ±vÄ± vermeniz oluÅŸabilecek sÄ±vÄ± kaybÄ±nÄ± önlemek açÄ±sÄ±ndan önemlidir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 13:12

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