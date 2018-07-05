2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final rehberi

2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek finalde Uruguay-Fransa, Brezilya-BelÃ§ika, Ä°ngiltere-Ä°sveÃ§, Rusya-HÄ±rvatistan maÃ§larÄ± oynanacak.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±’nda çeyrek final maçlarÄ± 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleÅŸecek.

Son dörde kalma mücadelesinde ilk iki maç cuma günü Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika arasÄ±nda oynanacak. Cumartesi günü ise Ä°ngiltere-Ä°sveç ve Rusya-HÄ±rvatistan müsabakalarÄ± var. Maçlar TRT 1’den naklen yayÄ±nlanacak.

URUGUAY-FRANSA

Günün ilk maçÄ± saat 17.00’de Nizhny Novgorod Stadyumu’nda Uruguay’la Fransa arasÄ±nda yapÄ±lacak. Dünya KupasÄ±’nda ÅŸu ana kadar oynadÄ±ÄŸÄ± tüm maçlarÄ± kazanan 2 takÄ±mdan biri olan Uruguay’da maç öncesi en büyük soru iÅŸareti baldÄ±rÄ±ndan sakatlanan Edinson Cavani’nin durumu. Çeyrek finalde Portekiz’i 2 golle yÄ±kan ve turnuvadaki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 3’e yükselten Cavani’nin yüksek ihtimalle oynamayacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Kalede Fernando Muslera, stoperde Diego Godin ve Jose Gimenez, saÄŸ bekte esas mevkisi stoper olan Martin Caceres ve orta sahada Lucas Torreia, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur gibi isimlerle saÄŸlam bir savunma hattÄ± kuran Teknik Direktör Oscar Tabarez, Luis Suarez ve Edinson Cavani gibi dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± forvetlerinden ikisine sahip olmasÄ± sayesinde hücumda da rakiplerine büyük tehdit oluÅŸturuyordu. Cavani’nin yokluÄŸu bu kurguda önemli deÄŸiÅŸikliklere yol açÄ±lmasÄ± ve Uruguay’Ä±n en önemli hücum gücünü yitirmesi anlamÄ±na geliyor.

Turnuvada savunmasÄ±nÄ± en derinde kuran takÄ±mlardan biri olan Uruguay’Ä±n bu maçta da bu taktiÄŸi deÄŸiÅŸtirmesi beklenmiyor. Fransa’nÄ±n buna karÅŸÄ±lÄ±k santrforda Olivier Giroud ve arkasÄ±nda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann ikilisiyle sahaya çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Didier Deschamps’Ä±n vereceÄŸi önemli kararlardan biri orta sahada Paul Pogba, Blaise Matuidi, N’Golo Kante üçlüsünü koruyup korumamak olacak. Cavani oynamazsa hücumda daha cüretkar bir formasyona bürünerek Matuidi’nin yerine Ousmane Dembele ya da Nabil Fekir düÅŸünülebilir.

1930 Uruguay: Gecekondularda Ã§iÃ§eklenen bir futbol Ã¶ykÃ¼sÃ¼

1950 Brezilya: â€˜Ã–lÃ¼m gibi bir ÅŸey oldu ama kimse Ã¶lmediâ€™

URUGUAY, FRANSA’YA KARÅžI ÜSTÜN

Fransa, Uruguay’la oynadÄ±ÄŸÄ± 8 maçta sadece 1 galibiyet alÄ±rken 4 beraberlik, 3 maÄŸlubiyet aldÄ±. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda Dünya KupasÄ± tarihinde oynanan 3 maçta Uruguay 1 galibiyet alÄ±rken 2 maç berabere bitti. Uruguay Dünya KupasÄ±’nÄ± 1930 ve 1950’de müzesine götürdü. Fransa ise tek ÅŸampiyonluÄŸunu 1998’de yaÅŸadÄ±.

Tahmin: Uruguay-Fransa 0-2

1998 Fransa: GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± takÄ±mÄ±ndan Ä±rkÃ§Ä±lara ders

BREZÄ°LYA-BELÇÄ°KA

Dünya KupasÄ±’nÄ±n favorisi Brezilya, turnuvada ÅŸu ana kadar hiç geri düÅŸmedi ve sadece 1 gol yedi. TurnuvanÄ±n en golcü takÄ±mÄ± olan Belçika ise 4 maçta 12 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü. Panama, Tunus, Japonya’ya karÅŸÄ± Kevin de Bruyne ve Axel Witsel’li orta sahayla oynayan Belçika, Japonya karÅŸÄ±sÄ±nda bu bölgeye yapÄ±lan baskÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda çok da dirençli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Toby Alderweireld, Vincent Kompany ve Jan Verthongen’den oluÅŸan üçlü savunma hattÄ± “savunan” bir takÄ±mÄ±n deÄŸil “saldÄ±ran” bir takÄ±mÄ±n geri üçlüsü. Üçlü sistemde sol kanadÄ±n tamamÄ±nÄ± kullanan Yannick Carrasco’nun da Romelu Lukaku, Dries Mertens, Eden Hazard’lÄ± forvet hattÄ±na dahil olmayÄ± sevdiÄŸini düÅŸünürsek Roberto Martinez’in Brezilya karÅŸÄ±sÄ±nda biraz frene basmasÄ± gerekebilir.

Brezilya hem Neymar, Phillippe Coutinho, Gabriel Jesus gibi hücum yÄ±ldÄ±zlarÄ±na hem de saÄŸlam bir orta saha ve savunma hattÄ±na sahip. Bir baÅŸka deyiÅŸle Belçika’ya Japonya’nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± dertlerden çok daha büyüklerini açabilirler.

BREZÄ°LYA, KUPANIN EN BÜYÜÄžÜ

Brezilya ile Belçika, Dünya KupasÄ± tarihinde yalnÄ±zca 2002’de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi ve sambacÄ±lar sahadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±. Belçika’nÄ±n Dünya KupasÄ± tarihindeki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± 1986 Meksika’daki dördüncülüÄŸü. 2014 Brezilya’da ise çeyrek finalde kupaya veda etmiÅŸlerdi. Dünya KupasÄ± tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ± olan Brezilya ise kupayÄ± 5 kez kazandÄ±. Brezilya üst üste 7 kez çeyrek finale kalma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösterdiÄŸi turnuvada yalnÄ±zca 2006 ve 2010’da yarÄ± finale yükselemedi.

Tahmin: Brezilya-Belçika 2-0

1958 Ä°sveÃ§: Brezilya ve Pele dÃ¼nyayÄ± bÃ¼yÃ¼ledi

1962 Åžili: Åžampiyon Brezilya ve Garrinchaâ€™nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼

1970 Meksika: MuhteÅŸem Brezilyaâ€™nÄ±n ardÄ±na gizlenen kanlÄ± cunta

1994 ABD: Brezilya kazandÄ±, akÄ±llar Baggioâ€™da kaldÄ±

2002 Kore-Japonya: SÃ¼rprizler, ÅŸaibeler ve TÃ¼rkiyeâ€™nin yÃ¼kseliÅŸi

Ä°NGÄ°LTERE-Ä°SVEÇ

Zlatan Ä°brahimoviç’in yokluÄŸunda takÄ±m olduÄŸunu yeniden hatÄ±rlayan Ä°sveç, mütevazÄ± kadrosuyla önemli iÅŸler baÅŸardÄ±. Ä°skandinav ekibi saÄŸlam savunmasÄ± ve disiplinli futboluyla, son dakikada Jimmy Durmaz’Ä±n sebep olduÄŸu frikikten yenilen golle kaybettiÄŸi Almanya maçÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Güney Kore’yi 1-0, Meksika’yÄ± 3-0 ve Ä°sviçre’yi 1-0 yenmeyi baÅŸardÄ±.

Dünya KupasÄ± güzergahÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak için grubun son maçÄ±nda Belçika mücadelesine kaybetmek için çÄ±kan ve tepki çeken Ä°ngiltere, bu hamlesine raÄŸmen Kolombiya karÅŸÄ±sÄ±nda çok zorlandÄ±. 1-0 öne geçtiÄŸi maçÄ±n son dakikasÄ±nda Yerry Mina’nÄ±n kafa golüne engel olamayan Ä°ngiltere, buna raÄŸmen çabuk toparlandÄ± ve tarihsel belalÄ±sÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda Jordan Pickford’un üstün performansÄ±yla kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.

Dünya KupalarÄ±na büyük umutlarla gelip hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmasÄ±yla meÅŸhur olan Ä°ngiltere, bu kez final yolunun daha kolay olduÄŸunu görüyor ancak önce çetin ceviz Ä°sveç’i yenmeleri lazÄ±m. Maç, Samara Arena’da oynanacak ve 17.00’de baÅŸlayacak.

KAFA KAFAYA

Ä°sveç ile Ä°ngiltere, tarihlerinde 25'inci kez karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Ä°ki ülke arasÄ±nda bugüne kadar oynanan maçlarÄ±n sekizini Ä°ngilizler, yedisini Ä°sveç kazandÄ±. Ä°sveç ile Ä°ngiltere arasÄ±nda Dünya KupasÄ±’nda oynanan iki karÅŸÄ±laÅŸma da(2002 ve 2006) beraberlikle sonuçlandÄ±.

Ä°ngiltere, Dünya KupasÄ± tarihindeki tek ÅŸampiyonluÄŸunu ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 1966’da kazandÄ±. Ä°ngiltere son yarÄ± finalini ise 1990 Ä°talya’da gördü.

1958 turnuvasÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Ä°sveç ise 1938, 1958 ve 1994’te yarÄ± final görmeyi baÅŸardÄ±.

Tahmin: Ä°ngiltere-Ä°sveç 1-0

1966 Ä°ngiltere: Afrika boykot etti, Ä°ngiltere kazandÄ±

RUSYA-HIRVATÄ°STAN

Turnuva öncesi gruptan çÄ±kamayacaÄŸÄ±na dair yorumlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu Rusya, herkese ev sahibi avantajÄ±nÄ±n ne kadar önemli olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±rken SSCB günlerinden bu yana ilk kez bir Dünya KupasÄ±’nda bu kadar baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Her ne kadar Ä°spanya’yÄ± elerken sergiledikleri futbol, ilerisi için fazla ümit vermese de HÄ±rvatistan’Ä±n da Danimarka karÅŸÄ±sÄ±ndaki futbolunu geliÅŸtirmesi gerektiÄŸi aÅŸikar.

Luka Modriç, Danimarka karÅŸÄ±sÄ±nda özellikle ikinci yarÄ±da ortadan kaybolan HÄ±rvatistan’Ä±n penaltÄ±larda elde edilen galibiyetle Euro 2008’deki Türkiye travmasÄ±ndan kurtulduÄŸunu söylemiÅŸti. Belki bu, HÄ±rvatistan’Ä±n grup maçlarÄ±ndaki performansÄ±na geri dönmesini saÄŸlar.

Soçi’deki Fisht Stadyumu’nda yapÄ±lacak maç 21.00’de baÅŸlayacak.

20 YIL SONRA YENÄ°DEN...

Rusya ile HÄ±rvatistan bugüne kadar 3 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu maçlardan ikisi berabere biterken diÄŸerini HÄ±rvatistan kazandÄ±. HÄ±rvatistan’Ä±n Dünya KupasÄ± tarihindeki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± 1998’de yarÄ± finale yükselmesi ve turnuvayÄ± üçüncü tamamlamasÄ±ydÄ±. HÄ±rvatistan, 20 yÄ±l sonra yeniden bu baÅŸarÄ±yÄ± tekrarlamak istiyor.

Tahmin: Rusya-HÄ±rvatistan 1-2

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 10:48

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