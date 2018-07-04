TFF, SÃ¼per Lig'de yeni sezona Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in adÄ±nÄ± verdi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto SÃ¼per Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis Sezonu olarak oynanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonuna Lefter Küçükandonyadis'in isminin verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. TFF'nin internet sitesinden duyurulan kararda ÅŸu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

A Milli TakÄ±m ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Futbolun Ordinaryüsü' Lefter Küçükandonyadis, Türk futboluna yaptÄ±ÄŸÄ± unutulmaz katkÄ±larla tüm sporseverlerin sevgi ve saygÄ±sÄ±nÄ± kazandÄ±.

Spor Toto Süper Lig, önceki yÄ±llarda Süleyman Seba, Hasan DoÄŸan, Turgay Åžeren ve Ä°lhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anÄ±sÄ±na oynanmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

LEFTER KÜÇÜKANDONYADÄ°S KÄ°MDÄ°R?

22 AralaÄ±k 1925'te Ä°stanbul Büyükada'da dünyaya gelen Lefter Küçükandonyadis, forvet mevkinde forma giymiÅŸ Rum asÄ±llÄ± Türkiyeli futbolcu ve teknik direktördür. DoÄŸum adÄ± Rumcada özgür anlamÄ±na gelen Elefterios (Yunan alfabesi ile: ΕλευθÎ­ριος) olan futbolcu, kÄ±saca Lefter olarak anÄ±lmaktadÄ±r. AynÄ± zamanda ordinaryüs lakabÄ±yla da tanÄ±nmaktadÄ±r.

Türkiye futbolunun en popüler futbolcularÄ±ndan biri olarak yÄ±llarca alkÄ±ÅŸlanan Lefter, Fenerbahçe marÅŸÄ±nda da adÄ± geçen sembol oyunculardandÄ±r. Fenerbahçe ile Ä°stanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye ÅžampiyonasÄ±'nda 3 kere ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±. 13 Ocak 2012 tarihinde, tedavi gördüÄŸü Amerikan Hastanesi'nde 86 yaÅŸÄ±nda aÄŸÄ±r zatürreye baÄŸlÄ± kalp yetmezliÄŸinden vefat etmiÅŸtir.

BabasÄ± balÄ±kçÄ±lÄ±k yapan Hristo, annesi ise Argiro idi. DoÄŸum adÄ± Eleftherios olan ve Panani'nin ardÄ±ndan ailenin ikinci erkek çocuÄŸu olan Küçükandonyadis'in ailesi, 20. yüzyÄ±l baÅŸÄ±nda Arnavutluk'tan Büyükada'ya göçen Rum kökenli bir aileydi.

Futbola Büyükada'da baÅŸladÄ±. Taksim Spor Kulübü'nde yetiÅŸti. Taksim Kulübü yöneticileri kendisine lisans çÄ±kartabilmek için 1941'de mahkeme kararÄ±yla yaÅŸÄ±nÄ± büyüttüler. Ancak bu sayede takÄ±mda oynayabildi. 2 yÄ±l Taksim takÄ±mÄ±nda yer aldÄ±.[3] 1943'te askere gitti, 4 yÄ±l süren askerlikten sonra 1947'de Ä°stanbul'a döndü ve Fenerbahçe kulübüne girdi. Buradaki futboluyla dikkat çeken Lefter, 3 Ekim 1951'de 17.500 liralÄ±k transfer ücretiyle Ä°talya'nÄ±n ACF Fiorentina takÄ±mÄ±na transfer oldu.[4] 1 yÄ±l da Fransa'nÄ±n OGC Nice takÄ±mÄ±nda oynayan Lefter, 1953-1954 sezonundan itibaren yeniden Fenerbahçe'de top koÅŸturmaya baÅŸladÄ±. AynÄ± sezon, Ä°stanbul Ligi'nde gol kralÄ± olan Lefter, 1964'e kadar toplamda 17 yÄ±l giydiÄŸi Fenerbahçe formasÄ± altÄ±nda 400'ün üzerinde gol kaydederek eriÅŸilmesi güç bir rekora imza attÄ±.[kaynak belirtilmeli] Bu süre zarfÄ±nda, Türkiye futbolunun efsaneleÅŸen isimlerinden biri olarak tanÄ±ndÄ±. GolcülüÄŸünden ötürü Ver Lefter'e, yaz deftere! sloganÄ± onun için yaygÄ±n olarak kullanÄ±ldÄ±. Futboldaki ustalÄ±ÄŸÄ±ndan, çalÄ±mlarÄ±ndan ve gollerinden ötürü Ordinaryüs sÄ±fatÄ±yla anÄ±ldÄ±.

Futbol yaÅŸamÄ±nda toplam 50 kez millî formayÄ± giydi (46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaÅŸ altÄ±). 1954 FIFA Dünya KupasÄ±'nda forma giyen Lefter turnuvada 2 de gol attÄ±. Türkiye futbolunda 50. Millî Maç altÄ±n madalyasÄ±nÄ± alan ilk futbolcu oldu.[5] millî takÄ±m formasÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± 21 golle en çok gol atan millî oyuncu unvanÄ±nÄ± 33 yÄ±l boyunca elinde tuttu, 9 kez de millî takÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Antrenörlük kariyerinden sonra da bir süre spor yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 3 çocuÄŸu vardÄ±r. 3 MayÄ±s 2009'da KadÄ±köy'de KuÅŸdili ParkÄ±'na heykeli dikilmiÅŸtir.

13 Ocak 2012 tarihinde, kalp yetmezliÄŸinden hayatÄ±nÄ± kaybetti. Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Stadyumu'nda binlerce kiÅŸi ve üst düzey yetkilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir törenle ebediyete uÄŸurlandÄ±.

Lefter 17 yaÅŸÄ±ndayken gayrimüslimlere karÅŸÄ± VarlÄ±k Vergisi yasasÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Vergiyi ödeyemeyenler toplama kamplarÄ±na gönderildi. Lefter'in babasÄ± yoksul olduÄŸu için sürgüne gitmekten kurtuldu, ama bütün akrabalarÄ± Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldÄ±.

6-7 Eylül OlaylarÄ±’nda ise Büyükada’daki evini basan çapulcular taÅŸlayÄ±p “Vurun ÅŸu gâvura” diye baÄŸÄ±rdÄ±lar, Lefter sabaha dek elde silah kapÄ±da bekledi. Lefter’in evinin basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan Fenerbahçeliler Kartal’dan motorlara binip Ada’ya koÅŸtular, Lefter’in evinin önüne barikat kurdular. "Sana bunu kim yaptÄ±ysa söyle, haddini bildirelim" diyerek saldÄ±rganlarÄ±n isimlerini öÄŸrenmek istediler. Lefter saldÄ±ranlarÄ±n hepsini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± halde kimseyi ihbar etmedi, ÅŸikâyetçi de olmadÄ±.

RekorlarÄ±

- Türkiye Futbol Federasyonu'nun "50. Maç AltÄ±n Åžeref MadalyasÄ±"nÄ± alan ilk futbolcudur.

- Türk millî takÄ±m formasÄ±yla en çok gol atan 3. futbolcudur.(21 Gol)

- Süper Lig'de penaltÄ± atan ilk futbolcudur.

- Kulübü tarafÄ±ndan bonservis ücreti alÄ±nmak suretiyle yurtdÄ±ÅŸÄ±na transferi yapÄ±lan ilk Türkiyeli futbolcudur.

- AdÄ±na Jübile düzenlenen ilk futbolcudur. (Kaynak: Wikipedia)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 22:46

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