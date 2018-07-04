Recep AkdaÄŸ: Meclis isterse idam gelebilir

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, idam tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin 'Meclis bÃ¶yle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza gelebilir' dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AKP Erzurum milletvekili Recep AkdaÄŸ milletvekili kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±ktan sonra gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±rdÄ±. AkdaÄŸ, Türkiye’nin gündeminde yer alan çocuk istismarÄ± yasasÄ± ve idam cezasÄ± konusunda açÄ±klama yaptÄ±.

AkdaÄŸ, “Özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlarda idam cezasÄ± gelir mi?” sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Bir acil eylem planÄ± yaptÄ±k. Bu acil eylem planÄ±, çocuklarÄ±n ve ailelerin eÄŸitiminden, bir ÅŸekilde baÅŸÄ±na bu sÄ±kÄ±ntÄ± gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunmasÄ± için alÄ±nacak tedbirlere kadar birçok tedbir de içeriyor. Ama gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok aÄŸÄ±r cezalar da getirdik. Çocuklara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinsel suçlar ve bunun neticesinde çocuÄŸun öldürülmesi söz konusu ise, zannediyorum ki SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ele alacaÄŸÄ± ilk konulardan birisi olacaktÄ±r. Tabii idam meselesi, TBMM’nin anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirerek karar vereceÄŸi bir husustur. TBMM böyle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza da gelebilir, ama irade Meclis’in olacaktÄ±r.” (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 19:51

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