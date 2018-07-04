Ã‡ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± kitlesel protestolar dÃ¼zenlendi

Çocuk istismarÄ± ve cinayetlerine karÅŸÄ± dün akÅŸam çok sayÄ±da merkezde eylem vardÄ±.

BURSA'DA 15 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° YÜRÜDÜ

8 yaÅŸÄ±ndaki Eylül YaÄŸlÄ±kara ile 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardÄ±ndan Bursa’da 15 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'ÇocuÄŸuma Dokunma' yürüyüÅŸü düzenlendi. Kitle örgütlerinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen yürüyüÅŸ Fatih Sultan Mehmet BulvarÄ±'nda gerçekleÅŸtirildi. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdikleri yürüyüÅŸ yaklaÅŸÄ±k 2 saat sürdü. YürüyüÅŸte 'Çocuk susar, sen susma' yazÄ±lÄ± pankart ve dövizler taÅŸÄ±ndÄ±.

YürüyüÅŸ öncesi grup adÄ±na açÄ±klama yapan Esra YalçÄ±n Ünal, son dönemde Türkiye'de sayÄ±larÄ± hÄ±zla artan cinsel istismar olaylarÄ±na karÅŸÄ± artÄ±k dur demek için burada toplandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti:

“ArtÄ±k Eylül'ler Leyla'lar bu acÄ±yÄ± yaÅŸamasÄ±n, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yüzüne utanarak bakmayalÄ±m diye bugün burada toplandÄ±k. ArtÄ±k yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n suçtur. Bir an önce gerekli ve caydÄ±rÄ±cÄ± cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hayata geçmesini bekliyoruz.” dedi.

ANKARA'DA BASIN AÇIKLAMASINA YÜZLERCE KÄ°ÅžÄ° KATILDI

Ankara'da, yurt genelinde artan ÅŸiddet ve istismar vakalarÄ± Ä°zmir Caddesi önünde yüzlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda kÄ±nandÄ±. Emek ve meslek örgütlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hükümet politikalarÄ± eleÅŸtirilerek ÅŸiddeti arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± vurgusu yapÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

'TESADÜF DEÄžÄ°L'

Çocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± emek ve meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. YKM önünde gerçekleÅŸtirecek açÄ±klamaya güvenlik güçleri, “GüvenliÄŸi tehdit ediyor” diye izin vermezken kitleyi Ä°zmir Caddesine yönlendirdi. AçÄ±klamayÄ± okuyan Tüm Bel-Sen Ankara 2 No'lu Åžube KadÄ±n Sekreteri Filiz Koçak, ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n son 16 yÄ±ldÄ±r artarak devam eden toplumsal bir sorun haline geldiÄŸini söyleyerek, “Çocuklar topluma aittir. Çocuklar geleceÄŸimizdir ve bizler geleceÄŸimize sahip çÄ±kmak zorundayÄ±z” dedi. KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen de yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n ve artan istismar vakalarÄ±nÄ±n tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

'TÜRKÄ°YE'DE GÜNDE 32 ÇOCUK KAYBOLUYOR'

DÄ°SK Ankara Bölge TemsilciliÄŸi, KESK Ankara Åžubeler Platformu, TMMOB Ankara Ä°KK, Ankara Tabip OdasÄ± ve ASMMMO adÄ±na açÄ±klamayÄ± okuyan Tüm Bel-Sen Ankara 2 No'lu Åžube KadÄ±n Sekreteri Filiz Koçak, Türkiye'de günde 32 çocuÄŸun kaybolduÄŸunu söyledi. TÜÄ°K verilerine göre 2008-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kaybolan çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 104 bin 531 olduÄŸunu dile getiren Koçak, “KadÄ±na ve çocuÄŸa yönelik cinsel istismar ve ÅŸiddet vakalarÄ± son 16 yÄ±lda artarak devam eden toplumsal bir sorun haline gelmiÅŸtir. Bu suçlar cinsel edim deÄŸil ÅŸiddet eylemleridir” diye konuÅŸtu.

Gelinen noktada Türkiye'yi yöneten iktidarlarÄ±n eÄŸitim, kadÄ±n, aile, hukuk, adalet, demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n payÄ±nÄ±n büyük olduÄŸunu belirten Koçak, “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± sokaklara, parklara çÄ±karmaya korkar olduk” dedi.

'HADIM VE Ä°DAM SÖYLEMLERÄ°YLE HÜKÜMET SORUMLULUKTAN KAÇIYOR'

Benzer istismar ve ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n hayvanlara da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Koçak, faillerin kurbanlarÄ±nÄ±, kendilerinden daha zayÄ±f gördükleri arasÄ±ndan seçtiÄŸini söyledi.

Çözümün çocuk merkezli politikalar, koruma, eÄŸitim, caydÄ±rÄ±cÄ± hukuki cezalar olduÄŸunu ifade eden Koçak, “Hükümet yetkililerinin idam ve hadÄ±m cezalarÄ±nÄ± dillendirmekteki amaçlarÄ± görev ve sorumluluklardan kaçmak anlamÄ±na gelmektedir” dedi.

Åžiddetin nedenlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± söyleyen Koçak, “Çocuklar topluma aittir. Çocuklar geleceÄŸimizdir ve bizler geleceÄŸimize sahip çÄ±kmak zorundayÄ±z” diye konuÅŸtu.

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen ise yaÅŸanan ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Çocuk yaÅŸta evliliklere izin verildi. 4+4+4 sistemine geçildi. 'Bir kereden bir ÅŸey olmaz' dendi. Bunlar çocuÄŸu ve kadÄ±nÄ± meta gören anlayÄ±ÅŸÄ±n uzantÄ±sÄ±dÄ±r” dedi.

'BU BAKIÅžLARI UNUTMAYIN'

Zonguldak’Ä±n EreÄŸli ilçesinde toplanan vatandaÅŸlar da Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balonlar bÄ±raktÄ±. Burada konuÅŸan Gizem Dinçel, “Unutulmak üzere olan insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rlamak için buradayÄ±z. Bizler yaÅŸanan bu acÄ±lara artÄ±k sessiz kalamayÄ±z. Bu bakÄ±ÅŸlarÄ± unutmayÄ±n Türkiye.” dedi.

Ä°stanbul Fatih’te de bir eylem düzenlendi. Eyleme katÄ±lanlar ellerinde Eylül ve Leyla'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

AYVALIK'TA KADINLARDAN Ä°STÄ°SMARA TEPKÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

AyvalÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±z KadÄ±n Ä°nisiyatifi de Cumhuriyet MeydanÄ±’nda bir araya gelerek “Ellerinizi, gözlerinizi çocuklarÄ±n üzerinden çekin.” dedi. Cinsel istismarÄ±n hastalÄ±k deÄŸil, suç olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada, “Sorunun ataerkil, cinsiyetçi sistemden kaynaklanan toplumsal boyutlarÄ±nÄ±n göz ardÄ± edilerek bireye indirgenmesi yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bir ürünüdür. KÄ±sas, linç gibi çaÄŸdÄ±ÅŸÄ± cezalandÄ±rma yöntemlerinin önünü açacak tehlikeli bir adÄ±mdÄ±r. Cinsel istismara karÅŸÄ± koruyucu-önleyici kapsamlÄ± cinsel saÄŸlÄ±k ve toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi eÄŸitimi baÅŸta tüm çocuklar olmak üzere herkes için eriÅŸilebilir hale gelmelidir.” denildi. (HABER MERKEZÄ°)



FotoÄŸraf: DHA



FotoÄŸraf: DHA



FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 15:11

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