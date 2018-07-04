'Ã‡ocuÄŸunuza 'Ã–psÃ¼n, o senin teyzen' diye Ä±srar etmeyin'

Uzman Psikolog Elif Efsun Tatar, Ã§ocuklara yÃ¶nelik istismar vakalarÄ±na dair ailelere tavsiyelerde bulundu, Ã§ocukla doÄŸru iletiÅŸim kurmaya vurgu yaptÄ±.

Uzman Psikolog Elif Efsun Tatar, ailelerin çocuÄŸun mahremiyetine saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸini belirterek, “Bizim kültürümüzde ÅŸöyle bir ÅŸey var; birisi çocuÄŸu öpmek ister, ama çocuk istemez, ancak aile Ä±srarla ‘Öpsün, o senin teyzen’ der. Bu doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil çünkü çocuÄŸun vücudu kendisine aittir ve o isterse öpmeli, isterse sarÄ±lmalÄ±dÄ±r. Çocuk ÅŸunu bilmelidir; ‘Ben istemediÄŸim zaman kimse bana sarÄ±lamaz, kimse beni öpemez’ bunu çocuklarÄ±mÄ±za anlatmamÄ±z lazÄ±m” dedi.

Uzman Psikolog Elif Efsun Tatar, Türkiye’nin çeÅŸitli bölgelerinde son günlerde sÄ±kça meydana gelen kayÄ±p çocuk vakalarÄ± ve çocuk istismarlarÄ±nÄ±n, aileler ve çocuklar üzerinde korku ve endiÅŸeye yol açtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, duyulan kaygÄ±larÄ±n nasÄ±l giderileceÄŸi yönünde tavsiyelerde bulundu. Tatar, çocuklarÄ±n televizyonda bu tür haberlere sürekli maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ±, ailelerin öncelikli görevinin çocuklarÄ±nÄ± bu tür haberlerden uzak tutmak olduÄŸunu belirterek, “2 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuklar hiçbir ÅŸekilde televizyon izlememeli. Daha büyük yaÅŸtaki çocuklar da aileleriyle birlikte televizyon izlemeli” dedi.

‘GÜVENDE OLDUÄžUNU HÄ°SSETTÄ°RÄ°N’

Uzman Psikolog Elif Efsun Tatar (FotoÄŸraf: DHA)

Ailelerin çocuklarÄ±na kendilerini nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸretirken, aynÄ± zamanda dünyanÄ±n bu kadar tehlikeli bir yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Tatar, “Çocukla mümkün olduÄŸu kadar kendini güvende hissedecek ÅŸekilde konuÅŸmak, duygularÄ±nÄ± anlatmalarÄ±na izin vermek lazÄ±m. ‘Korkma’ ÅŸeklinde deÄŸil de ‘Evet, ben de üzülüyorum, çok üzücü bir ÅŸey, sen ne düÅŸünüyorsun bu konuda?’ gibi sorularla çocuÄŸun kendi duygusuna yabancÄ±laÅŸmadan, o duyguyu tanÄ±masÄ± saÄŸlanmalÄ±” diye konuÅŸtu.

‘AÄ°LELER DENGEYÄ° KURMALI’

Uzman Psikolog Tatar, ailelerin, bu haberleri izlediÄŸinde kaygÄ± duyduklarÄ±na ve bunun normal olduÄŸuna dikkat çekerek, “Biz her konuda çocuÄŸa kaygÄ±yla yaklaÅŸÄ±rsak, çocuk da kaygÄ±lÄ± olacaktÄ±r. ‘DÄ±ÅŸ dünya güvenilmez bir yer’, ‘BaÅŸÄ±ma kötü ÅŸeyler gelebilir’ düÅŸüncesiyle içine kapanacak, tek baÅŸÄ±na bir ÅŸey yapmak istemeyecek, baÅŸka birinden bir ÅŸey isteyemeyecektir. O yüzden bu noktada ailenin dengeyi kurmasÄ± çok önemli” diye konuÅŸtu.

‘ÇOCUK BÄ°R ÅžEYLERÄ°N YANLIÅž GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° ANLAR’

ÇocuklarÄ±n çok küçük yaÅŸlarda dahi taciz olgusunu tam olarak bilmese bile, bir ÅŸeylerin yanlÄ±ÅŸ gittiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve his olarak bunu fark edebileceÄŸini ifade eden Tatar, ÅŸöyle devam etti: “Çocuk, birilerine emanet edilmek istemiyor veya belirli kiÅŸileri görünce çok tepki veriyorsa, onu bu kiÅŸilerden uzak tutmak gerekir. Bu kiÅŸiler illaki çocuÄŸu taciz ediyor veya edecek deÄŸildir, ama çocuk istemiyorsa, sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kendisi koymasÄ± gerekir. O yüzden çocuÄŸun mahremiyetine bu noktada da saygÄ± göstermemiz gerekir.”

‘GÜVENLÄ°K AÄžLARI OLUÅžTURULMALI'

Uzman Psikolog Elif Efsun Tatar, çocuk istismarlarÄ±nÄ±n önlenmesinde güvenlik aÄŸlarÄ±nÄ±n çok önemli bir yere sahip olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlara dikkati çekti:

“Güvenlik aÄŸÄ± dediÄŸimiz bir ÅŸey var. ÇocuÄŸa bu da öÄŸretilmeli. Güvenlik aÄŸÄ± için çocuk beÅŸ yetiÅŸkin seçer. Bu seçimde, çoÄŸunlukla anne baba ilk sÄ±radadÄ±r. ÖÄŸretmen, yakÄ±n bir akraba da olabilir. SonrasÄ±nda çocuÄŸa ÅŸu anlatÄ±lÄ±r: Seni rahatsÄ±z eden bir sÄ±r ya da bir kiÅŸi varsa bunu güvenlik aÄŸÄ±ndakilerden birine söyle. Ebeveynler, çocuklara güvenlik aÄŸlarÄ±na her zaman güvenebileceklerini ve bu aÄŸlarÄ±n her zaman kendilerine inanacak kiÅŸiler olduklarÄ±nÄ± anlatmalÄ±dÄ±r.”

‘TACÄ°ZE UÄžRAYAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 40’I ERKEK, YÜZDE 60’I KIZ’

Ailelerin vücut güvenlik kurallarÄ±nÄ±n çoÄŸunlukla kÄ±z çocuklara öÄŸretilmesi gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸünü, bunun büyük bir yanÄ±lgÄ± olduÄŸunu ifade eden Psikolog Elif Efsun Tatar, bu kurallarÄ±n hem kÄ±z, hem de erkek çocuklarÄ±na öÄŸretilmesi gerektiÄŸine dikkati çekerek, “Cinsel tacize uÄŸrayan çocuklarÄ±n yüzde 40’Ä± erkek, yüzde 60’Ä± kÄ±z çocuklar. O yüzden vücut güvenlik kurallarÄ±nÄ± her ikisine de öÄŸretmemiz gerek” dedi.

‘ÇOCUKLARA SUÇLU GEREKEN CEZAYI ALMIÅž DEDÄ°RTMELÄ°YÄ°Z’

Psikolog Elif Efsun Tatar, bu tür cinsel istismar olaylarÄ±nda vicdanlarÄ±n rahatlatÄ±lmasÄ± ve ileride bu tip olaylarÄ±n tekrarlanmamasÄ± için verilecek cezalarÄ±n çok daha aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin de altÄ±nÄ± çizerek, “Bu tip olaylarÄ± izleyen çocuklara birisi, bir çocuÄŸa kötülük yapmÄ±ÅŸ ama sonrasÄ±nda gereken cezayÄ± almÄ±ÅŸ dedirtmeliyiz. Yani, çocuklara böyle bir dünya sunabilmemiz gerekiyor. O yüzden cezalarÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± çok önemli” diye konuÅŸtu. (Ankara/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:09

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