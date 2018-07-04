Haziran ayÄ±nda erkek ÅŸiddeti sonucu 39 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu, 2018 Haziran ayÄ± kadÄ±n cinayetleri raporunu açÄ±kladÄ±. Rapora göre Haziran ayÄ±nda 39 kadÄ±n cinayeti iÅŸlendi, çocuk istismarÄ± ve cinsel ÅŸiddet devam etti. Platform basÄ±ndan derlediÄŸi verilerden yola çÄ±karak hazÄ±rlanan raporda çocuk istismarÄ±nÄ±n ve cinsel ÅŸiddetin açÄ±kladÄ±klarÄ± verilerden ve basÄ±na yansÄ±yan haberlerden çok daha fazla olduÄŸuna dikkat çekti.

Rapora göre öldürülen 39 kadÄ±ndan 18’inin neden öldürüldüÄŸü tespit edilemedi ve cinayetlerin 14’ünün faili belli deÄŸil. KadÄ±n cinayetlerinde ÅŸiddetin boyutu da arttÄ±, canice cinayetler gerçekleÅŸti.Antalya’da Fatma F., kendi hayatÄ±na dair karar alma istediÄŸi için imam nikahlÄ± olduÄŸu Ä°brahim E. tarafÄ±ndan boÄŸularak öldürüldü.

KadÄ±nlarÄ±n 9’u ÅŸüpheli ölümle hayatlarÄ±ndan oldu, 18’i tespit edilemedi, 5’i kendi hayatÄ±na dair karar almak isterken, 4’ü boÅŸanmak, 2’si ayrÄ±lmak istediÄŸi ve 1’i baÅŸka bir kadÄ±nÄ± korumak istediÄŸi için öldürüldü.

KadÄ±nlar yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan öldürülmeye devam etti. Öldürülen kadÄ±nlarÄ±n 11’i evli olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan, 5’i akrabasÄ±, 3’ü imam nikahlÄ± olduÄŸu erkek, 2’si boÅŸandÄ±ÄŸÄ± erkek, 2’si erkek arkadaÅŸÄ±, 1’i oÄŸlu ve 1’i babasÄ± tarafÄ±ndan öldürüldü.Öldürülen kadÄ±nlarÄ±n 9’u 36-65 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndayken 6’sÄ± 26-35 yaÅŸ arasÄ±nda, 6’sÄ± 19-25 yaÅŸ arasÄ±nda.

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARI DEVAM ETTÄ°

Raporda çocuk istismarÄ±na dair ÅŸu veri ve ifadeler yer aldÄ±:

“Çocuk istismarÄ±na dair basÄ±na yansÄ±yan haberlerden sadece 24 çocuÄŸun bu suça maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ancak gerçek rakamlarÄ±n bundan çok daha fazla olduÄŸunu biliyoruz.Bu ay içerisinde kayÄ±p olduÄŸu ortaya çÄ±kan, bunun üzerine sosyal medyadan halkÄ±n #LeylaVeEylülNerede etiketiyle aramaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± küçük çocuklardan da acÄ± haber geldi. 8 yaÅŸÄ±ndaki Eylül YaÄŸlÄ±kara’nÄ±n cansÄ±z bedeni istismara uÄŸramÄ±ÅŸ ve bir eletrik direÄŸine gömülü halde bulundu.2 yaÅŸÄ±ndaki Ecrin Ergün ise babasÄ± tarafÄ±ndan öldürüldü. Åžiddetin boyutu arttarken korunamayan sadece kadÄ±nlar deÄŸil çocuklar da oldu.BasÄ±ndan öÄŸrendiÄŸimiz kadarÄ±yla bu ay çocuklarÄ±n 10’u tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler, 5’i akrabasÄ±, 4’ü öÄŸretmeni, 1’i patronu, 4’ü tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan istismara uÄŸradÄ±.Ä°stanbul’da 10 yaÅŸÄ±ndaki K.C, dayÄ±sÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Hayri A. tarafÄ±ndan kamusal alanda tecavüze uÄŸradÄ±. Hayri A.’nÄ±n bundan önce de çocuk istismarÄ± suçundan 2013 senesinde hüküm giydiÄŸi ve denetimli serbestlikten faydalandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi."

KADINLAR CÄ°NSEL ÅžÄ°DDETE KARÅžI MÜCADELE VERÄ°YOR

Rapora göre 2018 haziran ayÄ±nda 22 kadÄ±na cinsel ÅŸiddet uygulandÄ±. KadÄ±nlarÄ±n 19’u tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±, 1’i akrabasÄ±, 1’i öÄŸretmeni ve 1’i tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± cinsel ÅŸiddete erkekler tarafÄ±ndan maruz kaldÄ±. Kocaeli’nde 17 yaÅŸÄ±nda bir genç kadÄ±n olan E.A.’ya yirmiden fazla erkeÄŸin tecavüz ettiÄŸi iddia edildi. TÄ±bbi kontrol sonrasÄ± 24 kiÅŸi gözaltÄ±nda alÄ±ndÄ±, soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°NSAN HAKLARINA AYKIRI YÖNTEMLER ÇÖZÜMDEN KAÇMAKTIR

KadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve çocuk istismarÄ± vakalarÄ±nda artÄ±ÅŸla beraber idam, hadÄ±m gibi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n da yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, kimyasal hadÄ±mÄ±n devreye gireceÄŸini duyurdu. HadÄ±m, idam gibi yöntemler insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. Ä°nsan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± yöntemlere baÅŸvurmak çözümden kaçmaktÄ±r. Çözüm için mevcut cezalar uygulanmalÄ±dÄ±r” denildi.

Raporda ayrÄ±ca 6284 sayÄ±lÄ± Koruma Kanunu’nun kadÄ±nlarÄ± koruduÄŸu, etkin uygulanmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde sÄ±ÄŸÄ±nma evlerindeki 12 bin kadÄ±nÄ±n oy kullanmasÄ± engellendiÄŸine de dikkat çekildi. (HABER MERKEZÄ°)

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2858/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-haziran-2018-veri-raporu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:59

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