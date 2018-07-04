Berna LaÃ§in'in idam karÅŸÄ±tÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na soruÅŸturma

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, SanatÃ§Ä± Berna LaÃ§in hakkÄ±nda, 'halkÄ±n dini deÄŸerlerini aÅŸaÄŸÄ±lama' suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada dün sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸÄ±mda bulunan sanatçÄ± Berna Laçin hakkÄ±nda, “HalkÄ±n dini deÄŸerlerini aÅŸaÄŸÄ±lama" suçlamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°smail Uçar'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan açÄ±klama ÅŸöyle: Berna Laçin adlÄ± sanatçÄ±nÄ±n '@bernalacin35' adlÄ± Twitter hesabÄ±ndan 03.07.2018 günü saat 13.00 civarÄ±nda halkÄ±n dini deÄŸerlerini aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± mahiyette yazÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve bu yazÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k muhtelif sosyal medya sitelerinde yoÄŸun tepkiler oluÅŸtuÄŸunun tespiti üzerine 5271 sayÄ±lÄ± Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarÄ±nca iÅŸin gerçeÄŸini araÅŸtÄ±rmak üzere adÄ± geçen hakkÄ±nda, 'halkÄ±n dini deÄŸerlerini aÅŸaÄŸÄ±lama' suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

Berna Laçin, Twitter hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± "#idam çözüm olsaydÄ± Medine topraklarÄ± tecavüzde rekor kÄ±rmazdÄ±! KonuÅŸturmayÄ±n ÅŸimdi beni! BÄ±rakÄ±n artÄ±k bilim insanlarÄ±, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliÄŸi verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inÅŸaa etmez!" paylaÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± hedef gösterilmiÅŸti.

#idam çözüm olsaydÄ±

Medine topraklarÄ± tecavüzde rekor kÄ±rmazdÄ±!

KonuÅŸturmayÄ±n ÅŸimdi beni!

BÄ±rakÄ±n artÄ±k bilim insanlarÄ±, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliÄŸi verip çare üretsin.

Devlet, tribün sesleriyle toplum inÅŸaa etmez! — berna lacin (@bernalacin35) July 3, 2018

Arabesk ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± AliÅŸan'Ä±n da "Medine topraklarÄ±nÄ± gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatÄ±yor Berna hanÄ±m!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattÄ±ÄŸÄ± yere bir hakaret!!" tweet'iyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tepkilere karÅŸÄ± Laçin, ÅŸu yanÄ±tlarÄ± verdi:

"Pardon da bir grup arkadaÅŸ siz delirdiniz mi ya! Medine deyince neden bir Arap kenti olarak algÄ±lamÄ±yorsunuz da doÄŸrudan Ä°slamla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz! Ä°sveç’le ilgili bir ÅŸey söylesek Hristiyanlara mÄ± laf etmiÅŸ olucaz! BÄ±rakÄ±n bu kafayÄ± ya Allah aÅŸkÄ±na!"

Pardon da bir grup arkadaÅŸ siz delirdiniz mi ya! Medine deyince neden bir Arap kenti olarak algÄ±lamÄ±yorsunuz da doÄŸrudan Ä°slamla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz! Ä°sveç’le ilgili bir ÅŸey söylesek Hristiyanlara mÄ± laf etmiÅŸ olucaz! BÄ±rakÄ±n bu kafayÄ± ya Allah aÅŸkÄ±na! — berna lacin (@bernalacin35) July 3, 2018

"Oku! Twitter’da yazdÄ±ÄŸÄ±ma ne hikmetse burda saldÄ±rÄ± olmuÅŸ! Dinle ilgili tek kelime etmedim, niye tutup kendi dinime laf edeyim zaten! Medine deyince neden sadece Ä°slam geliyor aklÄ±nÄ±za!…"

"Ä°slamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim!Deli miyim! Medine’yi bir ÅŸehir olarak söyledim! Ä°çindeki kutsalÄ± ayrÄ± ÅŸehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaÅŸayanlar ayrÄ±!Medine’de yaÅŸayan AraplarÄ± kutsal saymak nasÄ±l bir anlayÄ±ÅŸ! Art niyetin de böylesi!"

Araplar kutsal deÄŸil, biz Arap deÄŸiliz, Arabistan da bizim topraÄŸÄ±mÄ±z deÄŸil! Kutsallar ayrÄ± , o kutsallarÄ±n bulunduÄŸu ÅŸehirlerde bugün yaÅŸayan insanlar ayrÄ±!

Sultanahmet’te de çok hÄ±rsÄ±zlÄ±k oluyor dersem camiye mi küfretmiÅŸ oluyorum! Bir delirmeyin ya! Tövbe tövbe!

Yani ÅŸunu açÄ±klamak bile o kadar saçma ki! Siz benim ne zaman herhangi bir inanç ile ilgili tek sözümü duydunuz ! AyÄ±p vallahi ayÄ±p! Hem ayÄ±p hem günah! Kavga ve kötülükten beslenen bir grup var AllahaÅŸkÄ±na ÅŸeytana uymayÄ±n! BÄ±rakÄ±n bir huzurlu yaÅŸayalÄ±m ya!

Çocuklar ölmesin demek için bile birleÅŸemiyoruz ya yanarÄ±m yanarÄ±m ona yanarÄ±m!

Kudüs de maalesef Ä°srail’de ÅŸu an! Åžimdi orda tecavüzden bahsetsek Ä°sraillileri mi kasdetmiÅŸ oluruz, kutsala mÄ± hakaret etmiÅŸ oluruz. Ä°yi düÅŸünün! Åžehirlerde yaÅŸayan insanlarla , içindeki kutsalÄ± ayrÄ±!

Yok daha da anlatamadÄ±ysam, Pisa okuduÄŸunu anlamada neden sonuncuyuz ye artÄ±k sormayacaÄŸÄ±m!

Neyse normalde hiç takmam ve anlatmaya da bu kadar çabalamam, isteyen istediÄŸini anlar! Ama inançlar benim hassas konum. Hiçbir din ve inanç ile ilgili fikir dahi yürütmedim hayatÄ±mda! Anlayan anladÄ±, kalÄ±n saÄŸlÄ±cakla!" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 10:31

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