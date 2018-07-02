Leyla Aydemir'in Ã¶lÃ¼m nedeni belli oldu: 8-10 gÃ¼n aÃ§ bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ

AÄŸrÄ±'da, ailesiyle bayram ziyareti iÃ§in gittiÄŸi dedesinin kÃ¶yÃ¼nde kaybolan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir, kÃ¶yde Ã¶lÃ¼ bulundu.

AÄŸrÄ±'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiÄŸi dedesinin köyünde kaybolan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir'in cansÄ±z bedeni 2 Temmuz günü bulundu. Leyla'nÄ±n cenazesi 3 Temmuz günü sabah saatlerinde aÄŸÄ±tlar ve gözyaÅŸlarÄ± içinde topraÄŸa verildi. AÄŸrÄ± Valisi Süleyman Elban da, 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili, "8-10 gün aç bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için ölmüÅŸ” dedi.

LEYLA'NIN CANSIZ BEDENÄ°NE ULAÅžILDI

Kent merkezinde oturan Nihat ve Åžükran Aydemir çiftinin, bayramÄ±n birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kÄ±zlarÄ± Leyla'yÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 18. gününde (2 Temmuz) acÄ± haber geldi. Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Bezirhane köyünde minik Leyla'nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Leyla'nÄ±n cansÄ±z bedeni, Bezirhane köyüne yaklaÅŸÄ±k 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakÄ±nÄ±ndaki akarsu kenarÄ±nda aÄŸaçlarÄ±n arasÄ±nda bulundu.

VALÄ°: AÇ BIRAKILDIÄžI Ä°ÇÄ°N ÖLDÜ

FotoÄŸraf: AÄŸrÄ± ValiliÄŸi/AA AÄŸrÄ± Valisi Süleyman Elban, 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine, "8-10 gün aç bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için ölmüÅŸ” dedi

AÄŸrÄ± Valisi Süleyman Elban 3 Temmuz günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "YapÄ±lan otopsi ve deÄŸerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüÅŸ olduÄŸu sonucuna varÄ±ldÄ± ve bu ölüm hadisesinden bulunduÄŸu güne kadar beklediÄŸi bir yerden ve dün bulunduÄŸu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut” ifadelerini kullandÄ±.

Vali ayrÄ±ca olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n olduÄŸunu ifade ederek, "BazÄ± bulgular da var. ÇalÄ±ÅŸmalar titizlikle devam ediyor" dedi.

MAHÄ°R ÜNAL: Ä°DAM VE HADIMI DÜÅžÜNÜP TARTIÅžIYORUZ

Minik Leyla’nÄ±n öldürülmesiyle ilgili konuÅŸan AKP Sözcüsü Mahir Ünal “Cinsel istismar yasalarÄ± ile ilgili düzenlemeler birinci önceliÄŸimiz olacak. Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± korumak için gereken düzenlemeler yapÄ±lacak. Ä°dam ve hadÄ±mÄ± düÅŸünüp tartÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi.

Mahir Ünal'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle: "Bu, küresel ölçekte bir sorun. Avrupa'da her bir dakikada bir çocuk, Amerika'da her 40 saniyede bir çocuk kayboluyor ve maalesef bu kayÄ±plar mülteci çocuklarla ilgili. KayÄ±plarÄ±n en çok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alan, mülteci çocuklar. ÇocuklarÄ±mÄ±z bizim her ÅŸeyimiz. Özellikle çocuklara dönük istismarla ilgili TBMM'ye de önümüzdeki dönemde büyük bir sorumluluk düÅŸüyor. Bizim de AK Parti olarak bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Ä°dam, hadÄ±mlaÅŸtÄ±rma, bütün bunlar cezai tedbirler olarak düÅŸünülen, konuÅŸulan, tartÄ±ÅŸÄ±lan önlemler ama onun öncesinde toplumda, ailede, eÄŸitim kurumlarÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken yeni önlemler ve yapÄ±lmasÄ± gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar yeni dönemde bizim birinci önceliÄŸimiz olacak."

Bu düzenlemenin ne zaman geleceÄŸiyle ilgili soru üzerine Ünal, "Meclis takvimini Meclisin kendisini belirleyecek. Yemin töreninden sonra Meclis BaÅŸkanÄ±nÄ±n seçilmesi süreci, sonrasÄ±nda DivanÄ±n ve komisyon seçimleri var. Bu çalÄ±ÅŸmalar, Meclisteki ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na da baÄŸlÄ±. Çünkü TBMM yasama görevini ihtisas komisyonlarÄ± üzerinden gerçekleÅŸtiriyor. Bunlar oluÅŸtuktan sonra Meclis çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak. Meclis çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra önündeki ilk iÅŸlerden bir tanesinin bu düzenleme olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum" bilgisini verdi.

VALÄ°: KAÇIRILMA

AÄŸrÄ± Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili "kaçÄ±rÄ±lma ÅŸüphesi var mÄ±?" ÅŸeklindeki soru üzerine "kaçÄ±rÄ±lma" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

DEDESÄ°: SIRTINDA YARA Ä°ZLERÄ° VARDI

ÇocuÄŸun cansÄ±z bedeninin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Demirören Haber AjansÄ±'na (DHA) açÄ±klamada bulunan Leyla'nÄ±n dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuÅŸ. Bize haber verdi. Gidip baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yüzü suya basÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekilde duruyordu. SÄ±rtÄ±nda yara izleri vardÄ±. Yüzüne bakamadÄ±m. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

BAKAN SOYLU: 4-5 GÜNDÜR ORADA DURUYORMUÅž GÄ°BÄ° BÄ°R Ä°ZLENÄ°M VAR

Leyla'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin açÄ±klama yapan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, "4-5 gündür orada duruyormuÅŸ gibi bir izlenim var" dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, AÄŸrÄ±'da cansÄ±z bedeni bulunan minik Leyla'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin, "Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun, bizim ümidimiz canlÄ± bulmaktÄ±. Leyla'nÄ±n bulunduÄŸu yer bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n defalarca aradÄ±klarÄ± bir yer. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z 'Ya biz görmedik, ya da çocuÄŸun cansÄ±z bedeni suyla beraber aÅŸaÄŸÄ± geldi' dediler. Ä°lk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuÅŸ gibi bir izlenim var. Ä°lk belirlemelere göre Allah muhafaza bir tecavüz yok, sonradan oraya gelmiÅŸ gibi bir izlenim var. Leyla'nÄ±n vücusunda çok ufak bir darp izi var" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

VALÄ° ELBAN: O BÖLGE BALIK ADAMLARLA ARANMIÅžTI

Leyla Aydemir'in cansÄ±z bedeninin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan AÄŸrÄ± Valisi Süleyman Elban, minik Leyla'nÄ±n 18 gündür arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Maalesef bugün 17.45 itibarÄ±yla köyün yaklaÅŸÄ±k 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Söz konusu alan daha önce balÄ±k adamlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taramasÄ± yapÄ±lan bir alandÄ± ancak maalesef bugün bu alanda cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n konuyla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor" dedi.

AcÄ± haber üzerine köye akÄ±n eden Leyla Aydemir'in yakÄ±nlarÄ± oluÅŸturduklarÄ± uzun araç konvoyu ile hastaneye geldi.

LEYLA'NIN AMCASI: FELAKETTÄ°

Leyla'nÄ±n cenazesi, AÄŸrÄ± Devlet Hastanesindeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan otopsi için ambulansla Erzurum Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi. Kesin ölüm sebebi, yapÄ±lan inceleme sonucunda belli olacak.

Cenazeyle AÄŸrÄ±'dan Erzurum'a gelen Leyla'nÄ±n amcasÄ± Yusuf Aydemir, "Bir ÅŸey konuÅŸamÄ±yorum, felaketti. Leyla'yÄ± biz bulmadÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.

3 CUMHURÄ°YET SAVCISI GÖREVLENDÄ°RÄ°LDÄ°

AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 3 Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n görevlendirildiÄŸini bildirdi.

AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Åžükran Aydemir çiftinin, bayramÄ±n birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kÄ±zlarÄ± Leyla Aydemir ile ilgili aynÄ± gün soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda bilgi sahibi olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸahÄ±slarÄ±n ifadelerine baÅŸvurulduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"BulunabileceÄŸi tüm adreslerde arama yapÄ±lmÄ±ÅŸ, çocuÄŸun en son görüldüÄŸü Bezirhane köyü ile çevre köy ve kÄ±rsal alanda arama ve kurtarma köpekleri ile JAK ve AFAD ekiplerince elde edilen bilgiler adli anlamda deÄŸerlendirilmiÅŸtir. 2 Temmuz 2018 tarihinde bir vatandaÅŸÄ±n ihbarÄ± üzerine Leyla Aydemir AÄŸrÄ± ili Bezirhane köyüne yaklaÅŸÄ±k 2-2,5 kilometre uzaklÄ±kta dere yataÄŸÄ±nda su içerisinde ölü vaziyette bulunmuÅŸtur. Ceset üzerinde yapÄ±lan ölü muayene iÅŸleminin akabinde ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için klasik otopsi iÅŸlemi yapÄ±lmak üzere Erzurum Adli TÄ±p Kurumu Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmiÅŸtir."

Leyla'nÄ±n ölümüyle ilgili yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalara da yer verilen açÄ±klamada, "Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± görevlendirilmiÅŸ ve soruÅŸturma titizlikle devam etmektedir. SoruÅŸturmanÄ±n aÅŸamalarÄ± hakkÄ±nda gerekli görülmesi halinde ayrÄ±ca bilgi verilecektir" denildi.

TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: DHA Leyla Aydemir'in cenazesi, 3 Temmuz'da sabahÄ±n erken saatlerinde gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Bezirhane köyünde topraÄŸa verildi.

Otopsi iÅŸlemleri için Erzurum Adli TÄ±p Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan saat 03.30'da amcasÄ± tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Erzurum'dan ambulansla AÄŸrÄ± Devlet Hastanesi Ek BinasÄ±'ndaki morga götürülen Leyla'nÄ±n cenazesi, burada annesi ve babasÄ± ile yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nÄ±n cenazesi, AÄŸrÄ± Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracÄ±yla alÄ±narak, AÄŸrÄ± kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karÅŸÄ±layan yakÄ±nlarÄ±, gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. ArdÄ±ndan cenaze, kaybolduÄŸu merkeze 15 kilometre uzaklÄ±ktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahÄ±n erken saatlerinde, minik Leyla'nÄ±n cenazesi gözyaÅŸlarÄ± ve aÄŸÄ±tlarla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Baba Nihat Aydemir'in bugün öÄŸle yapÄ±lmasÄ± planlanan cenaze için tören istemediÄŸini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

7 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan EylÃ¼l'Ã¼n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

7 gÃ¼ndÃ¼r sorgulanan EylÃ¼l'Ã¼n katil zanlÄ±sÄ± konuÅŸmuyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 12:21

www.evrensel.net