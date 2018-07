Leyla Aydemir'in Ã¶lÃ¼m nedeni belli oldu: 8-10 gÃ¼n aÃ§ bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 2 Temmuz günü bulundu. Leyla'nın cenazesi 3 Temmuz günü sabah saatlerinde ağıtlar ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Ağrı Valisi Süleyman Elban da, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili, "8-10 gün aç bırakıldığı için ölmüş” dedi.

LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde (2 Temmuz) acı haber geldi. Arama çalışmaları sonucu Bezirhane köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulundu.

VALİ: AÇ BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLDÜ

Fotoğraf: Ağrı Valiliği/AA Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine, "8-10 gün aç bırakıldığı için ölmüş” dedi

Ağrı Valisi Süleyman Elban 3 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm hadisesinden bulunduğu güne kadar beklediği bir yerden ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut” ifadelerini kullandı.

Vali ayrıca olayla ilgili gözaltına alınanların olduğunu ifade ederek, "Bazı bulgular da var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor" dedi.

MAHİR ÜNAL: İDAM VE HADIMI DÜŞÜNÜP TARTIŞIYORUZ

Minik Leyla’nın öldürülmesiyle ilgili konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal “Cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemeler birinci önceliğimiz olacak. Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak. İdam ve hadımı düşünüp tartışıyoruz” dedi.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle: "Bu, küresel ölçekte bir sorun. Avrupa'da her bir dakikada bir çocuk, Amerika'da her 40 saniyede bir çocuk kayboluyor ve maalesef bu kayıplar mülteci çocuklarla ilgili. Kayıpların en çok yaşandığı alan, mülteci çocuklar. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Özellikle çocuklara dönük istismarla ilgili TBMM'ye de önümüzdeki dönemde büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim de AK Parti olarak bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. İdam, hadımlaştırma, bütün bunlar cezai tedbirler olarak düşünülen, konuşulan, tartışılan önlemler ama onun öncesinde toplumda, ailede, eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar yeni dönemde bizim birinci önceliğimiz olacak."

Bu düzenlemenin ne zaman geleceğiyle ilgili soru üzerine Ünal, "Meclis takvimini Meclisin kendisini belirleyecek. Yemin töreninden sonra Meclis Başkanının seçilmesi süreci, sonrasında Divanın ve komisyon seçimleri var. Bu çalışmalar, Meclisteki ihtisas komisyonlarının oluşmasına da bağlı. Çünkü TBMM yasama görevini ihtisas komisyonları üzerinden gerçekleştiriyor. Bunlar oluştuktan sonra Meclis çalışmaya başlayacak. Meclis çalışmaya başladıktan sonra önündeki ilk işlerden bir tanesinin bu düzenleme olacağını düşünüyorum" bilgisini verdi.

VALİ: KAÇIRILMA

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili "kaçırılma şüphesi var mı?" şeklindeki soru üzerine "kaçırılma" yanıtını verdi.

DEDESİ: SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI

Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

BAKAN SOYLU: 4-5 GÜNDÜR ORADA DURUYORMUŞ GİBİ BİR İZLENİM VAR

Leyla'nın ölümüne ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın ölümüne ilişkin, "Hepimizin başı sağolsun, bizim ümidimiz canlı bulmaktı. Leyla'nın bulunduğu yer bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Arkadaşlarımız 'Ya biz görmedik, ya da çocuğun cansız bedeni suyla beraber aşağı geldi' dediler. İlk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre Allah muhafaza bir tecavüz yok, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla'nın vücusunda çok ufak bir darp izi var" açıklamasında bulundu.

VALİ ELBAN: O BÖLGE BALIK ADAMLARLA ARANMIŞTI

Leyla Aydemir'in cansız bedeninin bulunmasının ardından açıklama yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, minik Leyla'nın 18 gündür arandığını belirterek, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor" dedi.

Acı haber üzerine köye akın eden Leyla Aydemir'in yakınları oluşturdukları uzun araç konvoyu ile hastaneye geldi.

LEYLA'NIN AMCASI: FELAKETTİ

Leyla'nın cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından otopsi için ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kesin ölüm sebebi, yapılan inceleme sonucunda belli olacak.

Cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, "Bir şey konuşamıyorum, felaketti. Leyla'yı biz bulmadık" ifadelerini kullandı.

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili aynı gün soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulunabileceği tüm adreslerde arama yapılmış, çocuğun en son görüldüğü Bezirhane köyü ile çevre köy ve kırsal alanda arama ve kurtarma köpekleri ile JAK ve AFAD ekiplerince elde edilen bilgiler adli anlamda değerlendirilmiştir. 2 Temmuz 2018 tarihinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir Ağrı ili Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Ceset üzerinde yapılan ölü muayene işleminin akabinde ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiştir."

Leyla'nın ölümüyle ilgili yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, "Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturmanın aşamaları hakkında gerekli görülmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fotoğraf: DHA Leyla Aydemir'in cenazesi, 3 Temmuz'da sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

Otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

7 gündür kayıp olan Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı

7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 12:21

www.evrensel.net