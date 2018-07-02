Liselere tercih sÃ¼reci baÅŸladÄ±: 3 grupta tercih yapabilecek

Liselere geÃ§iÅŸ tercihleri baÅŸladÄ±. SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan okul seÃ§ebilmek iÃ§in yerel yerleÅŸtirmeyle Ã¶ÄŸrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunlu.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) liselere geçiÅŸ tercihleri baÅŸladÄ±. Tercih süreci 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Tercih iÅŸlemi, "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden yapÄ±labileceÄŸi gibi öÄŸrencinin mezun olduÄŸu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüÄŸünden de gerçekleÅŸtirilebilecek. YapÄ±lan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatÄ±lacak.

Özel liselere kayÄ±t iÅŸlemleri ve yetenek sÄ±navÄ±yla öÄŸrenci alan okullarÄ±n kayÄ±tlarÄ± 13 Temmuz'da tamamlanacak.

Tercih sürecinin baÅŸlamasÄ±yla tercihlere esas kontenjan tablolarÄ± da ilan edildi. YerleÅŸtirme sonuçlarÄ± ve boÅŸ kontenjanlar, 30 Temmuz'da açÄ±klanacak.

Nakil tercih baÅŸvurularÄ±nÄ±n ilki 6-10 AÄŸustos'ta, ikincisi 13-17 AÄŸustos'ta, üçüncüsü 27-31 AÄŸustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapÄ±lacak. YatÄ±lÄ±lÄ±k baÅŸvurularÄ±, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alÄ±nacak.

Merkezi yerleÅŸtirme, merkezi sÄ±navla öÄŸrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eÄŸitim kurumlarÄ± ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarÄ±na tercihler doÄŸrultusunda merkezi sÄ±nav puanÄ± üstünlüÄŸüne göre yapÄ±lacak.

Yerel yerleÅŸtirme ise okullarÄ±n türü, kontenjanÄ±, bulunduklarÄ± yere göre oluÅŸturulan ortaöÄŸretim kayÄ±t alanÄ± ile öÄŸrencilerin ikamet adresleri, öÄŸrencilerin ortaokullarda bulunuÅŸluklarÄ±, tercih önceliÄŸi, okul baÅŸarÄ± puanlarÄ±, devam-devamsÄ±zlÄ±k ve yaÅŸ kriterleri göz önünde tutularak gerçekleÅŸtirilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programÄ±/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleÅŸtirme iÅŸ ve iÅŸlemleri ile öÄŸrencilerin okullara kayÄ±tlarÄ± 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

AçÄ±köÄŸretim ortaokulu öÄŸrencilerinin yerleÅŸtirme iÅŸlemleri, yerel yerleÅŸtirme ile öÄŸrenci alan okullar için yerleÅŸtirme talebinde bulunmalarÄ± halinde, ikamet adresleri dikkate alÄ±narak il ve ilçe öÄŸrenci yerleÅŸtirme ve nakil komisyonlarÄ±nca 10-14 Eylül'de yapÄ±lacak.

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YEREL OKUL SEÇMEDEN TERCÄ°H YAPILAMIYOR

SÄ±nava giren ve merkezi sÄ±nav puanÄ±na sahip olan öÄŸrenciler dahil, tüm öÄŸrenciler yerel yerleÅŸtirmeyle öÄŸrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

Yerel yerleÅŸtirmeyle öÄŸrenci alan okullar ekranÄ±ndan tercih yapÄ±lmamasÄ± durumunda, öÄŸrencilere merkezi sÄ±navla öÄŸrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranÄ± açÄ±lmayacak.

Merkezi sÄ±nav puanÄ±, yerel yerleÅŸtirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapÄ±labilecek. Merkezi sÄ±nava girmeyen öÄŸrencilerin ise yerel yerleÅŸtirmeyle öÄŸrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercihleri alÄ±nacak.

ÖÄŸrenciler, ilk olarak yerel yerleÅŸtirmeyle öÄŸrenci alan okullar ekranÄ±ndan tercihte bulunacak. Yerel yerleÅŸtirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayÄ±t alanÄ±ndan seçmek kaydÄ±yla öÄŸrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde aynÄ± okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. ÖÄŸrenciler, ayrÄ±ca istemeleri halinde yerleÅŸtirmeye esas dördüncü nakil baÅŸvuru döneminde mesleki eÄŸitim merkezlerini de tercih edebilecek.

Yerel yerleÅŸtirmeyle öÄŸrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayÄ±t iÅŸlemini tamamlayan öÄŸrenciler, istemeleri halinde merkezi sÄ±navla öÄŸrenci alan okullar için açÄ±lacak ekrandan en fazla 5, pansiyonlu okullar tercih ekranÄ±ndan da en fazla 5 okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.

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SINAV PUANLARI AYNIYSA NE OLACAK?

SÄ±navla öÄŸrenci alan okullarda merkezi sÄ±nav puanÄ±nÄ±n eÅŸitliÄŸi halinde sÄ±rasÄ±yla, ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±na (OBP), öÄŸrencinin doÄŸum tarihine göre yaÅŸÄ± küçük olana, 8'inci, 7'nci ve 6'ncÄ± sÄ±nÄ±flardaki yÄ±l sonu baÅŸarÄ± puanÄ± (YBP) üstünlüÄŸüne, okula özürsüz devamsÄ±zlÄ±k yapÄ±lan gün sayÄ±sÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±na ve tercih önceliÄŸi durumlarÄ±na bakÄ±larak yerleÅŸtirme yapÄ±lacak.

ÖÄŸrenciler, yerleÅŸtirme iÅŸlemleri sonucunda merkezi sÄ±nav puanÄ± ile öÄŸrenci alan okul tercihine yerleÅŸmiÅŸ ise yerel yerleÅŸtirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alÄ±nmayacak.

TERCÄ°H DANIÅžMANLIÄžI KOMÄ°SYONLARI OLUÅžTURULACAK

MEB, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± komisyonlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, talep eden öÄŸrencilere destek verecek. Bu kapsamda 81 ilde yaklaÅŸÄ±k 31 bin öÄŸretmen görev yapacak. Tercih yapmayan veya tercihleri doÄŸrultusunda hiçbir tercihine yerleÅŸemeyen öÄŸrenciler açÄ±köÄŸretim kurumlarÄ±na yönlendirilecek.

Merkezi sÄ±navla öÄŸrenci alacak okul sayÄ±sÄ± bin 373, bu okullarÄ±n kontenjanÄ± ise 126 bin 510 olarak belirlendi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:12

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