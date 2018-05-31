İsrail'in dizlerinden vurduğu Filistinli futbolcudan Messi’ye çağrı

İsrail ordusu tarafından dizlerinden vurulan Filistinli Futbolcu Muhammed Halil Ubeyid, Lionel Messi ve Arjantin'e 'boykot' çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun keskin nişancıları tarafından 30 Mart’taki protestolar sırasında Gazze sınırında dizlerinden vurulan Filistinli Futbolcu Muhammed Halil Ubeyid, Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi’ye 9 Haziran’da İsrail’le oynanacak hazırlık maçını iptal etmesi çağrısı yaptı.

Electronic Intifada'nın haberine göre bir video yayınlayan Ubeyid, “Filistin’de, özellikle de Gazze Şeridi’nde çok popüler olan takım kaptanı Messi’ye seslendiğini” vurgulayarak “Barışçıl bir şekilde gösteriye katılıyordum. Yürüyüşü ölümsüzleştirmek için ‘selfie’ çekiyordum. Bu sırada işgalcilerin keskin nişancıları tarafından direkt olarak hedef alındım. Sağ ve sol bacağımdan vuruldum ve diz kapağımın alınması gerekti” dedi. Ubeyid, Messi ve milli takımına Filistinlilerle dayanışma çağrısı yaptı ve “Topraklarımızı işgal eden İsrail’le oynayacağınız maçı boykot etmenizi istiyoruz” ifadesini kullandı.

23 yaşındaki Ubeyid, 17 yaşından bu yana Gazze’nin el Salah kulübünde forma giyiyordu. Ubeyid ayrıca geçtiğimiz yıl Gazze Maratonu’nu ilk sırada tamamlamıştı. Şimdiyse genç futbolcunun, spor hayatına devam edebilmesi için ciddi bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Bunun imkanları ise Gazze’de mevcut değil.

30 MART’TAN BU YANA 27 SPORCU VURULDU

Ubeyid, İsrail saldırısı sonucu spordan uzak kalmak zorunda kalan ilk Filistinli değil. Gazze Gençlik ve Spor Bakanlığı, nisan ayı sonu itibariyle İsrail saldırılarında yaralananların 27’sinin sporcu olduğunu açıkladı.

Ubeyid, mayıs ayı başında Electronic Intifada’ya verdiği demeçte “Avrupa’da futbol oynamayı hayal ediyorum. Hayalimi öldürmeyeceğim. İsrail işgalinin hayalimi öldürmesine izin vermeyeceğim” demişti.

110’UN ÜZERİNDE ÖLÜM

Filistinlilerin ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’nü başlattığı 30 Mart 2018’den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 110’un üzerinde Filistinli hayatını kaybederken yaralı sayısı ise 13 bin 190’ı buldu.

İSRAİL’İN 70. YIL ŞOVU

Kudüs’te yapılması planlanan Arjantin-İsrail maçı, İsrail’in 70. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir parçası. The Times of Israel, maçın biletlerinin 20 dakika içerisinde tükendiğini duyururken İsrailli askerlerin biletleri indirimli aldığı belirtildi.

İsrail’in Akademik ve Kültürel Boykotu için Filistin Kampanyası, bu karşılaşmayı “dostluk maçı” olarak anmanın İsrail’in işlediği suçları ve insan haklarına karşı aşırı düşmanca yaklaşımını aklayacağını söylüyor. Aktivistler bu maça karşı sosyal medyada #NothingFriendly etiketiyle kampanya başlattı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 07:48

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