Uzmanlardan TEOG-LGS karşılaştırması: Sorular zor muydu?

Eğitimciler, LGS sorularıyla TEOG'da çıkan soruları karşılaştırdı. Hangi konudan ne kadar soru çıktı, sorular zor muydu? İşte yanıtları...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bu yıl TEOG yerine ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tamamlandı. LGS sınavı sonrasında veliler ve öğrenciler soruların nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Kimi öğrenci, soruları kolay bulurken, kimileri ise LGS’ye oranla daha zor olduğunu ifade ediyor. Peki soruları inceleyen uzmanların bu konudaki düşünceleri ne?

‘TÜRKÇE’DE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ ÖN PLANDA’

Sınavda Türkçeden 20 soru yer aldı. Sınavın kapsam geçerliliği ve soru tiplerinin MEB tarafından paylaşılan örnek sorularla benzer olduğu görüldü.

Tablo: Bahçeşehir Koleji

Sınavda çıkan Türkçe sorularını değerlendiren Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, “Öğrenciler; cevaplarda kendilerini ikileme düşürecek, çeldiriciliği yüksek sorularla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Metin sorularında ‘teknoloji bağımlılığı, çevre bilinci kazanma’ gibi öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmiş içeriklere yer verilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Bir önceki sınav sistemi ile karşılaştırıldığında soru tiplerinde farklılık olduğunu ifade eden Uğurludural, “Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerisi ile beraber sözel mantık ve ortak metin üzerinden çoklu sorulara yer verilerek akıl yürütme becerisinin de ölçüldüğü ortaya çıkmıştır. Bununla beraber metinler arası karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiştir. Geçmiş sınavlarda bir paragraf üzerinden tek bir yorum sorusu sorulurken bu sınavda uzun bir metin üzerinden çoklu sorulara yer verildiği görülmüştür. Bu özellikler; öğrencilerin günlük yaşam becerisi açısından okuma, anlama, yorumlama becerisi ile beraber analiz ve muhakeme yeteneğine sahip olmalarının yani akıl yürütme becerilerinin ön plana çıkarıldığını göstermektedir. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren ayırt edici özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır. Bu sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir” dedi.

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‘SOSYAL BÖLÜM SORULARI ZORLAMADI’

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden öğrencilere 10 soru yöneltildi. Soruların ünite dağılımı şöyle oldu:

Tablo: Bahçeşehir Koleji

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların açık, anlaşılır ve TEOG sınavına göre daha kolay sorulardan sorulduğunu ifade eden Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel “Sınavda ekonomi, sosyal, kültürel ve milli gibi bu dersin terminolojisine ait kelimelere vurgu yapıldığı görülmüştür. Soruların, bilgilerden yola çıkarak yorumlama ve çıkarım becerisini ölçtüğü dikkat çekmektedir. Sınavda TBMM ile ilgili soruda ‘teslimiyetçi politikalar, fedakarlık’ gibi kavramların anlamını bilmeyen öğrencilerin bu sorunun çözümünde zorlanacağını söyleyebiliriz. Atatürk’ün spora verdiği önemi sorgulatan soruda hükümetin para sıkıntısı çektiği bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi öğrencileri spor yerine ekonomi seçeneğine yönelterek yanlış seçeneğe gitmesine neden olabilir. Düzenli tekrar yapmış, ders kitabı ve çalışma kitabını takip etmiş, temel kavramlara hakim ve geçmiş sınav sorularını çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur” dedi.

‘İNGİLİZCE SORULARINDA GEÇEN YILLARA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER VARDI’

TEOG ve SBS’nin aksine bu sene bir ilk olarak soru yönergeleri İngilizce olarak yazıldı. Grafik ve tablo yorumlama sorularına yer verilmemesi dikkat çekti. Yine geçmiş yıllarda yapılan TEOG sınavları ile bu sınav karşılaştırıldığında, resimlerin kullanıldığı soru sayısının arttığı görüldü. Soruların dağılımı bir ve ikinci dönem konularını kapsadı. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi ilk sekiz üniteden sorular soruldu; beklenenin aksine dokuz ve onuncu ünitelerden soru sorulmadı.

‘DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜNDE EZBER SORULAR ÇIKMADI’

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde bilgi ve yorum düzeyinde sorular yer aldı. Sorular metinden yola çıkarak, öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçtü.

Tablo: Bahçeşehir Koleji

Yardımlaşma ve dayanışma, kötü alışkanlıklardan korunma, yanlış kader anlayışı gibi konular günlük hayatla ilişkilendirilerek soruldu.

Bu sınavda TEOG’da olduğu gibi ezber bilgi soruları yer almadı. Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan “TEOG’a göre yorum soruları daha anlaşılır ve kolaydı” dedi.

‘FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜNDE EŞİT KONU DAĞILIMI YAPILMIŞ’

Fen Bilimleri bölümünde deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu görüldü. Konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verildi. Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, soruları şöyle değerlendirdi: “Fen Bilimleri sınavı, gündemi takip eden ve kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Konu dağılımları orantılı olarak hazırlanmıştır. TEOG’a göre daha eleyici bir sınav olmuştur.”

‘SINAVIN BELİRLEYİCİSİ MATEMATİK OLDU’

Sınavın tamamı dikkate alındığında belirleyici dersin matematik olduğu görüldü. Matematik testinin tamamı göz önüne alındığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşması beklendi. Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez, “TEOG sınavıyla kıyasladığımızda bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ‘en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır” yorumunda bulundu.

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